Копенгаген, , 13:14 — REGNUM

Представители различных политических партий Дании заявили, что решение президента США Дональда Трампа отложить запланированный в Данию государственный визит унизило королеву Маргрету II.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Сопредседатель Датской народной партии Сёрен Эсперсен назвал сложившуюся ситуацию абсурдной. «Это унижение всего королевского дома, который усердно готовился к приезду президента. Трамп ведет себя как избалованный ребёнок» — заявил политик.

Бывший министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен считает, что такое решение спровоцировало кризис в датско-американских отношениях. Представитель Консерваторов по вопросам Гренландии Расмус Ярлоу также назвал поведение Трампа «унизительным».

Солидарными с общим мнением оказались и представители более мелких партий. Так, лидер датских «Радикалов» Мортен Эстегор в своем твиттере написал, что «реальность превзошла все ожидания». Представитель партий «Единого списка» по политическим вопросам Пернилле Скиппер заявила, что «Трамп живет на другой планете» — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В ночь с 20 на 21 августа Трамп оставил в своем твиттере сообщение, в котором говорилось о намерении главы Белого Дома перенести запланированный на 2−3 сентября государственный визит в Данию. В качестве причины такого решения президент США назвал отказ премьер-министра Дании Метты Фредериксен обсуждать вопрос продажи Гренландии.