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Атомные ракетные подводные лодки ВМФ России «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели успешные плановые пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» по целям в Архангельской области и на Камчатке, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении пресс-службы говорится, что с ракетной подлодки Тула» был проведен успешный пуск ракет морского базирования «Синева», а с ракетной подлодки «Юрий Долгорукий» — ракет «Булава».

Также сообщается, что пуски были проведены из акватории Баренцева моря и из приполюсного района Северного ледовитого океана.

«Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка», — сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также в сообщении отмечается, что в ходе пусков подтверждена работоспособность всех систем ракетных комплексов кораблей, а также технические характеристики ракет.

Отметим, ранее, в мае 2018 года, ракетным крейсером стратегического назначения «Юрий Долгорукий» был впервые проведен успешный залповый запуск сразу четырех баллистических ракет типа «Булава» по камчатскому полигону «Кура».