Нижний Новгород, 14 августа 2019, 05:23 — REGNUM
Вместо ушедшего 13 августа 2019 года в добровольную отставку министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова, может прийти бывший министр транспорта Александр Герасименко, занимавший этот пост в 2013—2017 годы. О том, что Герасименко может принять участие в кадровом конкурсе, сообщил на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Тем временем знакомые с Власовым нижегородцы активно обсуждают отставку, которая для многих стала неожиданностью. На странице самого бывшего высокопоставленного чиновника развилась дискуссия:
Звучат даже варианты новой возможной должности для экс-министра.
«Он на Бор главой администрации уйдет. Все уже решено», — пишет активист ОНФ в Нижегородской области Николай Мязин.
Сам Власов ответил на это: «Мы не прощаемся! Я всегда буду на связи».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вадим Власов пришёл в правительство Нижегородской области в декабре 2017 года из комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, где занимал пост зампредседателя. Далеко не все инициативы чиновника на прежнем месте работы увенчались успехом.
Министерское кресло после ухода Власова временно занял его заместитель — Андрей Ермолаев, который до этого 16 лет отработал в ГУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области».
Министра транспорта, как ранее ряд других глав министерств, будут выбирать через конкурс с использованием проекта «Команда правительства».
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