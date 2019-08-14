Нижний Новгород, , 05:23 — REGNUM

Вместо ушедшего 13 августа 2019 года в добровольную отставку министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова, может прийти бывший министр транспорта Александр Герасименко, занимавший этот пост в 2013—2017 годы. О том, что Герасименко может принять участие в кадровом конкурсе, сообщил на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На конкурс по выбору министра транспорта может заявиться бывший министр транспорта области Александр Герасименко, — пишет обозреватель. — Герасименко был министром в 2013—2017 годах, потом его отправили в администрацию Нижнего Новгорода. Отработав год, проведя чемпионат мира по футболу, Герасименко уволился, став советником Владимира Панова по стратегическим вопросам развития городского транспорта и автомобильных дорог. Была информация, что ушёл Герасименко по состоянию здоровья, но к счастью, сейчас оно стабилизировалось и он снова готов к работе. Слышал даже про пару мест не в Нижнем, куда он якобы рассматривался последние пару месяцев».

Тем временем знакомые с Власовым нижегородцы активно обсуждают отставку, которая для многих стала неожиданностью. На странице самого бывшего высокопоставленного чиновника развилась дискуссия:

«Тот редкий случай, когда действительно жалеешь об уходе министра», «Открытый министр и всегда вникал в проблемы и пытался решить…»,"Это огромная редкость, когда искренне жаль ухода министра!!».

Звучат даже варианты новой возможной должности для экс-министра.

«Он на Бор главой администрации уйдет. Все уже решено», — пишет активист ОНФ в Нижегородской области Николай Мязин.

Сам Власов ответил на это: «Мы не прощаемся! Я всегда буду на связи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вадим Власов пришёл в правительство Нижегородской области в декабре 2017 года из комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, где занимал пост зампредседателя. Далеко не все инициативы чиновника на прежнем месте работы увенчались успехом.

Министерское кресло после ухода Власова временно занял его заместитель — Андрей Ермолаев, который до этого 16 лет отработал в ГУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области».

Министра транспорта, как ранее ряд других глав министерств, будут выбирать через конкурс с использованием проекта «Команда правительства».

Читайте также: Министра транспорта Нижегородской области отправили в отставку