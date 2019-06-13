В Бору после благоустройства высохло озеро: госпрограмму дискредитировали?

Бор, Нижегородская область, , 11:30 — REGNUM В Нижегородской области — скандал: после благоустройства на выделенные из федеральной казны миллионы ушло под землю одно из старейших озёр Бора. Проект стоимостью 15 млн рублей в итоге обернулся «исчезновением водоёма как такового», а фирмой-подрядчиком владеет гражданин, чьи данные совпадают с данными депутата местного совета. Депутат Госдумы Денис Москвин, побывав на скандальном озере, пообещал привлечь надзорные органы, чтобы выяснить причины обмеления и найти выход из ситуации, а городским властям дали неделю на подготовку «дорожной карты», чтобы исправить ситуацию, передаёт ИА REGNUM.

Депутат Госдумы Денис Москвин 12 июня 2019 года посетил скандальное Мухинское озеро, на благоустройство которого из бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды» и в рамках политпроекта единороссов было выделено 15 млн рублей. Вместо того, чтобы обрести новый и более облагороженный облик, старейшее озеро в центре Бора почти исчезло.

«15 миллионов рублей было выделено на благоустройство этого объекта из федерального бюджета и вот такой плачевный результат. Сам по себе проект неплохой, современный и очень ожидаемый жителями. Но в результате сейчас мы видим просто котлован, который местная администрация пытается наполнить водопроводной водой. Будем привлекать надзорные органы для того, чтобы, во-первых, поставить диагноз этой ситуации, выяснить причины происшедшего, но самое главное — скорейшим образом найти пути выхода из неё в интересах жителей», — цитирует Москвина на своей странице в соцсетях нижегородский обозреватель Андрей Вовк.

Городским властям на подготовку «дорожной карты» решения проблемы с озером дали неделю.

Вовк отметил, что «Бор теперь под пристальным вниманием региональных единороссов как муниципалитет, фактически дискредитировавший программу».

Напомним, в августе 2018 года по результатам аукциона, проведённого властями, муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства городского округа г. Бор» заключило контракт с ООО РЭБ СК «ОКА» на благоустройство зоны отдыха «Мухинского озера» стоимостью 15 млн рублей. В техзадании уточнялось, что подрядчик должен в несколько этапов провести расчистку озера от иловых отложений с последующим углублением до проектной отметки, выполнить работы по формированию береговой линии «согласно конструктивному разрезу крепления берега», а также выполнить «прокладку трубопровода ливневой канализации» с благоустройством самой территории вокруг озера. Известно, что по ряду работ в срок подрядчик не уложился, заказчик выставлял требование о взыскании пени за это.

По данным ЕГРЮЛ, подрядчик — ООО РЭБ СК «ОКА» учреждено 27 февраля 2007 года, по основному виду ведёт «деятельность внутреннего водного грузового транспорта». Единственный владелец и директор — Сергей Ружьев (также владеет 97% доли в ООО «Невский проспект» из Санкт-Петербурга). Данные владельца ООО РЭБ СК «ОКА» совпадают с данными депутата Совета депутатов городского округа Бор. В период избирательной кампании Ружьев также числился гендиректором ЗАО Судоходная компания «Ока».

Городские власти в комментариях нижегородским СМИ ранее заявляли, что проект ещё не завершён, а низкий уровень воды связан с погодными и природными условиями.