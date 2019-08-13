Верховный суд Татарии стал новым полем «брани» в предвыборной борьбе за попадание в Госсовет РТ — партии пытаются не допустить конкурентов до дня выборов и отменить регистрацию списков. После того, как справедливороссам отказали в снятии с гонки «пенсионеров», в суд обратились «Коммунисты России», попытавшиеся отменить регистрацию списка КПРФ. Последние без дела также сидеть не стали и пытаются снять с гонки партию-спойлер и всё тех же «пенсионеров», которым не повезло дважды. ИА REGNUM разбиралось, как происходит предвыборная борьба в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Об интригах

Главной интригой выборов остаются кандидатуры заместителей спикера нового созыва, так как, судя по всему, кресло спикера Фарид Мухаметшин, занимающий его свыше 20 лет, уступать всё-таки, несмотря на слухи, не намерен. Сам Мухаметшин в беседе с журналистами как-то обмолвился, что стать его замом мог бы действующий глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. Именно последнему, к слову, прочили кресло спикера одно время — в случае если уйдёт бессменный председатель. Помимо Ахметова, в гонке за депутатское кресло участвуют пятеро членов республиканского правительства, включая министров. Есть среди кандидатов из политсписков и мэры ряда городов, но те уже прокомментировали, что менять кресла не планируют. Видимо, в случае «проходного балла» передадут мандат коллегам.

Agro.tatarstan.ru Марат Ахметов (слева) и Фарид Мухаметшин (справа)

Претенденты на мандаты

8 сентября 2019 года 2 935 411 избирателей региона должны выбрать 100 депутатов — половину по партийным спискам, половину — одномандатников. Центризбирком РТ зарегистрировал на сегодня списки семи отделений партий, в том числе «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистов России», «Партию Роста» и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Четырём организациям в регистрации списка было отказано из-за недочётов. До старта гонки не дошли партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», реготделение «Родины», отделение политпартии «Российский общенародный союз» и «Партия ветеранов России». У кого-то данных не хватило в документах, у кого-то числа действительных подписей. В итоге на старт вышли семь политпартий, выдвинувших сообща 202 кандидатов, из которых 55 — это единороссы.

Также в борьбе за мандаты примут участие 236 одномандатников, из которых только 57 самовыдвиженцы. Из одномандатников 41 кандидат представляет единороссов, 42 идут от «Справедливой России», 43 от ЛДПР, а 46 — от КПРФ. «Коммунисты России» выдвинули в одномандатных округах пятерых.

Особенность данной гонки — в появлении такого явления, как «самомедвеженцы», то есть члены партии «Единая Россия», которые, не попав в верхние строчки по итогам праймериз, предпочли гонку как самовыдвиженцы. Есть среди них и те, кто не участвовал в праймериз.

TY-214 Здание Госсовета Татарии

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«Судебная драка»

Предвыборная борьба этого сезона обрела необычный акцент — буквально за 3,5 недели до дня выборов партии пытаются отменить регистрацию списков друг друга. Первыми пример показали представители «Справедливой России». Они обратились в Верховный суд РТ с административным иском к ЦИК РТ, требуя признать недействительной регистрацию списка «пенсионеров», мотивируя тем, что в документах были недочёты. Суд отклонил доводы, но истцы намерены обжаловать решение в Верховном суде РФ.

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Примеру справедливороссов последовали «Коммунисты России», которых ещё называют «партией-спойлером», оттягивающей голоса у КПРФ. Вот на последних они и замахнулись, потребовав признать незаконной регистрацию списка коммунистов.

«Верховный суд РТ отказал «Коммунистам России» в удовлетворении иска о признании незаконной регистрации партийного списка КПРФ. Наши источники сообщают: решение было «политическим», обращаться с апелляцией в вышестоящие инстанции комросы не намерены», — написал телеграм-канал «Неудаща» 12 августа, добавив, что КПРФ, в свою очередь, намерена оспорить список «Коммунистов России» и «Партии пенсионеров».

Иски КПРФ в Верховном суде РТ уже зарегистрированы, но даты слушаний пока неизвестны. Сообщается лишь то, что истцы не согласны с действительностью подписей, поданных конкурентами для регистрации их списков. Ответчики, естественно, с претензиями не согласны.

Газета «Коммерсантъ», цитируя главу рескома КПРФ, депутата Госсовета РТ Хафиза Миргалимова отмечает, что подача исков — это «вычищение выборного процесса».

Если же иски удовлетворят, то в день выборов делить между собой «партийные места» в Госсовете будут только пять парламентских партий.