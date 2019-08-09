Казань, , 11:10 — REGNUM

Верховный суд Татарии отказал республиканскому отделению «Справедливой России» в снятии с предвыборной гонки за мандаты Госсовета РТ списка «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», выдвинувшей десять человек. Аргументы о наличие недочётов в документах участников списка суд не посчитал достаточным основанием для удовлетворения иска, рассмотренного 9 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В суде «Справедливая Россия» указала на ещё несколько юридических неточностей в документах оппонентов. Но этого оказалось недостаточно — суд встал на сторону ответчика и отказал справороссам в удовлетворении иска», — сообщает телеграм-канал «Урна РТ», уточняя, что истцы решение будут обжаловать в Верховном суде РФ.

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Напомним, административный иск был подан 5 августа, административным ответчиком выступала Центральная избирательная комиссия РТ. 8 августа иск до конца не рассмотрели, объявив перерыв, вердикт был вынесен 9 августа.

8 сентября 2019 года в Татарии будут выбирать 100 депутатов Госсовета. Половина из них избирается по спискам политпартий, которых было зарегистрировано семь, четырём отказали как раз из-за недочётов и большего чем допускается числа недействительных подписей. Всего в гонке за мандаты примут участие свыше 420 кандидатов, включая одномандатников. Среди последних не мало представителей различных партий, в том числе и единороссов, которых уже прозвали «самомедвеженцами».