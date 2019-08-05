Казань, , 05:22 — REGNUM

В Татарии четырём политическим партиям отказали в регистрации республиканских списков для участия в предстоящих выборах Госсовета региона, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Все они не предоставили в срок документы, необходимые для регистрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центризбирком Татарии постановлениями от 2 августа 2019 года отказал в регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Госсовета РТ шестого созыва, которые были выдвинуты избирательными объединениями политпартии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», регионального отделения партии «Родина», регионального отделения политпартии «Российский общенародный союз» и «Партией ветеранов России».

Всем было отказано с формулировкой — не предоставлены документы, которые должны быть поданы в комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования. В случае с партией «Родина» речь шла об уведомлениях каждого из шести кандидатов списка о том, что «он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, половина из 100 депутатов Госсовета РТ будет избираться по спискам партий, а половина — по одномандатным округам. Среди интриг предвыборной кампании была кандидатура спикера нового созыва, но Фарид Мухаметшин, занимавший этот пост более 20 лет, снова принимает участие в выборах, поэтому вопрос снялся сам собой. Сейчас больше всего вопросов вызывает то, кто займёт пост заместителей председателя. Сам Мухаметшин в комментариях казанским СМИ называл в качестве возможного заместителя — действующего сельхозминистра республики Марата Ахметова, которому ранее прочили кресло спикера. Помимо Ахметова, в предвыборной кампании от единороссов участвуют ещё несколько действующих членов регионального правительства.