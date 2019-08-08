American Conservative: Заявления Помпео не выдерживают никакой критики
Государственный секретарь США Майк Помпео написал утомительную статью для USA Today, в которой он стремится оправдать обанкротившуюся политику американской администрации в отношении Ирана, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
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Не понимаю, почему газеты потакают Помпео, публикуя его неискренние пропагандистские статьи. Басни администрации президента США Дональда Трампа, оправдывающие несправедливый ущерб, который Вашингтон причинил более чем 80 млн граждан Ирана, не заслуживают доверия. Помпео утверждает, что кампания максимального давления должна «лишить иранский режим денег, которые необходимы ему для поддержки дестабилизирующей деятельности», и «заставить аятоллу Али Хаменеи сесть за стол переговоров для заключения всеобъемлющей сделки». Никто не воспринимает всерьёз вторую часть заявлений администрации. Решение США о введение санкций против Хаменеи и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа разоблачили американскую ложь на глазах у всего мира. Американская администрация очевидным образом не заинтересована в какой-либо сделке с Ираном, всеобъемлющей или нет.
Таким образом остаётся одна-единственная цель: лишить правительство Ирана денег, которые оно использует для поддержки своих доверенных лиц. В целом иранское правительство имеет ограниченный объём ресурсов, но оно не прекратило поддержку своих доверенных лиц, несмотря на американскую кампанию максимально давления. Другими словами, Иран продолжает осуществлять свою «дестабилизирующую деятельность», несмотря на санкции.
Эксперт Исследовательской службы Конгресса США Кеннет Кацман подробно описал то, что Иран не сократил поддержку своих доверенных лиц в период санкций, которые действовали до подписания ядерного соглашения. Кацман пришёл к выводу, что нынешние санкции также не приведут к уменьшению этой поддержки. Напротив, данные свидетельствуют о том, что иранское региональное влияние осталось неизменным или даже увеличилось в момент, когда Тегеран столкнулся с суровыми санкциями США.
Согласно заявлениям американской администрации, она смогла ослабить Иран. Теперь доверенные лица Тегерана, по словам Вашингтона, крайне слабы и практические не получают никакой поддержки.
Также есть веские основания полагать, что призывы «Хезболлы» к пожертвованиям в основном обусловлены слабостью ливанской экономики, а не действием антииранских санкций.
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Короче говоря, администрация США отчаянно нуждается в доказательствах того, что её провальная политика не оказалась провальной, поэтому Вашингтон будет хвататься за любую возможность, чтобы доказать обратное. Администрация Трампа не достигла ни одной из заявленных целей в отношении Ирана, включая смену иранского режима. У США нет ничего, чем они могли бы похвастаться после 14 месяцев непрестанных попыток «задушить» Иран, кроме шатких союзов, повышенного риска войны и изрядно потрёпанной репутации. Одна из главных задач Помпео как госсекретаря состояла в том, чтобы солгать американской общественности об американской политике в отношении Ирана и притвориться, что она «работает», хотя это совсем не так.
Также ложь заключается в том, что администрация Трампа якобы заинтересована в оказании помощи иранскому народу или его соседям. Если бы Вашингтон хотел помочь, то не стал бы вести против них беспощадную экономическую войну больше года. Если США желают иранскому народу мира и процветания, они не стали бы угрожать этому процветанию санкциями, а миру — риском войны. Ничему из того, что говорит Помпео, нельзя верить.