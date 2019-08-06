6 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Как заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И государственному секретарю США Майку Помпео, Китай готов создать «благоприятные условия», чтобы помочь возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. К сожалению для США, то, что Китай имеет в виду, может оказать большое влияние на дипломатический процесс и ещё дальше оттолкнуть нас от денуклеаризации.

Максим Исаев, , 09:39 — REGNUM

Северная Корея провела 31 июля второе ракетное испытание в течение недели, осуществив запуск двух баллистических ракет малой дальности из района порта Вонсан. Северокорейские СМИ сообщили, что ракетный запуск — это «предупреждение», направленное в адрес Южной Кореи, на фоне покупки американских истребителей и в преддверии запланированных военных учений с США в августе, пишет Ориана Скайлар Мастро в статье для издания The Foreign Policy.

США, КНДР и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Этот шаг не понравился Китаю, который уже давно устал как от провокаций своего единственного формального союзника, так и от провокаций со стороны США. В МИД КНР призвали все заинтересованные стороны предпринять усилия по содействию денуклеаризации. Пекин настоял на том, чтобы США и КНДР «лелеяли таким трудом завоёванный импульс диалога и деэскалации».

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Неудивительно, что Китай всегда критиковал односторонние агрессивные шаги Соединённых Штатов, пытаясь подтолкнуть президента США Дональда Трампа в направлении сокращения санкций и военного присутствия. Несмотря на то, что Китай гораздо реже открыто критикует Северную Корею, он в равной степени недоволен северокорейскими провокациями. Китай призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына сохранить в силе мораторий на все испытания, чтобы позволить переговорам идти своим чередом. В ответ на предыдущие ракетные испытания КНДР Китай осудил их и поддержал свою приверженность переговорам и снижению напряжённости. Кроме того, Китай опасается того, что северокорейские провокации дадут США повод для расширения своего военного сотрудничества с Южной Кореей и Японией, что может лишь обострить ситуацию на полуострове, а также может быть использовано против Пекина.

Когда-то Китай рассматривали в качестве незаменимого посредника в переговорах, но Пекин может лишиться своего влияния на денуклеаризацию. Северная Корея стала более независимым игроком, ловко дурача обе страны. В этой стратегии нет ничего нового, однако также имеет место активная дипломатическая позиция Ким Чен Ына. За первые шесть лет своего пребывания у власти северокорейский лидер ни разу не покинул страну в рамках официального визита в иностранное государство. Однако за последние 16 месяцев Ким Чен Ын провёл серию крупных исторических саммитов с США, встретился с лидерами России, Южной Кореи, Китая, Вьетнама и Сингапура.

Вся эта проактивная дипломатия Северной Кореи может создать проблемы для КНР, которая хочет, чтобы любое решение северокорейского вопроса отвечало её национальным интересам — то есть увеличению влияния Китая на полуострове. Чтобы этого добиться, нужно сохранить большое влияние на северокорейского лидера. Тем временем Ким Чен Ын, скорее всего, стремится к улучшению отношений с другими странами, чтобы обеспечить себе более тесное сотрудничество с Китаем на северокорейских условиях. Китай также хочет, чтобы США продолжали видеть в нём незаменимого посредника, однако влияние КНР может снизиться по мере расширения взаимодействия между лидерами КНДР и США без прямого участия Китая.

В ответ на это Китай внёс ряд изменений в собственную стратегию, чтобы обеспечить дальнейшее влияние на своего проблемного соседа. Во-первых, Китай расширил экономическое сотрудничество с КНДР. В первом полугодии 2019 года товарооборот между Китаем и Северной Кореей вырос на 14,3% (в годовом исчислении), до $1,25 млрд. За аналогичный период китайский экспорт в Северную Корею вырос на 15,5%, а импорт — на 3,2%. И всё это, несмотря на международные санкции в отношении КНДР. Отдельные отчёты указывают на то, что Китай разрешает в своих водах проводить передачу запрещённых товаров на корабли, направляющиеся в Северную Корею. Недавно США обвинили китайскую компанию в уклонении от санкций, введённых в отношении материалов, которые могли бы помочь развитию ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

Дружба Китая и КНДР (cc) Roman Harak

Пекин также попытался углубить свои дипломатические отношения с Северной Кореей. Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин провели пять саммитов на высоком уровне за последние 16 месяцев, хотя прежде ни разу не встречались на протяжении многих лет. Совсем недавно, в июне, председатель КНР посетил Пхеньян. Впервые за последние 14 лет китайский лидер побывал в КНДР. Всё это сопровождалось расширением связей по всем направлениям. С 2018 года культурные, спортивные и политические взаимодействия достигли рекордных высот.

Хотя Китай неохотно поощряет российское участие в своей сфере влияния, он начал более тесно сотрудничать с Москвой для защиты своих акций на Корейском полуострове. Благодаря искусной дипломатии Китай сделал«Москву все более восприимчивой к повестке дня Пекина», по словам Александра Габуева из Московского Центра Карнеги. Конечно, роль России далеко не решающая: товарооборот между Россией и Северной Кореей в 2018 году составил всего $34 млн, что значительно меньше $2,43 млрд товарооборота между Китаем и Северной Кореей в 2018 году.

Но Москва может поддержать китайские инициативы в Совете Безопасности ООН, как в случае в резолюцией 2017 года, в рамках которой был предложен план «двойного замораживания». Россия также может взять на себя роль плохого полицейского, когда инициативы, такие как смягчение санкций против КНДР, желательны, но слишком политически дорогостоящи для Пекина.

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Наконец, похоже, что Китай снизил роль Народно-освободительной армии (НОАК) в своей политике в отношении Северной Кореи, чтобы проложить путь для более активной дипломатии. Когда напряжённость возросла не только между Соединёнными Штатами и Северной Кореей, но и между Китаем и Северной Кореей, Китай принял участие в ряде военных учений вблизи Северной Кореи. Например, в конце апреля 2017 года силы НОАК провели учения с боевой стрельбой вблизи китайско-северокорейской границы, и появились слухи о наращивании китайских войск вблизи Северной Кореи, однако в министерстве обороны Китая опровергли любые слухи о столь нетипичных приготовлениях. Кроме того, по меньшей мере несколько крупных учений прошли в водах, расположенных недалеко от границ КНДР, а стратегические ракетные силы Китая провели противоракетные учения всего через несколько дней после того, как Северная Корея провела свои шестые ядерные испытания в сентябре 2017 года. Учения КНР носили масштабный характер, отчасти для того, чтобы направить чёткое предупреждение КНДР о возможных последствиях её нежелания учитывать интересы Китая. В последнее время учения Китая носят менее масштабный и более сдержанный характер.

Китайский плакат времен Корейской войны

Чтобы сохранить достаточное влияние для обеспечения своих собственных интересов на полуострове, Китаю, возможно, придётся подумать о том, что ещё он мог бы сделать для улучшения отношений с Северной Кореей. К счастью для Пекина, стратегические условия благоприятствуют таким усилиям. На фоне обострения напряжённости между Южной Кореей и Японией у Пекина появилось больше возможностей для более тесной координации с Сеулом в рамках стратегии позитивных стимулов, направленной на поддержание хорошего поведения КНДР, — стратегии, против которой выступают Япония и США. Теперь у Пекина меньше шансов на проигрыш, если он станет настаивать на смягчении санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Как заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И государственному секретарю США Майку Помпео, Китай готов создать «благоприятные условия», чтобы помочь возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. К сожалению для США, то, что Китай имеет в виду, может оказать большое влияние на дипломатический процесс и ещё дальше оттолкнуть нас от денуклеаризации.