7 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Нынешняя ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при которой некоторые страны одновременно хотят опереться на вооружённые силы США и экономические возможности Китая, выглядит нестабильной. Все региональные государства должны работать вместе, чтобы укрепить доверие и построить общую систему безопасности, избавив её от хаоса, который хотят привнести США.

Александр Белов, , 09:57 — REGNUM

В субботу, 3 августа, министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер раскрыл свои планы по развёртыванию в Азии ракет средней дальности наземного базирования. Широко распространено мнение, что союзники Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая Японию, Южную Корею и Австралию, входят в число первых кандидатов, на территории которых могут быть развёрнуты американские ракеты, пишет Янь Юньмин в статье для издания The Global Times.

Политика Азии Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Project Syndicate: Африка нашла ключ к процветающему будущему?

Однако всего через два дня после заявления американского министра обороны Австралия решила развеять фантазии Соединённых Штатов на свой счёт. В понедельник, 5 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон исключил возможность размещения американских ракетных комплексов в своей стране. Даже если учесть то, что заявление австралийского премьер-министра не является формальным решением Канберры, слова Моррисона указывают на то, что региональные государства имеют право и способность сказать «нет» властной Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона. Похоже, что региональная стратегическая структура всё больше начинает выходить из-под контроля Соединённых Штатов.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Несмотря на несколько случайных спорных вопросов, возникших между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, сотрудничество всегда оставалось в региональной повестки дня, которое способствовало не только процветанию АТР, но и всего мира. Китай выступает в качестве важной региональной державы, которая открыла немало новых возможностей для многих региональных членов и внесла значительный вклад к региональное развитие.

Соединённые Штаты, однако, всегда играли роль возмутителя спокойствия, мечтая о региональном доминировании. Планы Вашингтона, предполагающие развёртывание ракет, разоблачают реальные намерения США. Вашингтон готов пойти на этот шаг не только потому, что готов иметь дело с Китаем и Россией, но и потому, что стремится к укреплению и консолидации своего стратегического доминировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако Вашингтон должен здраво посмотреть на реальное положение вещей и сначала ответить себе на вопрос, готова ли какая-либо из региональных стран принять участие в этой опасной игре. Страны региона понимают, что слепое следование Индо-Тихоокеанской стратегии США в конечном итоге приведёт не только к региональному хаосу, но также причинит ущерб их собственным национальным интересам.

Марк Эспер Defense.gov

Будучи союзником США, Австралия рассматривается в качестве одного из ключевых региональных союзников Вашингтона в плане сдерживания региональной деятельности Китая. Но на протяжении многих лет развитие самой Австралии в определённой степени зависело от развития Китая, поскольку Канберра не преминула воспользоваться выгодами китайского развития. Попытки Вашингтона сдержать Пекин в конечном итоге разделят регион, и Канберра никак не сможет застраховать себя от возможных последствий.

Когда Канберре придётся делать выбор, она должна всё хорошенько взвесить. Похоже, в Австралии хорошо понимают, что, избрав простое следование планам США по усилению контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом, Канберра лишь навредит себе. Как отметил видный австралийский эксперт в сфере безопасности Хью Уайт, Канберра не должна следовать за Вашингтоном в рамках конфронтации с Пекином, которую США могут проиграть.

Хью Уайт Researchers.anu.edu.au

Американские ракеты, если они всё же будут развёрнуты, будут представлять военную угрозу для России, Китая и других региональных держав, а также разрушат существующий баланс в сфере региональной безопасности. Заявление Моррисона стало ответом на озабоченность других региональных держав, таких как Индонезия.

Читайте также: Project Syndicate: На что указывают нынешние потрясения в разведке США?

Нынешняя ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при которой некоторые страны одновременно хотят опереться на вооружённые силы США и экономические возможности Китая, выглядит нестабильной. Все региональные государства должны работать вместе, чтобы укрепить доверие и построить общую систему безопасности, избавив её от хаоса, который хотят привнести США.

Безопасность и стабильность служат предпосылками для развития региона. Если регион превратится в военную арену, на которой каждое отдельное государство подвергается риску, как он сможет добиться развития и процветания? Это очевидный факт для любого разумного человека. Другие военные союзники США в регионе должны серьёзно подумать об этом. Отказ от американского плана, предполагающего развёртывание ракет, должен стать консенсусным решением всех стран АТР.