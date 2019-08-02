Волны, вызванные кризисом в Персидском заливе, разошлись по всему европейскому континенту. На фоне нападений на нефтяные танкеры в Персидском заливе и захвата судна, которое шло под британским флагом, разгорелись дебаты о том, как лучше всего можно было бы урегулировать обостряющийся кризис. Американский подход заключается в наращивании военного присутствия на фоне кампании «максимального давления» против Ирана. В ЕС мнения разделились между сторонниками военного и дипломатического подходов, пишет Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Однако речь здесь идёт не только о чисто тактическом вопросе, как именно справиться с данным конкретным кризисом. Кризис в Персидском заливе вызвал более широкую дискуссию между европейскими странами в сфере обороны. Учитывая то, что в настоящий момент ЕС готовится к смене руководства, действия нового поколения политиков в отношении кризиса в Персидском заливе могут предопределить военное будущее отдельных стран и, возможно, даже всего Европейского союза в целом.

Флот НАТО

Разногласия по поводу того, что именно стоит предпринять в заливе, возникли как среди европейских стран, так и внутри них. Именно бывший министр иностранных дел Великобритании Дремени Хант на прошлой неделе предположил, что ЕС следовало бы возглавить собственную военно-морскую миссию в Персидском заливе, отдельно от американской операции Sentinel. В ЕС, и особенно в Германии, обеспокоены тем, что США могут втянуть европейские страны в войну, спровоцированную Вашингтоном. Только в рамках отдельной европейской миссии ЕС мог бы прибегнуть к другой тактике.

Уже на этой неделе преемник Ханта Доминик Рааб озвучил совсем другую позицию, заявив, что исключительно европейская операция окажется «нежизнеспособной». В изменении позиции Великобритании можно увидеть отображение более широкой позиции Лондона, которую он может занять после выхода из состава ЕС. Если подход Ханта подразумевает сохранение ЕС в качестве партнёра, то Рааб продемонстрировал отказ от континента, чтобы следовать за Соединёнными Штатами.

В Германии позиция правительства также разделилась. Во вторник, 30 июля, стало известно, что США официально попросили ФРГ присоединиться к американской военно-морской миссии. Решение о том, присоединится ли Германия к миссии США или нет, будет принимать новый министр обороны Германии и преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая не исключила возможности участия Германии.

ХДС находится в коалиции с Социал-демократической партией (СДПГ), которая гораздо прохладнее относится к предложению американцев. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который является членом СДПГ, публично заявил, что Германия «не поддерживает политику максимального давления США». Данное конкретное разногласие является отражением более широких споров о будущей роли вооружённых сил Германии. За несколько дней пребывания на посту министра обороны Крамп-Карренбауэр уже продемонстрировала более решительную военную позицию, чем Меркель, пообещав увеличить военный бюджет страны до 2% ВВП, что значительно превышает прошлогодние 1,23% ВВП. Ранее глава МИД ФРГ заявил, что страна увеличит военный бюджет, но только в течение пяти лет, начиная с 2024 года. При этом он не обещал, что военный бюджет в итоге достигнет 2% ВВП. Данные разногласия имеют важное значение, поскольку ЕС готовится к смене руководства, поменялся состав Европейского парламента, Великобритания собирается выйти из ЕС, а Меркель собирается покинуть политическую арену.

US Army Europe Images Солдаты Бундесвер

Рааб занимает свой пост около недели, а Крамп-Карренбауэр — всего две, но их действия могут предопределить политическое будущее их стран. Рааб представляет сторонников жёсткой линии из британской Консервативной партии, которые после выборов могут легко взять Великобританию под свой контроль на следующие пять лет. На Крамп-Карренбауэр уже смотрят как на следующего канцлера Германии.

Европейским лидерам нужно выработать новый подход к Персидскому заливу. В противном случае это означало бы использование европейских военных активов исключительно в рамках американской тактики. В данном случае Ближний Восток ничего не выиграет. Американский подход, не подкреплённый дипломатическими средствами прекращения противостояния, может только дестабилизировать арабские страны, особенно Ирак, поскольку Иран мог бы задействовать собственные рычаги влияния в данных странах для оказания давления на США и их союзников.

ЕС стоило бы обратить внимание на свой опыт противодействия угрозам в Балтийском море, который европейские страны могли бы задействовать для борьбы с угрозами в Персидском заливе. Обеспокоенная возможными угрозами со стороны России в Балтийском море, Германия в 2018 году расширила своё военное присутствие в регионе, организовав также крупные военные учения и начав строительство постоянного военного штаба в немецком портовом городе Росток.

В мае Великобритания создала новую оборонную организацию под названием Объединённый экспедиционный корпус (JEF), в состав которой вошли восемь европейских стран, граничащих с Балтийским морем. Новая организация призвана обеспечить патрулирование региона. Как выразился представитель британского флота, структура JEF, созданная отдельно от НАТО и США, должна «закрыть пробел в архитектуре безопасности Северной Европы, возникший между национальными силами и силами НАТО».

Что-то подобное можно было бы организовать в Персидском заливе: морские силы, которые дополняют США, сохраняя за собой право выбора самостоятельной тактики в пределах европейского домена. Суть заключается в том, чтобы разделить военное давление и политическое. Самостоятельные европейские и американские военно-морские группы в Персидском заливе поддержат военное давление на Иран, сохранив за собой право выбора политических собеседников. Это станет гарантией того, что европейская политика не окажется в непосредственной зависимости по отношению к американской политике бряцания оружием.

ООН (Крокодил 1951 07)

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Такая политика может найти поддержку в Лондоне и Берлине: Крамп-Карренбауэр стремится улучшить позиции военных Германии, а оборонная организация JEF является детищем Консервативной партии Великобритании. Подобный подход может также найти поддержку и в Брюсселе. В конце концов, именно новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, будучи министром обороны Германии, направила военные корабли в Балтийское море.

Урегулирование кризиса в Персидском заливе — это отличный шанс для новых европейских лидеров продемонстрировать своё видение будущего европейских вооружённых сил. Простое присоединение к миссии в Персидском заливе под руководством США стало бы ошибкой. Если ЕС заинтересован в поддержании собственных приоритетов и политики, он должен сохранить за собой способность прокладывать собственный военный курс.