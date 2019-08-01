1 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Если не удастся обеспечить должный уровень управления технологическим переходом, то США и ЕС могут столкнуться с замедлением роста доходов, увеличением неравенства и безработицы, а также снижением уровня здоровья населения и сокращением продолжительности жизни.

Александр Белов, , 09:32 — REGNUM

Общественное обсуждение последствий процесса автоматизации и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) обычно ограничивается преимуществами, которые могут получить компании и экономика в целом либо потенциальной проблемой сокращения количества рабочих мест. Тем не менее данное обсуждение имеет критически важное третье измерение, которое также не следует упускать из виду: влияние новых технологий на благосостояние населения, пишут Кристофер Писсаридес и Жак Буген в статье для издания Project Syndicate.

Промышленный робот

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Исторически сложилось так, что технологические инновации всегда оказывали положительное влияние на благосостояние человека, выходя далеко за рамки таких стандартных экономических показателей, как ВВП. Появление вакцин, новых фармацевтических препаратов и других медицинских инноваций, таких как рентген и магнитно-резонансная томография, позволило значительно улучшить здоровье людей и увеличить их продолжительность жизни. Сегодня даже в странах с самой низкой ожидаемой продолжительностью жизни средний срок жизни населения значительно выше, чем в странах с самой высокой продолжительностью жизни в 1800 году. Кроме того, за счёт одной трети прироста производительности, полученного в результате внедрения новых технологий за последнее столетие, получилось сократить продолжительность рабочего времени благодаря более продолжительному ежегодному оплачиваемому отпуску. В некоторых странах с развитой экономикой продолжительность рабочей недели удалось сократить почти вдвое.

Производственные роботы компании KUKA Industrial Robots (cc)Mixabest

Теперь, на фоне внедрения технологий нового поколения, вопрос заключается в том, получат ли люди аналогичные выгоды для своего благосостояния, или же страх перед технологической безработицей превратится в новый источник стресса и подорвёт доверие потребителей.

Чтобы ответить на данный вопрос, нужно обратить внимание на два ключевых фактора. Во-первых, нужно посмотреть на потенциал новых технологий с точки зрения повышения уровня благосостояния. ИИ, в частности, может существенно повысить качество жизни людей за счёт повышения производительности, появления новых продуктов и услуг, а также создания новых рынков.

Более того, фирмы, которые используют ИИ для стимулирования инноваций, а не для сокращения численности рабочей силы и уменьшения расходов, скорее всего, окажутся более успешными. По мере расширения компаний их руководство будет нанимать новых работников. Например, в области здравоохранения ИИ позволил поставщикам медицинских услуг проводить раннюю диагностику и получить более совершенные диагнозы опасных для жизни заболеваний, таких как рак, а также разработать персонализированные методы лечения.

Второй ключевой фактор заключается в подходе компаний и правительств к вопросу об управлении процессом внедрения новых технологий. Например, внедрение ИИ поднимает важные этические вопросы в таких областях, как геномика или использование персональных данных. Также внедрение ИИ требует приобретения новых навыков, необходимых для работы с умными машинами, это может вызвать стресс и чувство неудовлетворённости. Миграция работников между разными секторами экономики может привести к значительным трениям на рынке труда, обострив отраслевые несоответствия, ограничив мобильность работников и увеличив временные и денежные затраты, связанные с переподготовкой кадров. Критически важно, что трения на рынке труда, вызванные современными технологиями, могут затронуть те слои населения, которые были невосприимчивы к подобным рискам в прошлом. Чтобы избежать серьёзных сбоев, политики должны организовать широкие программы по переподготовке, позаботиться о мобильности на рынке труда и обеспечить рабочих навыками, которые защитят их от риска технологической безработицы.

Искусственный интеллект и человек Цитата из к/ф «Матрица: Революция» реж Братья Вачовски. 2003. США

Направив процесс внедрения новых технологий по пути повышения благосостояния населения, а также взяв под контроль эффект технологической диффузии на рынке труда, мы могли бы не только повысить производительность и уровень доходов, но и увеличить продолжительность жизни населения, что само по себе может привести к росту ВВП.

Расчёт вероятных последствий внедрения новых технологий, которые позволили бы повысить благосостояние людей, — это достаточно сложный процесс. В рамках нашего собственного исследования мы опирались на методы количественной оценки благосостояния, разработанные экономистами Чарльзом Джонсом и Питером Кленоу из Стэнфордского университета, а также другими методами, используемыми в области исследований счастья. Мы обнаружили, что те выгоды для благосостояния, которые могли бы получить США и ЕС от внедрения ИИ и других инновационных технологий, могут превзойти выгоды, полученные в течение последних десятилетий от использования компьютеров и ранних форм автоматизации. С другой стороны, если не удастся обеспечить должный уровень управления технологическим переходом, то США и ЕС могут столкнуться с замедлением роста доходов, увеличением неравенства и безработицы, а также снижением уровня здоровья населения и сокращением продолжительности жизни.

Одним из выводов нашего исследования является то, что во всех вероятных сценариях присутствует определённая степень угрозы потери доходов и сокращения уровня занятости. Это означает, что данные проблемы нельзя игнорировать. Если прогнозируемые негативные последствия технологического перехода к автоматизированной экономике знаний не будут устранены, то многие потенциальные выгоды от внедрения новых технологий могут быть растрачены впустую. Политики должны готовиться к организации процесса переподготовки рабочих в масштабах Закона о правах военнослужащих от 1944 года.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

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Среди прочего, сегодня правительства должны взять на себя решающую роль в обеспечении образования и пересмотре учебных программ с целью акцентирования внимания на технических навыках и цифровой грамотности. Они также могут использовать государственные средства для снижения затрат для бизнеса, связанных с внедрением инноваций, а также направить технологическое развитие на достижение производственных целей посредством закупок и открытых рынков.

Но бизнес-лидеры также должны принять стоящий перед ними вызов. Если компании будут придерживаться так называемой «технологической социальной ответственности», они могут принести пользу обществу и улучшить собственные результаты. Более производительные работники, в конце концов, могут получать более высокую заработную плату, тем самым повышая спрос на продукты и услуги. Чтобы охватить далеко идущие преимущества цифровых технологий, искусственного интеллекта и автоматизации, нам нужно будет соблюсти тщательный баланс между развитием инноваций и повышением уровня профессиональных навыков.