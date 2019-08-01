1 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Предложив Ирану жизнеспособный способ снизить американское санкционное давление и сохранив ядерную сделку до окончания президентских выборов в США, ЕС смог бы предоставить Ирану жизнеспособную альтернативу американскому бряцанию оружием. Проигрыш может привести к серьёзным последствиям. Гораздо выгоднее было бы обеспечить проигрыш Трампа в его собственной игре.

Александр Белов, , 09:17 — REGNUM

По мнению многих наблюдателей, усилия Европейского союза, направленные на смягчение кризиса между Ираном и Соединёнными Штатами, можно рассматривать в качестве свидетельства неумелой европейской дипломатии и слабости. Но чем дольше сохраняется напряжённость между Ираном и США, тем больше начинает казаться, что именно участие ЕС представляет собой единственный шанс, который позволит миру избежать нового кровопролития на Ближнем Востоке, пишет Грэг Бруно в статье для издания Syndication Bureau.

Противостояние Ирана и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В течение последних 15 месяцев после того, как президент США Дональд Трамп вывел Соединённые Штаты из ядерного соглашения и направил Вашингтон по пути конфронтации с Тегераном, ЕС выполнял роль миротворца, однако без особого рвения. Поддержав ядерное соглашение с Ираном, европейские страны считали, что они смогут создать менее антагонистическую альтернативу экономическому давлению США против Ирана.

Во всяком случае, идея заключалась именно в этом. В мае 2019 года в Иране заявили, что в случае, если американское санкционное давление не будет ослаблено, то у Тегерана не останется иного выбора, кроме как вернуться к производству ядерного топлива. Затем, 7 июля, Тегеран объявил о том, что он намерен превысить допустимый уровень обогащения урана, предусмотренный в ядерном соглашении. Всё это, а также серия недавних стычек с США, поставили обе страны на путь конфронтации, которая, по мнению крупнейших региональных соперников Ирана, стала неизбежной.

В основе провала европейских усилий оказалась неспособность ЕС предложить Ирану альтернативу, которая позволила бы компенсировать ущерб, нанесённый американскими санкциями. Например, совместный механизм для расчётов с Тегераном — INSTEX, — созданный Германией, Великобританией и Францией, должен был обеспечить развитие торговли с Ираном за счёт упрощения процесса расчётов в альтернативных доллару иностранных валютах. Однако к данному механизму отказались присоединиться те, кто опасается потерять свои позиции на американских рынках. Опасения по поводу ответных действий США подтвердились буквально на прошлой неделе, когда в министерстве финансов США предупредили европейских союзников о том, что им необходимо полностью отказаться от INSTEX, поскольку в противном случае им придётся поплатиться.

Суверенитет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тем не менее, несмотря на то, что существует немало поводов для пессимизма, европейское участие не стоит сбрасывать со счетов. Над США и Ираном продолжают сгущаться тучи конфликта. Кто ещё, кроме Европейского союза, может разрядить напряжённость? Для главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерики Могерини ответ очевиден: никто не сможет.

С другой стороны, ситуацию осложняет то, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится вывести Великобританию из состава ЕС без итогового соглашения, а в ЕС могут назначить нового руководителя европейского внешнеполитического ведомства (однако стоит отметить, что кандидат на данный пост Хосеп Боррелл, бывший министр иностранных дел Испании, разделяет приверженность Могерини ядерной сделке с Ираном). На фоне подобной неопределенности что может сделать ЕС для того, чтобы ослабить напряжённость между Соединёнными Штатами и Ираном? Один из вариантов заключается в том, чтобы гораздо сильнее опереться на поддержку неевропейских подписантов ядерного соглашения — Россию и Китай. Если Россия и КНР поддержат торговлю с Ираном через INSTEX и подобные механизмы, то сторонники ядерного соглашения смогли бы оказать Ирану достаточную экономическую поддержку, которая позволила бы ему выдержать давление со стороны США.

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Соседи Ирана также могут предпринять дополнительные меры для поддержки Тегерана. Пока Ирак стремится выступить в качестве посредника между Ираном и США, арабские страны Персидского залива заняли менее активную дипломатическую позицию. Это необходимо изменить. Хотя такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, поддержали кампанию США против ядерной сделки, ни одна из этих стран ничего не выиграет от конфликта вблизи своих границ. Для того чтобы избежать конфликта, ОАЭ и Саудовская Аравия должны убедить администрацию Трампа отказаться от своей воинственной риторики и призвать к поиску политического решения.

Саудизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но для того чтобы перечисленные меры сработали, Европейский союз должен продолжить вести за собой. Предложив Ирану жизнеспособный способ снизить американское санкционное давление и сохранив ядерную сделку до окончания президентских выборов в США, ЕС смог бы предоставить Ирану жизнеспособную альтернативу американскому бряцанию оружием. Проигрыш может привести к серьёзным последствиям. Гораздо выгоднее было бы обеспечить проигрыш Трампа в его собственной игре.