В течение ближайших десятилетий двумя наиболее важными глобальными проблемами окажутся возобновление соперничества между великими мировыми державами и усиление процесса изменения климата. Прямо не пересечении этих двух важных проблем находится Арктика — регион, растущее значение которого внесёт свои изменения в мировую геоэкономику и геополитику, пишет Хэл Брандс в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Освоение Арктики

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Судя по публичным заявлениям, администрация президента США Дональда Трампа уделяет большое значение Арктике. К сожалению, пока Вашингтон продолжает говорить языком соперничества великих держав, реальные поступки США отстают от их заявлений. Начиная с января 2019 года, ВМС США и береговая охрана приняли отдельную арктическую стратегию. Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер призвал к обеспечению свободы судоходства и наращиванию военно-морского присутствия США в регионе. На майском заседании Арктического совета, в состав которого входят восемь арктических стран, госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что в регион стремятся вторгнуться хищнические державы. Указав на действия Китая в западной части Тихого океана, Помпео заявил: «Хотим ли мы, чтобы Северный Ледовитый океан превратился в новое Южно-Китайское море?» В июне 2019 года Пентагон принял новую редакцию арктической стратегии, переписанную с учётом изменений в окружающей среде.

Timo Palo Вид с ледокола Xue Long на лагерь на дрейфующей льдине

Ни для кого не секрет, почему Арктика привлекает к себе так много внимания. Изменение климата трансформирует регион, открывая доступ к новым морским путям и расширяя возможности добычи подводных ресурсов. Северный морской путь, который проходит вдоль северного побережья России, позволяет быстрее осуществлять поставки товаров между восточноазиатскими и европейскими портами, чем через Малаккский пролив. По некоторым оценкам, Арктика содержит 30% мировых запасов природного газа и запасы стратегически важных редкоземельных элементов общей стоимостью более $1 трлн.

В то же время Арктика становится зоной соперничества. Россия наращивает свои силовые возможности в регионе и укрепляет контроль над ключевыми морскими путями. Китай, самопровозглашенная «околоарктическая» держава, начинает расширять своё военное присутствие и увязывает свою деятельность в регионе с глобальной инфраструктурной инициативой «Один пояс — один путь». По мере усиления трений между крупнейшими державами во всем мире их соперничество все больше будет смещаться в Арктику.

Американские стратеги начинают понимать, что в случае конфликта российские (а в конечном итоге и китайские) силы могут представлять угрозу для безопасности северных оконечностей США в Арктике. Они также могут использовать арктические возможности для противодействия развёртыванию сил США в ЕС или Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопросы суверенитета и свободы судоходства в Арктике становятся все более актуальными по мере увеличения морских перевозок и повышения экономических ставок. Ранее неизвестные водные пути, такие как Берингов пролив, могут стать критическими узкими местами — персидскими заливами будущего. Все это в дополнение к разрушительным последствиям, которые изменение климата окажет на население Арктики, экологию и дикую природу.

Американская подводная лодка USS Honolulu в Арктике

Предлагаемый ответ Пентагона является относительно простым и разумным. Ключевые стратегические документы и выступления чиновников указывают на то, что военно-морской флот США, морская пехота и береговая охрана будут проводить больше учений в регионе. США могут взять на себя обеспечение свободы судоходства, чтобы бросить вызов России и другим странам, претендующим на суверенитет над тем, что США считают международными водными путями. Корпус морской пехоты подготовит две экспедиционные бригады для работы в арктических условиях, также будет расширено сотрудничество с союзниками для защиты ключевых мест, таких как так называемый Фареро-Исландский рубеж. Примечательно, что арктическая стратегия Пентагона также предусматривает утверждение в регионе основанного на правилах международного порядка, несмотря на презрение Белого дома к данному термину, в знак признания того, что продвижение общих правил морского движения имеет решающее значение для избежания конфликта с нулевой суммой.

Это важные шаги по привлечению внимания США к Арктике и защите там американских интересов. Однако США предстоит решить ещё несколько важных задач. Во-первых, Вашингтон должен восполнить пробел между целями, которые он перед собой ставит, и имеющимися ресурсами. Россия имеет в своём распоряжении 14 ледоколов, при этом с 2013 года построено шесть российских арктических баз. Россия восстанавливает свои старые арктические авиабазы и инфраструктуру. Арктические возможности Китая гораздо слабее, но Пекин стремится их расширить. США, к сожалению, имеют весьма ограниченные возможности в Арктике.

В распоряжении Пентагона есть один тяжёлый ледокол и один ледокол среднего класса, и это несмотря на то, что данные суда просто незаменимы для работы в Арктике. Недавно Конгресс выделил $655 млн на строительство катеров polar-security для береговой охраны, а Пентагон заключил контракт на строительство первого нового тяжёлого ледокола за последние несколько десятилетий. Всё это, конечно, хорошо, но недостаточно. Из-за дефицита ледоколов, а также отсутствия необходимой инфраструктуры и объектов за Северным полярным кругом США оказались в невыгодном положении. Потребуются время и деньги, чтобы исправить ситуацию.

skeeze Американские ледоколы

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Во-вторых, американская стратегия столкнётся с неизбежной напряжённостью, поскольку Вашингтону придётся столкнуться с недопустимым поведением как соперников, так и союзников. Да, Россия играет мускулами, стремясь утвердить свою юрисдикцию над Северным морским путём. Но Канада также считает, что Северо-Западный проход является частью её территориальных вод, что противоречит американскому пониманию международного права. Возникает чувство неловкости, когда США призывают к необходимости более тесного сотрудничества с союзниками, а также публично отстаивают свободу судоходства.

Наконец, налицо вопиющее несоответствие между стратегией, которая отчасти обусловлена последствиями изменения климата, и позицией американской администрации, которая отказывается признать, что проблемой является антропогенный характер изменения климата. Арктические союзники США рассматривают регион не только в качестве арены будущего соперничества, но и в качестве напоминания о том хаосе, с которым может столкнуться мир из-за изменения климата. На самом деле, игнорирование изменения климата в конечном итоге поставит США в стратегически невыгодное положение.