30 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Для ЕС возрождение Марокко в качестве ключевого игрока в Африке может открыть новые возможности на африканском континенте. В последние несколько лет в ЕС всё чаще указывают на то, что будущее европейского блока тесно переплетено с Африкой. На обоих континентах растёт ощущение общей судьбы.

Максим Исаев, , 07:09 — REGNUM

Двадцать лет назад король Марокко Мухаммед VI взошёл на престол, после чего в европейско-марокканских отношениях началась новая эра. Учитывая важность Марокко для ЕС — не только с точки зрения миграции и безопасности, но и в качестве «моста», связывающего ЕС с остальной частью Африки, — стоит рассмотреть, в каком состоянии в настоящий момент находятся отношения между Европейским союзом и африканским королевством, пишет Ана Паласио в статье для издания Project Syndicate.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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ЕС и Марокко являются естественными партнёрами, их связывает география, культура, общие интересы, долгая и сложная история. На протяжении более четырёх десятилетий страна была колонией, она была разделена между Францией и Испанией. Также история взаимоотношений включает в себя заявление бывшего короля Марокко Хасана II, примерно через 30 лет после обретения независимости, о вступлении страны в Европейские сообщества (предшественник ЕС).

Заявление Марокко о вступлении отклонили на том основании, что страна не может быть квалифицирована в качестве «европейской страны». Тем не менее в двусторонних отношениях по-прежнему преобладает скорее сотрудничество, нежели раскол.

После вступления Мухаммеда VI на престол в 1999 году многие считали, что отношения с ЕС ухудшатся, однако произошло обратное: отношения между ЕС и Марокко значительно продвинулись вперёд. В прошлом месяце ЕС и Марокко объявили о планах нового партнёрства, которое включит в себя возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле и укреплению сотрудничества в области безопасности.

Однако нельзя сказать, что двусторонние отношения полностью раскрыли свой потенциал. Марокко по-прежнему сталкивается с серьёзными внутренними проблемами. Несмотря на то, что с 1999 года страна поднялась на 50 пунктов в индексе развития человеческого потенциала ООН — отчасти благодаря 10-процентному увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения — Марокко по-прежнему занимает 123-е место в мире, т. е. страна оказалась ниже Палестины и Ирака.

Мухаммед VI Kremlin.ru

Аналогичным образом за последние 20 лет ВВП Марокко почти утроился, однако при этом коэффициент Джини — общий показатель неравенства доходов, при котором ноль представляет собой максимальное равенство — остаётся самым высоким в Северной Африке. Страна изо всех сил пытается задействовать потенциал своей молодёжи, но отсутствие экономических возможностей дома заставляет молодых марокканцев мигрировать в страны ЕС. Всё это указывает на недостатки в управлении, несмотря на ряд важных политических реформ, включая конституционные изменения 2011 года, после которых полномочия монарха перешли к парламенту, а также правовые реформы, включая приведение национального законодательства в соответствие с европейскими и международными стандартами в области прав человека. Кроме того, региональная напряжённость — включая эскалацию политической нестабильности в Алжире и острый вопрос о Западной Сахаре — препятствует интеграции страны в Магрибе, что является необходимым условием для обеспечения процветания Северной Африки.

Марокко

И всё же, несмотря на стоящие перед Марокко проблемы, страна продемонстрировала активную позицию по ряду наиболее насущных вопросов сегодняшнего дня. Страна выступила в качестве активного сторонника инициатив по борьбе с экстремизмом, включая ответственное религиозное образование. Марокко стало мировым лидером в области зеленой энергетики, взяв на себя обязательство в 2015 году увеличить свою долю возобновляемых источников энергии до 52% к 2030 году — это одна из самых амбициозных целей в мире. Страна также упорно трудилась, чтобы обуздать волны миграции, направляющиеся в ЕС.

При короле Мухаммеде VI страна смогла укрепить связи с остальной Африкой. В 2017 году Марокко возобновило свою деятельность в составе Африканского союза после 33 лет относительной изоляции от дел африканского континента. Марокко начало активно выстраивать сотрудничество с африканскими странами, сочетая религиозную пропаганду с расширением коммерческих связей, в том числе и за счёт инвестиций.

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Для ЕС возрождение Марокко в качестве ключевого игрока в Африке может открыть новые возможности на африканском континенте. В последние несколько лет в ЕС всё чаще указывают на то, что будущее европейского блока тесно переплетено с Африкой. На обоих континентах растёт ощущение общей судьбы. Марокко, с его особыми отношениями с ЕС и возобновлением сотрудничества с Африкой, является привилегированным партнёром, который может способствовать конструктивному сотрудничеству.

Что касается вопросов миграции и безопасности, торговли и инвестиций, культуры и инноваций, то ЕС и Марокко имеют большой опыт совместной работы. Теперь они должны опереться на тот фундамент, который они создавали в течение последних 20 лет, для создания более широкого партнёрства между двумя континентами.