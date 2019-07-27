27 июля 2019 | Время чтения 4 мин

В статистическом управлении министерства труда США считают, что в последние годы в США сократилось строительство инфраструктуры, включая автомагистрали, улицы и мосты. Другие считают, что инфраструктура оказалась в ужасающем состоянии.

Максим Исаев, , 08:38 — REGNUM

Высокие строительные издержки представляют серьёзную угрозу для экономики США. Дороги и транзитные системы обеспечивают свободное передвижение людей и товаров внутри городов и между ними, они выступают в качестве клея, скрепляющего сети внутреннего производства. При отсутствии ровных дорог, надёжных мостов и хорошо функционирующего железнодорожного сообщения цепочки поставок будут парализованы, люди не смогут добраться до работы, и вся экономика застопорится. В краткосрочной перспективе правительство может тратить средства на поддержание существующей инфраструктуры, но в долгосрочной перспективе подобный подход кажется всё менее убедительным. В конце концов, местные и федеральные органы власти могут просто отказаться от высоких расходов на строительство, после чего инфраструктура прейдёт в ещё больший упадок, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Сварка

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В статистическом управлении министерства труда США считают, что в последние годы в США сократилось строительство инфраструктуры, включая автомагистрали, улицы и мосты. Другие считают, что инфраструктура оказалась в ужасающем состоянии. Экономист Лия Брукс и профессор права Закари Лисков считают, что в период между 1960 и 1980 годами стоимость строительства (с учётом инфляции) одной мили шоссе увеличилась втрое. Стоимость строительства железнодорожной инфраструктуры также остаётся достаточно высокой, особенно по сравнению с другими развитыми странами.

К сожалению, до сих пор остаётся загадкой, почему стоимость строительства в США является такой высокой. Столкнувшись с подобным вопросом, многие сказали бы, что всему виной сильные профсоюзы, отстаивающие права рабочих, и закон Дэвиса-Бэкона, предусматривавший гарантии оплаты труда работникам в сфере строительства для государственных нужд. Однако подобный ответ оказался бы ошибочным. Во-первых, нельзя сказать, что строители получают особенно высокие зарплаты.

Что касается профсоюзов, то во Франции и других странах, где строительство инфраструктуры обходится дешевле, чем в США, профсоюзы ещё сильнее. По мнению Брукс и Лискова, затраты, связанные с рабочей силой в сфере строительства автомобильных дорог, никак не связаны с увеличением строительных издержек. Заработная плата осталась практически неизменной в реальном отношении, даже несмотря на то, что общие строительные расходы резко возросли. Исследователи также обнаружили, что стоимость стройматериалов не изменилась.

Дорожный рабочий

Другие могут подумать, что высокие строительные издержки связаны с затратами на приобретение земли. В отличие от Китая, где несчастных крестьян просто сгоняют с их земель каждый раз, когда Пекин начинает строить новый мегапроект, в США правительство обязано выкупить землю у частных владельцев. Но Брукс и Лисков считают, что затраты, связанные с приобретением земли, составляют лишь незначительную часть издержек строительства автодорог, при этом, доля этих затрат также не увеличилась с течением времени. Изменения в законодательстве также, похоже, не сильно увеличили строительные издержки. Кроме того, исследователи уверены, что увеличение расходов, связанных с планированием, в значительной степени не может объяснить рост строительных издержек.

Итак, если высокие строительные расходы не связаны с дорогой рабочей силой, покупкой земли, стоимостью стройматериалов или планирования, то как можно объяснить высокую стоимость строительства автодорог и железнодорожных путей? Исключив простые ответы на данный вопрос, стоит обратить внимание на более тонкие моменты.

Брукс и Лисков указали на одну особенность американской демократии — право гражданского голоса. В США состоятельные домовладельцы могут остановить строительство шоссе, которое их не устраивает, заставив подрядчика пропустить проект через длительные и дорогостоящие экологические экспертизы. Правовые возможности домовладельцев по противодействию строительству резко расширились после внесения ряда изменений в законодательство, включая закон о национальной экологической политике 1970 года и другие законы об охране окружающей среды. Когда домовладельцы используют эти законы для блокирования строительства дорог, подрядчики сталкиваются с новыми издержками и неопределённостью, таким образом строительные расходы увеличиваются. В конечном итоге домовладельцы могут заставить подрядчика проложить дорогу по более дорогостоящему маршруту. Бруск и Лисков обнаружили, что «извилистость» дороги влияет на стоимость строительства одной мили шоссе. Исследователи также обнаружили, что в более состоятельных районах стоимость строительства существенно выше, поскольку богатые жители используют свою власть и юридические знания для блокирования строительства нежелательных для них дорог.

Дорожное строительство

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Среди других проблем также выделяют неэффективную работу правительств штатов, которые могут нанимать «своих» неэффективных подрядчиков или безнаказанно завышать стоимость строительных работ. С другой стороны, некоторые обвиняют неэффективные профсоюзы за то, что они направляют чрезмерное количество рабочих на строительство инфраструктурного объекта, поэтому городам приходится нанимать слишком большое количество рабочих для выполнения строительных работ.

Все эти проблемы не имеют простого решения. Нельзя снизить строительные затраты просто отменив закон Дэвиса-Бэкона. Причина высоких строительных издержек, а также дорогостоящего здравоохранения и образования, кроется в том, что страна настолько богата и самодовольна, что позволила накопиться в системе огромному количеству «неэффективностей». Чтобы исправить ситуацию, нужны последовательные усилия директивных органов, а также постоянный мониторинг со стороны экономистов и внешних наблюдателей. Многим может не поздоровиться: домовладельцам, например, придётся отказаться от своих пожеланий, а другим — забыть про выгодные договорные отношения. Нельзя допустить, чтобы в стране стоимость строительных издержек осталась такой же высокой.