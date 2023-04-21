На прошлой неделе директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что его смущают слухи о том, что президент США Дональд Трамп собирается уволить его. Однако оказалось, что это были не просто слухи. В воскресенье, 28 июля, Трамп подтвердил в своём сообщении в Twitter, что Коутс покинет свою должность 15 августа, пишет Хуан Уильямс в статье для издания The Hill.

Max Goldberg Дональд Трамп

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Официально Коутс уйдёт в отставку, однако никто не сомневается в том, что президент решил вытеснить его с должности. По некоторым сообщениям, Трамп уже встречался со своими советниками в конце июля, чтобы обсудить вопрос о возможной замене. Коутс попал в немилость за публичное подтверждение предположения о «вмешательстве» России в президентские выборы США в 2016 году. Также он выразил возмущение после того, как Трамп не проконсультировался с ним, прежде чем пригласить в Белый дом президента России Владимира Путина.

Office of United States Senator Dan Coats Дэниел Коутс

Теперь Коутс должен покинуть свой пост только из-за того, что он просто выполнял свою работу. Однако вся эта история не была бы столь возмутительной, если бы мы не знали, кого именно Трамп выдвинул в качестве замены Коутсу.

Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Рэтклифф — это чисто политический игрок. Он может поставить под угрозу беспартийную репутацию американских спецслужб и их способность защищать страну и предоставлять объективную, беспристрастную информацию. Ранее Рэтклифф нелепо обвинил специального прокурора Роберта Мюллера в отсутствии уважения к «основополагающему принципу нашей системы правосудия … презумпции невиновности», когда дело дошло до Трампа. Союзники Трампа ранее пытались дискредитировать Мюллера и преуменьшить угрозу со стороны России. А теперь Рэтклифф оказался кандидатом на пост директора Национальной разведки.

Texas A&M University Джон Рэткллиф

Но всё могло быть ещё хуже. Сообщалось, например, что на должность директора Национальной разведки рассматривалась кандидатура республиканца Девина Нуньеса, который вообще просто солгал, что у него есть доказательства в поддержку заявлений Трампа о том, что бывший президент США Барак Обама«прослушивал» команду Трампа во время президентских выборов 2016 года. Нуньес стремится поддержать заявления Трампа об «охоте на ведьм», чтобы подорвать доверие к выводам разведывательных органов США о том, что Россия «вмешалась» в выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу победить.

Рэтклифф и Нуньес — это помощники Трампа, которые позволяют Белому дому закрывать глаза на российскую угрозу. Они вместе с другими союзниками Трампа продвигали безосновательные обвинения в том, что из-за лжи критиков президента американская контрразведка решила прозондировать связи между Россией и предвыборной кампанией Трампа. Союзники Трампа пытаются отвлечь внимание людей от реального положения дел.

Nunes.house.gov Девин Нуньес

За день того, как Мюллер заявил о том, что «российское вмешательство» продолжается, директор ФБР Кристофер Рэй подчеркнул на слушаниях в Конгрессе, что «русские абсолютно точно стремятся вмешаться в наши выборы».

Однако это ещё не всё. Через несколько часов после страстных призывов Мюллера сенатские республиканцы во главе с лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом заблокировали три законопроекта, принятые Палатой представителей Конгресса для защиты выборов США от иностранного вмешательства.

U.S. Senate Митчел Макконнелл

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Как справедливо отметили в редакционном совете издания The New York Times, «по сей день господин Трамп отказывается признать серьёзность российского вмешательства, а Сенат, контролируемый республиканцами, не желает принимать законодательство об усилении безопасности выборов, возможно, потому, что это восприняли бы как признание того, что выборный процесс был нарушен».

Пусть на страницах истории запишут, что парящий в иллюзиях президент, обеспокоенный только собственным эго, а также предательски настроенный республиканский Конгресс, обеспокоенный только собственным переизбранием, предпочли проигнорировать выводы Мюллера.

В итоге Рэтклифф оказался кандидатом на пост директора Национальной разведки США. Боже, спаси и сохрани!