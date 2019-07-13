Максим Исаев, 13 июля 2019, 07:17 — REGNUM

Китайское правительство занимает доминирующее положение в рамках глобальных поставок редкоземельных элементов, которые Китай мог бы использовать в качестве рычага влияния на США и их союзников в рамках продолжающейся американо-китайской торговой войны, пишут Женевьева Фили и Рис де Вайлд в статье для издания The Strategist.

Флаг Австралии
Флаг Австралии
(cc) DO'Neil

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Однако не всё так плохо как кажется. Обеспокоенность по поводу поставок редкоземельных элементов может открыть новые стратегические и экономические возможности для австралийского правительства. Задействовав новый подход и необходимые инвестиции, Австралия могла бы добывать и перерабатывать редкоземельные элементы.

Редкоземельные элементы необходимы для производства электронной продукции, включая телефоны, холодильники, автомобили, также они используются в производстве передового военного оборудования. Совсем недавно министр обороны Австралии Линда Рейнольдс признала, что обеспечение поставок редкоземельных элементов отвечает стратегическим интересам страны.

Линда Рейнольдс
Линда Рейнольдс
(cc) Army Art

Австралия владеет 2,6% мировых запасов редкоземельных элементов. Может показаться, что это не так уж много, однако по запасам редкоземельных элементов (РЗЭ) Австралия занимает третье место, а по уровню производства Австралия заняла второе место в мире в 2016 году.

Добыча и переработка РЗЭ является дорогостоящей и трудоёмкой. Любые инвестиции в данную отрасль должны носить как стратегический, так и экономических смысл. Центральное место в процессе принятия решений должно занять обсуждение целесообразности создания жизнеспособной австралийской промышленности по добыче и переработке редкоземельных элементов. Австралийская горнодобывающая компания Lynas уже ведёт добычу на шахте Mount Weld в Западной Австралии, где расположено самое богатое из известных месторождений редкоземельных элементов в мире.

Убедить Канберру в необходимости создания австралийской промышленности по добычи редкоземельных элементов достаточно просто. Гораздо сложнее наладить взаимодействие с промышленностью и разработать детальный инвестиционный план. Инициатива по развитию редкоземельной промышленности в Австралии должна исходить от федерального правительства и правительств штатов. Под руководством министерства обороны Австралии следовало бы определить перечень редкоземельных элементов, представляющих важное значение для оборонной промышленности. Другие органы, такие как министерство промышленности, инновации и науки, могли обеспечить руководство и финансовую поддержку редкоземельной промышленности.

Во-первых, правительству Австралии следует рассмотреть вопрос об увеличении финансирования научных исследований и разработок в области экологически чистой переработки РЗЭ. Несмотря на то, что Китай получил значительное стратегическое преимущество, монополизировав мировой рынок РЗЭ, в настоящее время он также сталкивается с экологическими последствиями, связанными с чрезвычайно токсичной редкоземельной промышленностью. Например, австралийской компании Lynas чуть не отказали в продлении лицензии в Малайзии из-за опасений, связанных с захоронением 451 тыс. тонн радиоактивных отходов, полученных в процессе добычи редкоземельных элементов.

Подземная добыча минералов
Подземная добыча минералов
(cc) Afedchenko

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Во-вторых, австралийское правительство должно рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот тем компаниям, которые проявят интерес к исследованиям в области РЗЭ и добычи редкоземельных элементов. И наконец, правительству следует рассмотреть вопрос о разработке национальной стратегии в области добычи РЗЭ, в рамках которой приоритетное значение нужно придать инвестициям в отечественные компании.

Пришло время позаботиться о защите стратегических потребностей Австралии. Китай имеет преимущество в добыче и переработке РЗЭ и несёт значительные внутренние экологические издержки. Учитывая то, что стратегическая необходимость поставок редкоземельных элементов очевидна, правительству Австралии необходимо создать условия, которые позволили бы развить собственную редкоземельную промышленность.