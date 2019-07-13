13 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Пришло время позаботиться о защите стратегических потребностей Австралии. Учитывая то, что стратегическая необходимость поставок редкоземельных элементов очевидна, правительству Австралии необходимо создать условия, которые позволили бы развить собственную редкоземельную промышленность.

Максим Исаев, , 07:17 — REGNUM

Китайское правительство занимает доминирующее положение в рамках глобальных поставок редкоземельных элементов, которые Китай мог бы использовать в качестве рычага влияния на США и их союзников в рамках продолжающейся американо-китайской торговой войны, пишут Женевьева Фили и Рис де Вайлд в статье для издания The Strategist.

Флаг Австралии (cc) DO'Neil

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Однако не всё так плохо как кажется. Обеспокоенность по поводу поставок редкоземельных элементов может открыть новые стратегические и экономические возможности для австралийского правительства. Задействовав новый подход и необходимые инвестиции, Австралия могла бы добывать и перерабатывать редкоземельные элементы.

Редкоземельные элементы необходимы для производства электронной продукции, включая телефоны, холодильники, автомобили, также они используются в производстве передового военного оборудования. Совсем недавно министр обороны Австралии Линда Рейнольдс признала, что обеспечение поставок редкоземельных элементов отвечает стратегическим интересам страны.

Линда Рейнольдс (cc) Army Art

Австралия владеет 2,6% мировых запасов редкоземельных элементов. Может показаться, что это не так уж много, однако по запасам редкоземельных элементов (РЗЭ) Австралия занимает третье место, а по уровню производства Австралия заняла второе место в мире в 2016 году.

Добыча и переработка РЗЭ является дорогостоящей и трудоёмкой. Любые инвестиции в данную отрасль должны носить как стратегический, так и экономических смысл. Центральное место в процессе принятия решений должно занять обсуждение целесообразности создания жизнеспособной австралийской промышленности по добыче и переработке редкоземельных элементов. Австралийская горнодобывающая компания Lynas уже ведёт добычу на шахте Mount Weld в Западной Австралии, где расположено самое богатое из известных месторождений редкоземельных элементов в мире.

Убедить Канберру в необходимости создания австралийской промышленности по добычи редкоземельных элементов достаточно просто. Гораздо сложнее наладить взаимодействие с промышленностью и разработать детальный инвестиционный план. Инициатива по развитию редкоземельной промышленности в Австралии должна исходить от федерального правительства и правительств штатов. Под руководством министерства обороны Австралии следовало бы определить перечень редкоземельных элементов, представляющих важное значение для оборонной промышленности. Другие органы, такие как министерство промышленности, инновации и науки, могли обеспечить руководство и финансовую поддержку редкоземельной промышленности.

Во-первых, правительству Австралии следует рассмотреть вопрос об увеличении финансирования научных исследований и разработок в области экологически чистой переработки РЗЭ. Несмотря на то, что Китай получил значительное стратегическое преимущество, монополизировав мировой рынок РЗЭ, в настоящее время он также сталкивается с экологическими последствиями, связанными с чрезвычайно токсичной редкоземельной промышленностью. Например, австралийской компании Lynas чуть не отказали в продлении лицензии в Малайзии из-за опасений, связанных с захоронением 451 тыс. тонн радиоактивных отходов, полученных в процессе добычи редкоземельных элементов.

Подземная добыча минералов (cc) Afedchenko

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Во-вторых, австралийское правительство должно рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот тем компаниям, которые проявят интерес к исследованиям в области РЗЭ и добычи редкоземельных элементов. И наконец, правительству следует рассмотреть вопрос о разработке национальной стратегии в области добычи РЗЭ, в рамках которой приоритетное значение нужно придать инвестициям в отечественные компании.

Пришло время позаботиться о защите стратегических потребностей Австралии. Китай имеет преимущество в добыче и переработке РЗЭ и несёт значительные внутренние экологические издержки. Учитывая то, что стратегическая необходимость поставок редкоземельных элементов очевидна, правительству Австралии необходимо создать условия, которые позволили бы развить собственную редкоземельную промышленность.