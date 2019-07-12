Два одноклассника, два подполковника, одна пуля

Иван Шилов ИА REGNUM Скульптура «Мать Бурятия» на Селенгинском мосту

Нельзя сказать, что пьяные разборки в питейных заведениях Улан-Удэ являются чем-то редким и неожиданным. Со стрельбой подобные происшествия происходят уже гораздо реже. И уже в исключительных случаях фигурантами такой разборки становятся подполковники силовых структур.

8 июля стало известно как раз о таком случае. Инцидент произошел вечером 4 июля в одном из ресторанов города, где подполковник полиции отмечал поданный им за два дня до этого рапорт о выходе на пенсию. Вместе с ним отдыхали двое его бывших одноклассников, один из которых является сотрудником СКР. Последний в какой-то момент без видимых причин достал пистолет и выстрелил в полицейского…

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В газете «Номер один» выяснили, что бывший одноклассник-следователь также является подполковником. По крайней мере, пока.

В питейном заведении сообщили журналистам, что клиенты подъехали в ресторан около 10 часов вечера уже изрядно навеселе. По словам работника ресторана, о ссоре они не знали, пока не услышали хлопок примерно через час после визита гостей в ресторан. На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина в белой рубашке достает пистолет из барсетки и тыкает в левый бок собутыльнику. Секунду спустя раздается выстрел, который задевает живот жертвы.

«Им оказался подполковник полиции, который дергается от выстрела, но продолжает сидеть за столом, почти уткнувшись головой в стол», — пишет автор.

Далее подполковники как ни в чем не бывало продолжают сидеть, даже о чем-то пытаясь разговаривать. Подстреленный лишь держится за живот. Услышав шум, к столу подходят официантка и охранник, однако быстро уходят, увидев кровь и пьяных вооруженных людей.

Следственный комитет Российской Федерации

Спец по «щекотливым делам»

По видео стрелявший был опознан, им оказался следователь по особо важным делам СУ СКР по Бурятии, подполковник Сергей Намжилов.

«Намжилова коллеги оценивают как перспективного следователя, который сделал быструю карьеру вначале следователя одного из районов республики, затем следователя по особо важным делам МВД по РБ, где занимался экономическими делами. После чего перешел в СКР», — сообщает издание.

Источник газеты также сообщил, что ему поручали «довольно щекотливые дела экономической направленности», и Намжилов с ними успешно справлялся.

«В случае с инцидентом в ресторане следователь, вероятно, рассчитывал, что его прикроют в случае чего. Однако все пошло не так. Если бы Намжилов собственноручно вытащил пулю из одноклассника (резиновое изделие прошло по животу касательно), то дело еще можно было замять, договориться с коллегой и оплатить неудобства. Но медподготовку следователь не проходил, поэтому, когда он привез в больницу подполковника, то дежурный врач, углядев «огнестрел», тут же побежал звонить в полицию», — пишет автор.

А дальше о ситуации узнали главы трех силовых ведомств — СКР, МВД и прокуратуры, и делу был дан ход.

«Зачем ему столько цепей?»

Тем временем в селе Гужиры Тункинского района Бурятии ждут в гости своего именитого земляка Сергея Зверева. С друзьями и родственниками эпатажного стилиста встретился журналист «МК в Бурятии». Многие ждут его приезда с нетерпением. Как, например, директор местной школы Людмила Дригенова, которая не может найти деньги на гипсокартон. Необходимо застелить потолок, который весь осыпается. И хотя она планировала обращаться к местным предпринимателям, на Зверева, как отмечает журналист, все немножко, но надеются. Школа в Гужирах расположилась в старом купеческом доме, ему 115 лет. «Он крохотный — всего пара помещений. В одном занимается начальная школа (8 человек), в другом — детский сад (13 человек). Людмила Дригенова совмещает должности директора и воспитателя, поэтому ее зарплата приличная для этих мест — 19 тысяч рублей», — сообщает автор.

Также местные жители периодически хотят попросить Зверева о строительстве новой дороги. Однако не просят, поскольку он и так помогает, как может. «Кому деньги присылает, кому — посылки со сладостями», — рассказывает дальняя родственница Сергея Валентина Тюменцева.

Впрочем, не всем гужирцам одинаково нравится стилист.

«Моим детям он не очень понравился. Мы чаевничали, Сергей угощал всех конфетами. А потом сын говорит мне: «Я не понял, это же дядя? А почему себя как тетя ведет? И зачем он столько цепей на себя нацепил?» — передает издание слова жительницы.

Svklimkin Сергей Зверев

Без парика совсем другой

В Бурятии Сергей Зверев родился и прожил несколько лет. Однако большинства родственников его уже нет, а в Гужиры он приезжает, прежде всего, чтобы сходить на кладбище. Из ближайших родственников в селе остался дядя Сергея 84-летний Александр Зверев. У него Сергей обязательно останавливается, когда приезжает.

«Когда встречаемся, нам есть о чем поговорить. Но я в его жизнь не лезу и не вмешиваюсь. Мы очень разные. Смотрю иной раз на Сергея — и мне многое в нем не нравится. Какой-то он не такой. Еще и с париком своим. Без парика-то он совсем другой», — говорит он.

Без парика у стилиста волосы короткие, говорит пенсионер. «А парик наденет — не знаю я его, е-мое. Говорит, по контракту положено ему так ходить», — говорит он.

Напомним, большую популярность среди жителей Прибайкалья Сергей Зверев получил после того, как выступил против строительства китайского завода по розливу воду в Култуке. Стилист провел 3 марта одиночный пикет в центре Москвы у стен Кремля в защиту озера Байкал.

За несанкционированные действия Тверской районный суд столицы назначил ему наказание в виде штрафа 15 тыс. рублей. Позже мосгорсуд снизил сумму до 10 тыс.

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Андрей Ринчино Здание Народного Хурала Республики Бурятия

Закон един для всех… или?

Событие, оставшееся незамеченным для большинства СМИ, в перспективе грозило бы региональному парламенту утратой работоспособности. 11 июля в прокуратуре Бурятии сообщили о коррупционных нарушениях в работе Народного хурала.

Декларации 16 депутатов были признаны неполными. Однако вместо инициирования лишения их полномочий, надзорный орган к трем из них, замещающим государственные должности республики, вынес предупреждение.

«В отношении лиц, осуществляющих депутатские полномочия на непостоянной основе, принято решение опубликовать информацию о предоставлении неполных сведений в официальных печатных изданиях. Двое депутатов вышли из состава органов управления некоммерческими организациями», — сообщили в прокуратуре.

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В число вошли 10 представителей «Единой России», в том числе вице-спикер парламента, секретарь регионального отделения партии Баир Жамбалов. Кроме того, в число нарушителей вошли трое справороссов, двое членов КПРФ и один либерал-демократ. Последним зато оказался лидер ЛДПР Бурятии Сергей Дорош.

Между тем весной за аналогичное нарушение в декларации прокуратура добилась лишения полномочий депутата городского совета Улан-Удэ Юрия Баданова. Последний забыл указать в сведении о доходах склад. Тем удивительнее, что в этот раз надзорный орган не стал требовать более строгого наказания.