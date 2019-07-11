Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM

Прокуратура Бурятии выявила коррупционные нарушения в работе республиканского парламента. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе надзорного органа, об этом стало известно после проведения проверки.

В частности, депутаты согласовывали табели учета рабочего времени своих помощников в то время, как те отдыхали за границей. Кроме того, декларации о доходах, представленных 16 депутатами, были признаны неполными.

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры республики за нарушение законодательства о противодействии коррупции к трем депутатам, замещающим государственные должности республики, применена мера ответственности в виде предупреждения. В отношении лиц, осуществляющих депутатские полномочия на непостоянной основе, принято решение опубликовать информацию о предоставлении неполных сведений в официальных печатных изданиях. Двое депутатов вышли из состава органов управления некоммерческими организациями», — сообщили в прокуратуре.

Из шести помощников депутатов, отдыхавших, официально числясь на рабочем месте, один был уволен. Остальные отделались дисциплинарными взысканиями. Они также вернули в бюджет 248 тыс. рублей, полученных неправомерно.

Можно сказать, что депутаты довольно легко «отделались», учитывая инцидент с депутатом горсовета Улан-Удэ весной 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Алексей Цыденов потребовал лишить полномочий депутата Юрия Баданова из-за невключения последним в свою декларацию склада. Несмотря на то, что коллеги проштрафившегося депутата отказались выполнять требование главы, Баданов все же прекратил досрочно свои полномочия по решению суда.

Ранее также сообщалось о том, что работники администрации главы Бурятии и регионального правительства давали неверные сведения в своих декларациях о доходах. Но тогда также обошлось без увольнений — шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще 21 служащему «строго указано на недопущение впредь нарушений требований законодательства о противодействии коррупции».

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