Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM

В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — следователь стрелял в своего друга-полицейского. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе МВД по республике, инцидент произошел вечером 4 июля в одном из ресторанов города, где сотрудник полиции отмечал поданный им за два дня до этого рапорт о выходе на пенсию.

Вместе с ним отдыхали двое его бывших одноклассников, один из которых является сотрудником СКР. В какой-то момент последний достал травматический пистолет и выстрелил в полицейского.

«При этом никаких конфликтов между ними не было. После этого владелец оружия оказал раненному первую помощь и отвез его на такси в больницу», — отмечают уже в пресс-службе Следственного управления СКР.

В результате раненный мужчина был госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением в живот.

«В связи с тем, что стрелявший является следователем одного из следственных подразделений регионального следственного управления, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — сообщили в СКР.

Подозреваемый следователь пока отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются следственные органы, добавили в МВД республики.

Ранее ИА REGNUMсообщало об инциденте в Омске, где двое школьников стреляли по прохожим из пневматического оружия. Друзья делали уроки и решили таким образом развлечься. Двум прохожим пульки попали в живот и грудь, у них образовались кровоподтёки.

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