Не стоит заблуждаться по поводу небольшого роста британской экономики, зарегистрированного в мае 2019 года. ВВП Великобритании вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после падения в апреле на 0,4%, пишет Фердинандо Джулиано в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Моль

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Инвесторы ошиблись бы, если бы посчитали, что этот рост свидетельствует о благополучном состоянии британской экономики. Многочисленные индикаторы указывают на признаки длительной слабости. Вероятность того, что Великобритания может выйти из состава Европейского союза без итогового соглашения, увеличивается день ото дня. Также важно учесть то, что ярый сторонник Брексита Борис Джонсон является главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании. Экономика Великобритании может столкнуться с огромными проблемами.

Chatham House Борис Джонсон

Рост британской экономики в мае в значительной степени являлся продуктом перипетий, связанных с процессом выхода страны из состава Европейского союза. Многие производители, в том числе несколько автомобильных компаний, готовились к тому, что выход Великобритании из ЕС состоится 29 марта 2019 года, поэтому они закрыли своё производство в апреле. Теперь, когда Брексит перенесли на другую дату, по крайней мере, до конца октября 2019 года, заводы возобновили производство. Уровень производства в целом вырос на 1,4% в месячном исчислении, что способствовало росту экономических показателей.

Однако если вы отвлечётесь от экономических перипетий Брексита, то картина окажется ещё мрачнее. Ситуация в секторе услуг, на долю которого приходится почти четыре пятых британской экономики, в мае никак не изменилась. Индекс ожиданий менеджеров по закупкам указывает на сокращение производства и строительства в июне 2019 года, в то время как в сфере услуг ситуация осталась статичной. Экономисты ожидают, что ВВП Великобритании немного сократится в первом квартале нынешнего финансового года, что станет первым квартальным сокращением ВВП с 2012 года.

Однако нельзя списывать замедление британской экономики только на Брексит. Мировая экономика замедлилась в первой половине 2019 года, что побудило федеральную резервную систему США и ЕЦБ рассмотреть вопрос о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. В среду, 10 июля, Еврокомиссия понизила прогнозы экономического роста еврозоны на 2020 год с 1,5% до 1,4%, заявив о риске дальнейшего снижения рейтингов. Великобритания — это островное государство, однако оно не может изолировать себя от происходящих в мире процессов.

Однако выход Великобритании из Европейского союза, несомненно, будет иметь решающее значение для британской экономики. Страна скатывается в низшую экономическую лигу ЕС. Согласно прогнозам Европейской комиссии, экономика Великобритании вырастет на 1,3% в 2019 году. Справедливости ради стоит отметить, что британская экономика растёт быстрее экономики Италии или Германии, но значительно ниже экономики Португалии, Ирландии, Испании и даже Греции. В первом квартале текущего финансового года объём инвестиций в Великобритании несколько вырос, но по историческим меркам по-прежнему остаётся низким. Неопределённость в отношении Брексита, возможно, не привела к столь разрушительным последствиям, как того ожидали некоторые экономисты, но это не означает, что британская экономика не столкнулась с негативными последствиями, связанными с Брекситом.

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Будущие отношения Великобритании и ЕС также вызывают опасения. Позиция Джонсона по Брекситу заключается в том, что ЕС предоставит Великобритании выгодные торговые условия даже после выхода Великобритании из состава ЕС без итогового соглашения. Эта позиция представляет собой смесь фантазий и бессовестности. Позиция Джонсона неизбежно начнёт рушиться при столкновении с реальностью. Инвесторам стоило бы приготовиться к тому, что ближайшие месяцы могут оказаться турбулентными.

Brexit

На самом деле ситуация уже начинает ухудшаться. Фунт стерлингов резко упал. На этой неделе фунт стерлингов достиг самого низкого уровня по отношению к доллару с апреля 2017 года. Фунт теперь можно купить за €1,11, хотя в начале мая 2019 года он стоил почти €1,18. От Джонсона сейчас зависит будущее экономики страны. Несмотря на весь его «оптимизм», экономические перспективы Великобритании не кажутся обнадёживающими.