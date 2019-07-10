10 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Вашингтон должен дать понять иракскому народу, что любая борьба против Ирана не только соответствует интересам Соединённых Штатов, но также может привести к укреплению суверенитета Ирака.

Александр Белов, , 15:51 — REGNUM

Столкнувшись с огромным давлением со стороны США, премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил 1 июля, что иракские шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном, отныне будут находиться под контролем иракского правительства, пишет Дженив Абдо в статье для издания The Foreign Policy.

Флаг Ирака Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Маловероятно, что приказ премьер-министра действительно будет исполнен. Ирак стремительно превращается в поле битвы между США и Ираном, вопреки воле Багдада. Часть шиитских ополченцев, расположенных на территории Ирака, по-видимому, решили сделать ставку на Иран. 19 мая возле американского посольства в Багдаде упала ракета. США возложили ответственность за инцидент на Иран и его доверенных лиц в Ираке, включая шиитских ополченцев.

Шиитские бойцы в Ираке (cc) Tasnim News Agency

В том же месяце сообщалось, что с территории Ирака был нанесён удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Утверждалось, что Иран спровоцировал эту атаку в ответ на американские санкции в отношении экспорта иранской нефти. Есть сомнения, что к этой атаке причастны шиитские ополченцы из Ирака. Тем не менее, согласно сообщениям арабоязычных СМИ, Саудовская Аравия приняла решение развернуть системы воздушного наблюдения и воздушного мониторинга на границе с Ираком, однако официальные лица Саудовской Аравии пока не подтвердили данную информацию.

В июне поступили сообщения о том, что ополченцы атаковали посольство Бахрейна в сильно укрепленной зеленой зоне Багдада в знак протеста против конференции, организованной правительством Бахрейна, которая проходила 25 и 26 июня. На конференции в Бахрейне был представлен израильско-палестинский мирный план, разработанный Белым домом. По данным иракских СМИ, приказ о штурме посольства отдал печально известный командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Даже если лишь часть утверждений в отношении поддерживаемых Ираном иракских ополченцев соответствует действительности, ряд экспертов из США и Ирака всё же уверены в том, что Тегеран использует своих доверенных лиц в Ираке, чтобы отомстить США за санкции, которые поставили иранскую экономику в тяжёлое положение, сократили ресурсы для финансирования доверенных лиц и привели к внутренним беспорядкам.

Несмотря на все заявления, иракское правительство мало что может сделать с шиитскими ополченцами. Советник правительства Ирака и эксперт по иракским джихадистским группировкам Хишам аль-Хашими считает, что в рамках иракского законодательства уже предусмотрено требование, в рамках которого поддерживаемые Ираном ополченцы должны находиться под контролем иракского правительства. Аль-Хашими скептически относится к последним заявлениям иракского правительства в отношении ополченцев. Вооружённые восстания или борьба между шиитскими политическими деятелями может быстро подорвать любые меры правительства.

Иракское общественное мнение расколото между гневом по поводу политического и военного господства Ирана в стране и оппозицией по отношению к преимущественно суннитским монархиям Персидского залива. Многие граждане Ирака считают, что Вашингтон внёс свой вклад в региональное суннитско-шиитское соперничество, покинув страну, в которую он вторгся в 2003 году, и оставив Ирак на произвол судьбы в рамках борьбы между США и Ираном, а также между Ираном и державами Персидского залива.

Согласно приказу Махди, к 31 июля 2019 года шиитские ополченцы должны закрыть свои местные штабы, экономические офисы и все свои контрольно-пропускные пункты. Нынешний премьер-министр решил пойти ещё дальше, чем его предшественник бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, который также попытался ограничить влияние ополченцев, сделав их частью иракских сил безопасности, однако он позволил им сохранить свои штаб-квартиры.

Проблема Махди заключается в том, что со временем шиитские ополченцы существенно укрепили собственное военно-политическое влияние в стране. С тех пор как они помогли иракскому правительству победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они всегда пользовались относительной свободой действий на шиитских территориях. Теперь, когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстанавливают своё влияние в городских центрах Ирака, согласно сообщениям арабоязычных СМИ и иракских представителей органов безопасности, шиитские ополченцы уверены в том, что они по-прежнему играют значимую роль и вряд ли захотят отказаться от своих позиций.

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На данный момент влиятельный шиитский лидер Ирака и глава политического блока «Сайрун» Муктада ас-Садр объявил, что полностью поддерживает заявление Махди. Все действия Садра направлены на то, чтобы расширить свою популистскую базу внутри Ирака и укрепить свои позиции в качестве противовеса нынешнему правительству. Тем не менее общественная поддержка решения Махди со стороны Садра имеет для иракского премьер-министра важное значение.

Сторонники Муктады Ас-Садра (cc) Fars News Agency

Конечно, что бы ни говорили Мадхи и Садр, маловероятно, что ополченцы уйдут. Если Соединённые Штаты действительно хотят помочь Ираку освободиться от влияния со стороны Ирана, то одних лишь заявлений будет недостаточно. Вашингтон должен продолжить свою программу по подготовке и оснащению иракских вооружённых сил. США также должны работать над тем, чтобы помочь Ираку освободиться от экономической зависимости от Ирана путём организации альтернативных поставок энергетических ресурсов. И, наконец, Вашингтон должен дать понять иракскому народу, что любая борьба против Ирана не только соответствует интересам Соединённых Штатов, но также может привести к укреплению суверенитета Ирака.