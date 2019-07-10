10 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Максим Исаев, , 15:52 — REGNUM

За последние почти 40 лет реформ Китай получил невероятные выгоды от своей открытости миру. Интеграция в мировую экономику позволила миллионам граждан КНР выбраться из нищеты, одновременно превратив Китай в одну из крупнейших мировых экономик. Потенциал взаимодействия между миром и КНР далеко не исчерпан, как показывают недавние исследования, пишет Джонгмин Сеонг в статье для издания Project Syndicate.

Китайский флаг

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Например, в то время как на долю Китая приходится 11% мировой торговли товарами, на него также приходится только 6% мировой торговли услугами. Кроме того, в то время как китайские банки, ценные бумаги и рынки облигаций входят в тройку крупнейших в мире по размеру, доля иностранных компаний составляет менее 6%.

Более тесные экономические связи с миром стимулировали экономический рост Китая, поскольку страна изучила передовой опыт глобальных игроков и организовала поставки на рынок продукции по конкурентоспособной стоимости. Но также были и потери, которые, например, были связаны с потерей рабочих мест в обрабатывающей промышленности КНР и странах с развитой экономикой.

Китайское предприятие в сфере высоких технологий (cc) Steve Jurvetson

В настоящий момент перед миром и Китаем стоят важные вопросы о траектории их будущего взаимодействия. На кону, по нашим расчётам, могут стоять около 15−26% мирового ВВП к 2040 году или $22−37 трлн. Отметим, что эти оценки являются результатом исследования, предполагающим наличие определённых условий и допущений. Это исследование не стоит рассматривать в качестве прогноза. Мы сделали ряд предположений, перечислив различные факторы, которые могли бы оказать влияние на производительность экономики. Наше исследование включает в себя ряд возможных сценариев развития событий в отношениях между Китаем и миром в пяти ключевых областях:

Экономический рост будет зависеть от направления импорта. Китай может отойти от международной торговли, а мир также может не провести реформирование многосторонней торговой системы, в результате чего глобальные торговые потоки могут сократиться. И наоборот, Китай мог бы превратиться в ключевой пункт назначения для экспорта из развивающихся и развитых стран. По нашим оценкам, на кону стоят $3−6 трлн до 2040 года.

Во-вторых, многое будет зависеть от либерализации сектора услуг. Китай может сохранить существующие ограничения в своём секторе услуг, или он может отменить эти ограничения, что позволило бы привлечь большее число иностранных игроков, поддержать рост сектора услуг и укрепить глобальную конкурентоспособность. Либерализация сектора услуг принесла бы мировой экономике $3−5 трлн.

В-третьих, стоит обратить внимание на глобализацию финансовых рынков. Китай и остальной мир могли бы интегрировать свои финансовые рынки, расширив таким образом выбор для инвесторов и улучшив способ распределения капитала. Также есть вероятность, что существующий статус-кво сохранится. По нашим оценкам, в данной сфере речь может идти о $5−8 трлн.

В-четвёртых, важную роль сыграло бы сотрудничество КНР и остального мира в сфере таких глобальных проблем, как изменение климата и поддержание адекватного уровня общественных благ, таких как инфраструктура. Здесь на карту может быть поставлена судьба около $3−6 трлн.

Наконец, наращивание обмена технологиями (и знаниями) между Китаем и остальным миром будет способствовать разработке глобально конкурентоспособных решений, которые могут привести к повышению глобальной производительности. Снижение технологического обмена подорвёт глобальную производительность. Согласно нашей модели, из-за сокращения технологического обмена мир может упустить примерно в $8−12 трлн.

Китайские юани (cc) Junjiewu99

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Дальнейшая интеграция КНР в мировую систему может принести немало выгод. Вопрос заключается в том, какие действия предпримут мировые лидеры, чтобы добиться данного результата. Сейчас заинтересованные стороны должны попытаться выяснить, какие меры можно было бы предпринять для наращивания интеграции и урегулирования сложных вопросов и спорных аспектов, которые могут возникнуть в ходе этой интеграции.