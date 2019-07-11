Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын удивили весь мир на прошлой неделе своей третьей, короткой, но исторической встречей в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между КНДР и Южной Кореей. Северокорейские государственные СМИ объявили встречу Трампа и Ким Чен Ына «встречей века», поскольку она возродила, казалось бы, полностью прекратившиеся ядерные переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном. Встреча с Трампом сама по себе стала стратегической победой для северокорейского лидера, однако у Ким Чен Ына также появился дополнительный повод для радости, поскольку растущая вражда между Южной Кореей и Японией расколола коалицию во главе с США в Северо-Восточной Азии, пишет Мэтью Ха в статье для издания The Hill.

Северная Корея

Republic of Korea Флаги Японии и Южной Кореи

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На фоне шумихи вокруг встречи двух лидеров в ДМЗ в отношениях между Сеулом и Токио усилилась напряжённость. Верховный суд Южной Кореи постановил, что японские компании, такие как Mitsubishi Heavy Industries, должны предоставить финансовую компенсацию 11 пожилым южнокорейцам, подвергнутым принудительному труду во время Второй мировой войны. В отместку премьер-министр Японии Синдзо Абэ пренебрёг встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на саммите G20 в Осаке, хотя Абэ встретился практически со всеми главами государств.

Кроме того, Япония объявила, что сократит экспорт технических товаров, в первую очередь ключевых компонентов для полупроводников, в Южную Корею. Эта мера, вероятно, повредит крупным южнокорейским компаниям, таким как Samsung Electronics, которые нуждаются в поставках из Японии для производства своих флагманских электронных продуктов.

Министерство торговли и промышленности Японии У нас нет другого выбора, кроме как заявить, что доверительные отношения между Японией и Южной Кореей столкнулись со значительным ущербом.

В 2018 году администрация Чжэ Ина отказалась от двустороннего соглашения, предусматривающего «окончательное решение» вопроса о корейских женщинах, подвергшихся сексуальному рабству во время колониального правления Японии. Кроме того, инцидент с участием японских самолётов и южнокорейских военных кораблей, произошедший в декабре 2018 года, спровоцировал возникновение напряжённости между японскими и южнокорейскими военными.

С политической, военной и экономической точек зрения ухудшение отношений между Японией и Южной Кореей подорвало рычаги влияния США в рамках переговоров с Пхеньяном. Успех переговоров зависит от способности США сделать так, чтобы Северная Корея столкнулась с существенным внешним давлением из-за своей ядерной программы. Оказать необходимое давление на КНДР можно только при наличии единства среди союзников и партнёров США. Следовательно, когда союзники США воюют друг с другом, США теряют необходимые рычаги давления на КНДР.

США должны позаботиться об уменьшении разногласий между двумя региональными партнёрами — Южной Кореей и Японией. Однако Вашингтон может оказаться перед трудным выбором, поскольку он не может поддержать жалобы одной страны за счёт другой. Если все заинтересованные стороны смогут проявить непредвзятый подход, то разногласия можно будет преодолеть.

Af.mil Самолёты ВВС Японии

На правительственном уровне США должны укрепить существующие механизмы и инструменты безопасности, которые могли бы напомнить Японии и Южной Корее о том, что у них есть общие угрозы и приоритеты в сфере национальной безопасности. В настоящее время страны участвуют в трёхсторонних военных диалогах и проводят многосторонние военные учения по противоракетной и противолодочной обороне. Кроме того, с 2016 года три страны расширили обмен разведданными о северокорейской ядерной и баллистической ракетной деятельности, когда Япония и Южная Корея подписали общее соглашение о военной информации (GSOMIA).

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Самая насущная потребность заключается в снижении враждебности между населением Южной Кореи и Японии, которая подпитывает бесконечный конфликт между двумя странами. Конечно, полное примирение — это долгосрочная цель, однако США уже сейчас должны позаботиться о том, чтобы Япония и Южная Корея смогли отделить исторические споры от вопросов в сфере безопасности.

До тех пор, пока сохраняется конфликт между Сеулом и Токио, северокорейский лидер всегда может рассчитывать на некое снижение давления на КНДР. Учитывая то, что встреча двух лидеров в ДМЗ предполагает продолжение переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, администрация Трампа должна обратить своё внимание на обострившиеся отношения между двумя тихоокеанскими союзниками, если Вашингтон стремится заключить хорошую сделку с Пхеньяном.