В Приморье главе Большого Камня снова указали на профнепригодность

Владивосток, , 08:00 — REGNUM Во Владивостоке министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов обратил внимание мэра Большого Камня на практически полное отсутствие результатов работы по плану социального развития города, в котором реализуется проект федерального значения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья.

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Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, глава Минвостокразвития остался недоволен существенным отставанием по строительству школы, отсутствием документов для сноса аварийного здания дома культуры, на месте которого должен появиться центр культурного развития.

«В настоящее время можно констатировать, что ничего не сделано. Когда мы поддерживали вас, вы заверяли, что проект будет реализован», — заявил министр, обращаясь к мэру Большого Камня.

Александр Козлов отметил, что важно не только заявить мероприятия в план, но и грамотно реализовать все поставленные задачи, уходя от «подхода освоения» — каждый построенный и отремонтированный объект должен быть полезен жителям региона.

В настоящее время в Большом Камне реализуется проект федерального значения по строительству крупнейшей в России судостроительной верфи «Звезда», основным инвестором которой является «Роснефть». По плану перспективного развития предполагается построить в городе шесть новых микрорайонов на более чем семь тысяч квартир. При 99-процентном участии федерального бюджета городские власти должны организовать устройство новых систем водоснабжения и водоотведения, обустройство городской ливнёвой канализации и решить много других организационных задач. Президент России Владимир Путин уделяет городу большое внимание, побывав здесь уже пять раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Большого Камня Александр Андрюхин получил выговор от губернатора Приморья Олега Кожемяко за отсутствие работы, после чего местным СМИ он заявил, что все поставленные ему задачи будут решены своевременно. Напомним, Александр Андрюхин приобрёл статус главы в результате решения конкурсной комиссии по выборам главы города в январе 2018 года.