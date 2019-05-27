В Приморье глава Большого Камня получил выговор за отсутствие работы

Владивосток, , 11:31 — REGNUM Глава города Большой Камень, в котором реализуется проект федерального значения «Судостроительная верфь «Звезда», получил от губернатора Приморья выговор за упущения в работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал работу главы Большого Камня в части реализации комплексного плана социального развития центров экономического роста и предложил Александру Андрюхину исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Планом развития, на 99% реализуемым за счет средств федерального бюджета, предусмотрено строительство в Большом Камне детской поликлиники, школы, центра культурного развития и фельдшерско-акушерского пункта. Глава Большого Камня, отчитываясь о проделанной работе, сказал, что экспертиза проекта выявила несоответствия, которые находятся на стадии устранения. Олег Кожемяко подчеркнул, что данная ситуация — это недоработка муниципалитета и лично главы города. Из-за того, что не была должным образом подготовлена проектно-сметная документация, оказались сорваны три аукциона.

«Использование федеральных денег требует тщательной подготовки, консультации с нашими специалистами, грамотного написания технического задания. В предыдущей экспертизе вами не были указаны НДС, не представлены прайс-листы, отсутствовала сметная стоимость, из-за чего невозможно было определить максимальную цену контракта. Проектные организации не представили сводный сметный расчет с текущим уровнем цен. Все это организационная работа», — обозначил губернатор.

Затягивание сроков также допущено и при строительстве центра культурного развития на месте аварийного здания дома культуры — до сегодняшнего дня не подготовлены документы на снос объекта.

«Как вы собираетесь объявлять аукцион на строительство нового здания, если у вас участок не готов под разработку проектно-сметной документации? Это значит, что аукцион вовремя размещен не будет», — возмутился губернатор.

Глава Приморья объявил выговор Александру Андрюхину и поручил в самое ближайшее время подготовить графики строительства.

«Я поставлю вопрос о несоответствии занимаемой вами должности. Пока я не вижу от вас никакой работы ни по городу, ни по строящимся объектам», — заявил Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Корпорации развития Дальнего Востока проводят оптимизацию сроков обеспечения инфраструктурой резидентов территории опережающего развития «Большой Камень». В течение весны планируется обеспечить водоснабжением новый жилой район «Шестой», должно начаться строительство двух объездных дорог для тяжелых машин и легковых. Также в Большом Камне будет построена ливневая канализация, на разработку схемы которой планируется направить до 120 млн рублей из федерального бюджета. Отмечается, что для обеспечения необходимыми мощностями проектов проводятся встречи с резидентами и анализ текущего состояния строительства инфраструктуры ТОР «Большой Камень».