Маршрутки против воронежцев: кто победит?
В Воронеже снова обсуждается вопрос повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики по традиции рассказывают о сложностях ведения бизнеса и утверждают, что рост тарифа необходим для обновления транспорта. Воронежцы же готовы платить больше — но точно не за поездки в ПАЗах.
О бедных маршрутках замолвите слово…
О том, что воронежские перевозчики просят власти поднять стоимость проезда в общественном транспорте, стало известно в середине июня. Причем изначально это была не просьба со стороны перевозчиков, а фактический ультиматум с предупреждением о чуть ли не забастовке.
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19 июня перевозчики сообщили о готовности прекратить работу, если с 1 июля стоимость проезда в воронежских маршрутках не вырастет до 25 рублей — с нынешних 17 рублей за поездку. Впрочем, после встречи властями они заявили, что об остановке работы речи не идет.
Официальных заявлений ни городские, ни региональные власти после этого не делали, однако, по словам самих перевозчиков, решение об увеличении тарифа фактически принято, стоимость проезда может вырасти, по разным данным, к августу либо осенью — сначала до 20 рублей, а затем сразу до 25 рублей.
Председатель городского союза перевозчиков Дмитрий Крутских в программе «События недели» заявил, что цена в 25 рублей за поездку — оптимальна: именно такой тариф, по его утверждению, позволит обновлять подвижной состав и улучшать качество перевозок.
Власти также не исключают возможность повышения тарифа на три рубля, то есть до 20 рублей, к октябрю — ноябрю, но в правительстве региона подчеркивают: такое решение возможно лишь в случае повышения безопасности и качества пассажирских перевозок.
Издание также сообщило, что в облправительстве рассматривают и варианты привлечения федерального инвестора в сферу пассажирских перевозок для повышения их качества.
Подготовительный процесс
Собственно, о том, что Воронеж вскоре если не по уровню сервиса в общественном транспорте, то по уровню оплаты приблизится к «другим крупным городам», власти начали говорить еще в 2018 году. В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте менялся в 2017 году, тогда стоимость проезда выросла с 15 до 17 рублей. А уже в 2018 году, буквально сразу после своего назначения на пост мэра Воронежа Вадим Кстенин заявил о планируемом повышении платы за проезд в общественном транспорте — после того как будет введена система безналичной оплаты. Сегодня система худо-бедно работает: к оплате картами привыкли и пассажиры, постепенно, нехотя привыкли и водители. Интересно, что тогда, в апреле 2018-го, мэр назвал именно тот тариф, который сегодня требуют установить перевозчики: до 25 рублей.
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Позже, в декабре 2018 года, мэр повторил: повышения стоимости проезда в Воронеже не избежать, правда, сроков не называл. Зато анонсировал очередную транспортную реформу, результатом которой должны стать «кардинальные изменения качества пассажирских перевозок».
Однако тогда же, в декабре, на пресс-конференции губернатор Александр Гусев, отвечая на вопрос о планах по повышению тарифа на проезд, отметил, что к вопросу о повышении стоимости проезда можно будет вернуться в том случае, если на рынке появится крупная компания, которая массово обновит транспорт.
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Ничего личного — только бизнес
Насчёт «непотребного подвижного состава» обычные горожане, ежедневно пользующиеся общественным транспортом, с мэром Воронежа наверняка согласятся. И расскажут о грязных, а не просто старых, автобусах, зачастую почему-то с московскими номерами, о невыносимой жаре в салоне летом и крайне низкой температуре — зимой, о водителях, некоторые из которых (далеко не большинство), судя по манере вождения и поведению, впервые сели за руль в большом городе, о постоянно сломанных «от жары» или «мороза» терминалах безналичной оплаты, о «гонках» и игнорировании остановок… И если подвижной состав можно поменять, то вот отношение перевозчиков к людям — пока нет.
Есть ли надежда на обновление транспорта — также большой вопрос. Собственно, именно необходимостью обновления подвижного состава традиционно мотивируют перевозчики необходимость повышения тарифа — год от года. Изменения же, если и есть, то не столь значительные, как удар по карману горожан.
А страдают больше всего самые незащищенные слои населения — прежде всего пенсионеры, которые и так вынуждены считать каждую копейку. И власти, и перевозчики справедливо напоминают, что в Воронеже самый низкий из крупных городов тариф на проезд, но забывают: в большинстве таких городов действуют льготы для пенсионеров, других категорий населения. В Воронеже после отмены «желтых» — бесплатных — автобусов из-за несоответствия законодательству, которое требует адресного предоставления льгот, бесплатный или хотя бы льготный проезд для малоимущих так и не ввели.
Реакция воронежцев
Реакция горожан на планы перевозчиков не заставила себя ждать — в социальных сетях. А 27 июня на специализированной платформе появилась и петиция «Повышение стоимости проезда. Почему — «нет»?», которую уже подписали более 1,5 тыс. человек.
В их числе, отмечает автор, — преимущественное использование ПАЗов и маршруток малой вместимости, отношение водителей к пассажирам, состояние собственно автобусов, непродуманная маршрутная сеть, невозможность уехать после 20:00.