В Воронеже снова обсуждается вопрос повышения платы за проезд в общественном транспорте. Перевозчики по традиции рассказывают о сложностях ведения бизнеса и утверждают, что рост тарифа необходим для обновления транспорта. Воронежцы же готовы платить больше — но точно не за поездки в ПАЗах.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

О бедных маршрутках замолвите слово…

О том, что воронежские перевозчики просят власти поднять стоимость проезда в общественном транспорте, стало известно в середине июня. Причем изначально это была не просьба со стороны перевозчиков, а фактический ультиматум с предупреждением о чуть ли не забастовке.

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19 июня перевозчики сообщили о готовности прекратить работу, если с 1 июля стоимость проезда в воронежских маршрутках не вырастет до 25 рублей — с нынешних 17 рублей за поездку. Впрочем, после встречи властями они заявили, что об остановке работы речи не идет.

«Я искренне убежден, что повышение тарифа может идти только вместе с повышением качества услуг перевозок. В ближайшее время на региональном уровне пройдет целый ряд совещаний по этому вопросу, к участию в которых мы привлечем инициативную группу руководителей транспортных компаний для выработки оптимального решения», — прокомментировал тогда итоги встречи с руководителями компаний-перевозчиков глава города Вадим Кстенин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте

Официальных заявлений ни городские, ни региональные власти после этого не делали, однако, по словам самих перевозчиков, решение об увеличении тарифа фактически принято, стоимость проезда может вырасти, по разным данным, к августу либо осенью — сначала до 20 рублей, а затем сразу до 25 рублей.

Председатель городского союза перевозчиков Дмитрий Крутских в программе «События недели» заявил, что цена в 25 рублей за поездку — оптимальна: именно такой тариф, по его утверждению, позволит обновлять подвижной состав и улучшать качество перевозок.

Власти также не исключают возможность повышения тарифа на три рубля, то есть до 20 рублей, к октябрю — ноябрю, но в правительстве региона подчеркивают: такое решение возможно лишь в случае повышения безопасности и качества пассажирских перевозок.

«Да, мы не отрицаем необходимости повышения стоимости проезда. В ряде крупных городов стоимость проезда гораздо выше, чем в Воронеже. Так, в Новосибирске проезд в общественном транспорте стоит 22 рубля, в Краснодаре — 26, в Казани — 27, а в Омске — 30 рублей. Однако за ростом должно последовать и повышение безопасности перевозок, обновление подвижного состава, ужесточение требований к водителям. Перевозчикам предстоит аргументировать экономическую целесообразность новой цены за проезд, а значит, сделать свою экономику прозрачной», — цитирует представителя правительства региона De Facto

Издание также сообщило, что в облправительстве рассматривают и варианты привлечения федерального инвестора в сферу пассажирских перевозок для повышения их качества.

Подготовительный процесс

Собственно, о том, что Воронеж вскоре если не по уровню сервиса в общественном транспорте, то по уровню оплаты приблизится к «другим крупным городам», власти начали говорить еще в 2018 году. В последний раз тариф на проезд в общественном транспорте менялся в 2017 году, тогда стоимость проезда выросла с 15 до 17 рублей. А уже в 2018 году, буквально сразу после своего назначения на пост мэра Воронежа Вадим Кстенин заявил о планируемом повышении платы за проезд в общественном транспорте — после того как будет введена система безналичной оплаты. Сегодня система худо-бедно работает: к оплате картами привыкли и пассажиры, постепенно, нехотя привыкли и водители. Интересно, что тогда, в апреле 2018-го, мэр назвал именно тот тариф, который сегодня требуют установить перевозчики: до 25 рублей.

«У нас один из самых низких тарифов на проезд, но, как следствие, — совершенно непотребный подвижной состав, абсолютно непрозрачная деятельность перевозчиков. У нас нет возможности на транспорте оплачивать проезд безналично, соответственно, никто не знает реального пассажиропотока», — объяснял тогда мэр в интервью изданию «Коммерсантъ-Черноземье».

Voronezh-city.ru Мэр Воронежа Вадим Кстенин

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Позже, в декабре 2018 года, мэр повторил: повышения стоимости проезда в Воронеже не избежать, правда, сроков не называл. Зато анонсировал очередную транспортную реформу, результатом которой должны стать «кардинальные изменения качества пассажирских перевозок».

Однако тогда же, в декабре, на пресс-конференции губернатор Александр Гусев, отвечая на вопрос о планах по повышению тарифа на проезд, отметил, что к вопросу о повышении стоимости проезда можно будет вернуться в том случае, если на рынке появится крупная компания, которая массово обновит транспорт.

«Тариф в 17 рублей не обеспечивает потребность в замене подвижного состава. Но насколько сейчас нужно увеличить плату за проезд и принуждать перевозчиков обновлять транспорт, не знаю. Перевозчики охотно принимают решение о повышении платы за проезд, но неохотно тратят деньги на обновление подвижного состава», — отметил тогда губернатор.

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Ничего личного — только бизнес

Насчёт «непотребного подвижного состава» обычные горожане, ежедневно пользующиеся общественным транспортом, с мэром Воронежа наверняка согласятся. И расскажут о грязных, а не просто старых, автобусах, зачастую почему-то с московскими номерами, о невыносимой жаре в салоне летом и крайне низкой температуре — зимой, о водителях, некоторые из которых (далеко не большинство), судя по манере вождения и поведению, впервые сели за руль в большом городе, о постоянно сломанных «от жары» или «мороза» терминалах безналичной оплаты, о «гонках» и игнорировании остановок… И если подвижной состав можно поменять, то вот отношение перевозчиков к людям — пока нет.

Есть ли надежда на обновление транспорта — также большой вопрос. Собственно, именно необходимостью обновления подвижного состава традиционно мотивируют перевозчики необходимость повышения тарифа — год от года. Изменения же, если и есть, то не столь значительные, как удар по карману горожан.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка ПАЗ. Воронеж

А страдают больше всего самые незащищенные слои населения — прежде всего пенсионеры, которые и так вынуждены считать каждую копейку. И власти, и перевозчики справедливо напоминают, что в Воронеже самый низкий из крупных городов тариф на проезд, но забывают: в большинстве таких городов действуют льготы для пенсионеров, других категорий населения. В Воронеже после отмены «желтых» — бесплатных — автобусов из-за несоответствия законодательству, которое требует адресного предоставления льгот, бесплатный или хотя бы льготный проезд для малоимущих так и не ввели.

Реакция воронежцев

Реакция горожан на планы перевозчиков не заставила себя ждать — в социальных сетях. А 27 июня на специализированной платформе появилась и петиция «Повышение стоимости проезда. Почему — «нет»?», которую уже подписали более 1,5 тыс. человек.

«На протяжении многих лет основная масса общественного транспорта города Воронежа принадлежит частным компаниям. Качество оказываемых услуг низкое. Перечислять минусы можно бесконечно», — пишет автор петиции.

В их числе, отмечает автор, — преимущественное использование ПАЗов и маршруток малой вместимости, отношение водителей к пассажирам, состояние собственно автобусов, непродуманная маршрутная сеть, невозможность уехать после 20:00.

«Некоторое время назад в СМИ в очередной раз появились публикации, что местные перевозчики настаивают на повышение стоимости проезда, потому как часть компаний на стадии банкротства, нет средств обновлять автопарк и повысить уже наконец-то для нас уровень сервиса. Сразу появляется вопрос к господам частными перевозчикам: зачем же вы брались за этот бизнес, бились за маршруты, а не оставили эту проблему городу? Неужели вы не можете зарабатывать деньги, одновременно проявляя уважение к людям, которые вам их каждый день несут?! О какой забастовке вы говорите, если пассажирские перевозки — это основная часть вашего дохода, это, скорее, смахивает на представление, в конце которого вы будете выглядеть благодетелями. На данный момент речь идет только о повышении проезда, а не об улучшении качества оказания услуг. Как говорится, «утром — деньги, вечером — стулья». Вот только что-то мне подсказывает, что жители нашего города в очередной раз своих «стульев» не дождутся. Почему чиновники не могут повлиять на ситуацию или, может быть, не хотят? Зачем городу мэр и губернатор, если диалог с перевозчиками закончится не в пользу пассажиров?! Может быть, достаточно уже идти на поводу у группы бизнесменов, которые заинтересованы только в повышение своего уровня дохода?!»