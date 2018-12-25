Смысла нет: губернатор об увеличении тарифа на проезд в Воронеже

Воронеж, , 13:29 — REGNUM Действующий в Воронеже тариф на проезд в городском общественном транспорте в 17 рублей не обеспечивает потребности в замене подвижного состава, но смысла его увеличивать пока нет. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сказал губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Тариф в 17 рублей не обеспечивает потребность в замене подвижного состава. Но насколько сейчас нужно увеличить плату за проезд и принуждать перевозчиков обновлять транспорт, не знаю», — сказал глава региона.

«Перевозчики охотно принимают решение о повышении платы за проезд, но неохотно тратят деньги на обновление подвижного состава», — добавил губернатор.

Он отметил, что к вопросу о повышении стоимости проезда можно будет вернуться в том случае, если на рынке появится крупная компания, которая массово обновит транспорт. Но пока увеличение тарифа не обсуждалось, отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года глава Воронежа Вадим Кстенин анонсировал повышение стоимости проезда до 25 рублей при наличной оплате и до 21 рубля при безналичной. В последний раз тариф на проезд был увеличен летом 2017 года, с 15 до 17 рублей. Сегодня он остается самым низким в ЦФО.

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