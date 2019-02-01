Электронный проездной: Воронежу обещают реформу общественного транспорта

Воронеж, , 14:48 — REGNUM Воронежцы смогут пользоваться единой транспортной картой и бесплатно пересаживаться с маршрута на маршрут уже в 2020 году. Об этом в ходе установочного совещания, посвящённого внедрению системы автоматизированной оплаты проезда, заявил 31 января мэр Воронежа Вадим Кстенин, сообщила пресс-служба администрации города.

Градоначальник напомнил, что договоры с перевозчиками, заключенные в 2015 году, в скором времени истекают, и власти намерены провести реформу системы общественного транспорта.

«До этого времени мы должны разработать и принять ряд выверенных решений, которые приведут к кардинальным изменениям в транспортной сфере и на порядок повысят качество пассажирских перевозок, которое сейчас не устраивает ни меня, ни горожан», — подчеркнул мэр.

На совещании были подняты вопросы об обновлении автопарка с учетом привлечения современных автобусов большой вместимости. Рассматривался вариант разработки новой маршрутной сети, предполагающей оптимизацию и сокращение маршрутов и исключающей их дублирование. Особое внимание уделялось обсуждению внедренной в 2018 году системы безналичной оплаты проезда. Как отмечалось, изначально данное нововведение столкнулось с массовым противодействием водителей. Однако управление транспорта отслеживало и пресекало попытки отказа водителей принять безналичную оплату, в связи с чем сейчас такие случаи стали единичными.

Вадим Кстенин уточнил, что существует возможность перехода на новую систему, включающую не только банковские, но и специальные транспортные карты. В настоящее время прорабатываются все возможные варианты взимания платы, в том числе по времени или по километражу. Пересадка с маршрута на маршрут, по словам градоначальника, не должна увеличивать стоимость проезда, а вот безналичная оплата в будущем может стать существенно ниже поездки за наличные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года мэр Воронежа говорил о возможном подорожании стоимости проезда в общественном транспорте до 25 рублей. Тогда власти обещали повышать тариф «последовательно», после установки терминалов безналичной оплаты. Позже губернатор Александр Гусев заявил, что не видит смысла в повышении стоимости проезда до проведения масштабной реформы в работе общественного транспорта.