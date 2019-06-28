Завершается очередной этап противостояния команды бывшего и нынешнего президентов Киргизии. Его итогом может стать посадка экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева в тюрьму на длительный срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

Сам Атамбаев заявляет, что все озвученные в его адрес обвинения — ложь, что суды, прокуратура и депутаты действуют по указке нынешнего руководства страны.

Не Алмазбек Атамбаев создал систему госуправления, элементами которой являются ручные депутаты, суды, прокуратура, силовики. Не он запускал коррупционные схемы, насквозь пронизывающие страну. Не при нём началась контрабанда на границах и массовое уклонение от налогов. Не при нём начала разрушаться промышленность, образование, медицина, культура, наука. Не он довел энергетику страны до предынфарктного состояния.

К моменту, когда он возглавил Киргизию, вышеперечисленные недостатки и особенности уже существовали. Для Атамбаева это не было открытием — до президентства он успел побывать депутатом, главой министерства экономики, премьер-министром. Он отлично знал, как система работает, знал ее сильные и слабые стороны. Алмазбек Атамбаев был ее частью.

И все же за 8 лет руководства страной Алмазбек Атамбаев мог изменить если не всё, то многое. Это могло заметно усилить страну и придать толчок к развитию.

Вместо этого Атамбаев усилил и развил Систему, сделав ее эффективнее.

Благодаря готовности КНР давать сотни миллионов долларов за время Атамбаева в стране удалось реализовать ряд крупных проектов в сфере инфраструктуры и энергетики. Масштабные строительства объектов и дорог запускались не просто так — при их реализации часть средств попадала в карманы подобранных при участии окружения Атамбаева местных подрядчиков. Попутно рос и внешний долг республики.

За время президентства Атамбаев трижды заявлял о начале кампании по борьбе с коррупцией — все три раза красивые слова на деле оказывались пустышкой.

Разрекламированная судебная реформа провалилась, Наблюдательные советы, призванные сделать деятельность госсистемы более прозрачной, выродились во что-то беспомощное.

Образование, медицина, наука, культура продолжили деградировать. Росло число кыргызстанцев, уезжающих из страны в поисках лучшей жизни и заработка.

Не удалось справится с клановостью. Единственным отличием от предыдущего президента Курманбека Бакиева было лишь то, то Атамбаев семью к управлению страной не пускал. Вместо родственников ключевые функции выполняли его шоферы, телохранители и иные персонажи из ближайшего окружения.

К осени 2017 года страна столкнулась с кризисом — несдержанный на язык Атамбаев нахамил главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Атамбаеву не понравилась встреча Назарбаева с одним из участников президентских выборов в Киргизии. По указке киргизского Белого дома СМИ начали клепать десятки материалов, содержащих оскорбления в адрес одного из авторитетнейших лидеров постсоветского пространства (примеры один и два).

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев

Реакция Казахстана не заставила себя ждать. Астана (ныне Нур-Султан) установила полуторамесячную транспортную блокаду Киргизии, нанесшую значительный ущерб экономике страны.

Еще один кризис случился в январе 2018 года. Во время сильных морозов произошла авария на Бишкекской ТЭЦ. Миллионный город замерзал несколько дней, возникла угроза уничтожения отопительной системы — если бы это случилось, пострадали бы сотни тысяч человек.

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Авария не была неожиданной — химцех, где произошло ЧП, гнил и разваливался более 10 лет. То, что оборудование и люди работают в жару и мороз в полуразрушенном помещении под открытым небом, не было секретом. Но за все годы атамбаевского правления «эффективные ставленники президента» так и не провели нормальный ремонт — клановость, коррупция, масштабное воровство в энергетике и политические игры с низкими тарифами приводили к тому, что средств на восстановление и модернизацию не было.

«Операция преемник»

В последние полтора года правления все силы и таланты своего окружения Алмазбек Атамбаев вложил в сохранение власти и доступа к ресурсам после того как покинет свой пост. Сам подбирал преемника, сам решал, какими будут механизмы, обеспечивающие победу на выборах и подконтрольность преемника.

Такая важная цель оправдывала любые средства — чтобы добиться гарантированного результата, пришлось «закатать конкурентов в асфальт», взять под контроль суды, парламент, правоохранительные органы и СМИ, договориться с криминалитетом, вложить значительные средства из теневых фондов.

Усилия принесли результат — на президентских выборах 2017 года победил старый друг Атамбаева — Сооронбай Жээнбеков. Триумф был налицо.

«Я верю, что уважаемый Сооронбай Шарипович продолжит проложенную всеми нами вместе дорогу к будущему нашей страны, продолжит курс на мир и стабильность в нашей стране, курс на демократическое, открытое государство с сильным гражданским обществом. Уверен, что Сооронбай Шарипович Жээнбеков будет работать честно и справедливо», — заявил во время инаугурации Алмазбек Атамбаев.

После выборов

Прошло менее двух лет. За это время Атамбаев вдрызг рассорился со своим преемником. Сооронбай Жээнбеков отказался подчиняться желаниям патрона, и Атамбаева это не устроило.

Government.ru Сооронбай Жээнбеков

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В результате Жээнбеков и направил все силы, чтобы победить своего бывшего шефа.

Новый глава Киргизии в систему управления государством ничего особого не добавил. Он лишь (и это далось непросто) взял рычаги под свой контроль и воспользовался наработками предшественника. Используя специфические особенности системы, «подкрутил гайки», «закрыл» некоторых нелояльных деятелей и направил все силы для победы над бывшим шефом.

Атамбаев потерял деньги, влияние, власть, сторонников, неоднократно столкнулся с предательством тех, кто ранее клялся в верности.

За прошедший период у Атамбаева практически не получилось заручиться поддержкой не внутри страны, ни вне ее.

Теперь Алмазбек Атамбаев жалуется на зависимую от властей судебную систему, готовый услужить президенту парламент и продажных и подконтрольных журналистов. Обвиняет бывших ставленников в коррупции, контрабанде и воровстве.

Так, описывая изъяны и недостатки, Атамбаев фактически рассказывает об итогах своего 8-летнего правления.

Из полновластного лидера Киргизии Атамбаев превратился в жертву системы, которую он холил и лелеял столько лет.

President.kg Алмазбек Атамбаев

Практически все проблемы, с которыми Алмазбек Атамбаев столкнулся он создал сам. Сам «закручивал гайки», сам «боролся» с коррупцией, сам держал под контролем суды и парламент, сам уничтожал тех, кто мог бы сдержать нынешних преследователей.

Те элементы системы, которые должны были помочь Атамбаеву удержать власть в своих руках, обернулись против самого политика.

Система пожирает своего бывшего хозяина

За последний месяц «Белый дом» стахановскими методами добился лишения Атамбаева неприкосновенности и выдвижения в его отношении обвинений по 6 пунктам, включая коррупцию и финансовые нарушения.

Уже в ближайшие дни Алмазбек Атамбаев может лишиться свободы. Политик собрал сторонников у своего дома, заявил, что не признает легитимность нынешнего президента, и пообещал сопротивляться аресту. «Если меня будут пытаться захватить, я буду стрелять».