В Челябинске снова поменялась власть. Коренной житель города Владимир Елистратов, который возглавил его 20 ноября 2018 года вначале в качестве врио, а 26 февраля 2019-го — как полноправный мэр, написал заявление об увольнении. Как и обычно в последнее время, городская дума приняла его отставку. Временным главой стала первый заместитель градоначальника Наталья Котова. Порекомендовал её на этот пост лично врио губернатора Алексей Текслер, который в своём выступлении перед депутатами гордумы отметил, что работа по направлениям, которые ведёт Котова, наиболее эффективна.

Ural-66 Челябинск

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Назначение Владимира Елистратова на высокий пост состоялось 26 февраля. А 19 марта президент Российской Федерации Владимир Путин отправил губернатора Бориса Дубровского в отставку. На его место, пока в качестве врио, пришёл Алексей Текслер.

Kremlin.ru Борис Дубровский

Если бы смена региональной власти произошла на месяц раньше, то, по оценкам ряда наблюдателей, Елистратов не смог бы возглавить Челябинск. Причина проста — человек, из команды которого он был, уже потерял бы власть над регионом. В качестве альтернативы Елистратову разными экспертами назывался глава Ленинского района города Александр Орёл. Если бы Дубровский был снят до 26 февраля, возможно, что именно Орёл стал бы новым мэром города. Однако губернаторской отставки не последовало. А утром решающего 26 февраля стало известно о том, что Орёл отозвал свою кандидатуру. Так Елистратов и стал мэром.

К моменту прихода Текслера он руководил городом всего четыре месяца. Казалось бы, новичок, освоится, покажет себя в деле и справится с накопившимися проблемами. Эти проблемы были известны — состояние дорог, общественного транспорта и т.д. Однако после прихода Алексея Текслера вопрос о том, сохранит ли мэр свой пост, даже не стоял. Вопрос был другой — когда именно произойдёт его отставка.

Наконец, она состоялась. На заседании городской думы Елистратов прямо заявил, что написал заявление об уходе, опираясь на мнение врио губернатора. А после заседания думы и принятия соответствующих решений Текслер написал в своём Instagram: «Отставка Главы города Челябинска — это не только мое решение. Это наше решение!»

Cheladmin.ru Владимир Елистратов

Как и в ноябре 2018 года, поводом для увольнения главы стали накопившиеся в городе проблемы и низкий авторитет действующей власти. Как и несколько месяцев назад, за решением мэра уйти в отставку стоял руководитель региона. Формально всё это было по собственному желанию. Но по собственному желанию губернатора, как в ноябре 2018-го, или временно исполняющего его обязанности, как в июне 2019-го.

И даже причины у обеих отставок общие. Это не только накопившиеся проблемы и отношение горожан к власти, но и предстоящие выборы губернатора. В преддверии которых основному кандидату нужна полная и решительная поддержка жителей Челябинска. Это крупный город, мегаполис, столица Челябинской области. И чем активнее горожане поддержат основного кандидата, тем у него больше шансов победить уже в первом туре.

Но есть и принципиальное отличие. Уволенный в ноябре 2018 года с поста мэра Евгений Тефтелев получил высокий пост — стал вице-губернатором региона. Можно было бы удивиться, если бы было иначе, ведь он — человек из команды теперь уже бывшего губернатора, Бориса Дубровского. А вот Владимиру Елистратову, который тоже считается представителем этой команды, такой сценарий вряд ли грозит. Сейчас у руля региона совсем другой человек. Елистратов не входит в его команду. Кстати, Тефтелев тоже остался не у дел. В конце апреля ему пришлось покинуть вице-губернаторский пост.

Cheladmin.ru Евгений Тефтелев

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Теперь Челябинску будут подбирать нового мэра. Решения по поводу конкурсных процедур и по кандидатурам на пост градоначальника примет уже другая дума. Напомним, 8 сентября кроме губернатора жители Челябинска будут выбирать депутатов районных советов. И последние затем сформируют городскую думу, на которую и ляжет ответственность за решения по будущему мэру.

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Очевидно. что, как и во многих последних случаях, гордума лишь оформит решение. Само оно будет принято в доме на улице Цвиллинга, 27. Очень вероятно, что решение это примет лично Алексей Текслер, который, кстати, ранее высказывался в поддержку возвращения к прямым выборам градоначальника. Возможно, что новым мэром Челябинска станет Наталья Котова, которая 24 июня стала врио главы города. Некоторые наблюдатели считают, что шансы у неё есть. Вопрос лишь в том, захочет ли она сама нести за городское хозяйство всю полноту ответственности. Всё-таки на постах первого заместителя главы города и собственно главы уровни ответственности существенно различаются.

Cheladmin.ru Наталья Котова и Алексей Текслер

А пока наверняка можно сказать лишь то, что власть команды Бориса Дубровского в Челябинске закончилась. Город ожидают новые времена. Жители надеются на улучшение ситуации, которую нередко характеризуют как «хуже уже некуда».

Своего рода рывком в развитии города может стать предстоящий год. В июле 2020-го Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС. Предстоит серьёзная подготовка. Деньги на это есть и уже активно осваиваются. Теперь, видимо, главное — не упустить свой шанс.