Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Челябинск, , 11:50 — REGNUM И.о. заместителя губернатора Челябинской области Евгений Тефтелев уволен. Об этом в своём Intagram объявил врио главы региона Алексей Текслер.

«Уволил Е. Н. Тефтелева. Для решения новых задач нужны новые люди», — написал временный руководитель области.

Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром. В ноябре 2018-го он покинул этот пост. Объявление об этом сделал тогда ещё губернатор Борис Дубровский. Позднее стало известно о том, что Тефтелев назначен заместителем главы области.

Некоторые опрошенные корреспондентом ИА REGNUM жители Челябинска охарактеризовали Тефтелева как «никакого» мэра. Отметим, при нём были обанкрочены муниципальные предприятия общественного транспорта («Челябинский автобусный транспорт» и «Челябинский городской электрический транспорт»). А в сентябре город охватил мусорный коллапс: несколько недель Челябинск утопал в отходах.