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Врио губернатора об отставке мэра Челябинска: «Это наше решение!»

Политика

Владимир Елистратов возглавлял город всего семь месяцев

Челябинск, 24 июня 2019, 11:49 — REGNUM  Отставка мэра Челябинска — это решение не только врио губернатора Алексея Текслера, но и всех горожан. Такой вывод следует из записи врио главы региона, которую он разместил в своём Instagram.

«Единственной объективной оценкой деятельности глав городов является отношение жителей. Отставка Главы города Челябинска — это не только мое решение. Это наше решение!» — написал Текслер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Владимир Елистратов ушёл в отставку 24 июня. Его заявление об уходе удовлетворили депутаты гордумы.

Предложение написать заявление об уходе Елистратову предложил Текслер, который ранее не раз выражал недовольство состоянием Челябинска. Временным мэром назначена первый заместитель градоначальника Наталья Котова.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый мэр Челябинска будет назначен уже другим составом гордумы

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Отставки и назначения
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