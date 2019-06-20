С 16 июня 2019 года Индия увеличила свои торговые пошлины в отношении 28 американских товаров, включая миндаль, яблоки, кислоты и другую продукцию химической промышленности. Как это скажется на экономике Соединённых Штатов? Как торговые трения, возникшие между Вашингтоном и Нью-Дели, в конечном итоге повлияют на двусторонние отношения? Недавнее повышение индийских торговых пошлин на американские товары можно рассматривать в качестве ответа Индии на давление, которое США оказали на индийскую экономику и торговлю, пишет Лю Сяосюэ в статье для издания The Global Times.

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В марте 2018 года президент США Дональд Трамп установил 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий, импортируемые из-за рубежа, включая Индию. В этом году, 17 мая, Соединённые Штаты заключили торговое соглашение с Мексикой и Канадой, после чего пошлины на сталь и алюминий, импортируемые из этих стран, были отменены. Однако в отношении Индии эти пошлины действуют до сих пор.

Алюминий

Американские пошлины оказали негативное влияние на экономику Индии, поскольку экспорт индийской стали в Соединённые Штаты упал на целых 49%. Сначала Индия рассматривала возможность ответных мер после введения американских торговых пошлин в 2018 году, но затем она отказалась от ответных мер, поскольку в Нью-Дели решили продолжить переговоры с США, надеясь на то, что они могут привести к отмене пошлин на сталь и алюминий, импортируемые из Индии.

Однако в 2019 году Вашингтон не только не освободил Индию от более высоких торговых пошлин на импорт стали и алюминия, но также исключил Индию из своей общей системы торговых преференций (GSP). На самом деле нельзя сказать, что Индия пользовалась огромными преимуществами в рамках американской системы торговых преференций. В 2018 году в рамках системы торговых преференций Индия экспортировала в США товары на сумму в $5,6 млрд — это примерно одна десятая часть от общего объёма индийской продукции, экспортированной в США в 2018 году ($54,4 млрд).

Даже сама Индия заявила, что выход из GSP не окажет существенного влияния на экспорт в США. Повышение пошлин на импорт из Соединённых Штатов преследует своей целью показать недовольство Индии торговым протекционизмом Вашингтона. Трамп раскритиковал высокие торговые пошлины Индии на такие продукты, как мотоциклы и виски. Вообще-то говоря, индийские пошлины действительно достаточно высоки, но это вполне рационально для развивающейся страны.

Вашингтон блокирует развивающимся странам доступ к преференциальному торговому режиму, чтобы создать равные торговые условия, но это противоречит нормам Всемирной торговой организации, которые требуют более благосклонного отношения к развивающимся странам. С этой точки зрения американская политика является свидетельством произвола США.

Барьер

В совместном заявлении Шанхайской организации сотрудничества, подписанном 14 июня, говорится: «Они (государства-члены) считают, что односторонние протекционистские действия, нарушающие правила и положения ВТО, подрывают многостороннюю торговую систему и угрожают мировой экономике и торговле». Индия стоит на стороне других развивающихся стран, таких как Китай, в плане поддержания многосторонней торговой системы на фоне одностороннего подхода Вашингтона и его торгового протекционизма.

В тексте Индо-Тихоокеанской стратегии США Индия упоминается более 40 раз, это указывает на значимую роль Индии в американской Индо-Тихоокеанской стратегии. Двусторонние трения в экономике и торговле в основном связаны с такими вопросами, как торговый дефицит США с Индией, поэтому они не окажут существенного влияния на их геополитическое сотрудничество. Обе страны продолжат сотрудничество в сфере безопасности, при этом торговые конфликты не окажут существенного влияния на двусторонние связи.

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Кроме того, торговые трения между США и Индией носят ограниченный характер и не столь масштабны, как торговое противостояние между Китаем и США. Ущерб, с которым столкнётся Индия после исключения её из американской системы торговых преференций, будет минимальным. Ответные торговые меры Индии в отношении США также не приведут к серьёзным убыткам для Вашингтона, поскольку недавно введённые индийские пошлины будут действовать в отношении американских товаров на сумму $1,4 млрд — это всего 2% от общего объёма экспорта США в Индию в 2018 году. Поэтому, с точки зрения торговли, влияние ответных действий Нью-Дели на Вашингтон будет носить ограниченный характер.