American Conservative: США вновь опозорились на глазах миллионов людей

Александр Белов, , 09:30 — REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео в очередной раз доказал, что администрация президента США Дональда Трампа ни перед чем не остановится, чтобы защитить Саудовскую Аравию, которая ведёт жестокую войну в Йемене, также поддерживаемую Соединёнными Штатами, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Читайте также: Asia Times: Действия ФРГ и Франции могут представлять угрозу для Тайваня

Помпео заблокировал включение Саудовской Аравии в американский список стран, которые вербуют детей-солдат, отклонив выводы своих экспертов о том, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция использует несовершеннолетних боевиков в Йемене, сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией.

Государственный секретарь США уже не в первый раз не обращает внимания на мнение экспертов Государственного департамента, когда их рекомендации не совпадают с предпочтениями американской администрации. Осенью 2018 года Помпео в очередной раз проигнорировал мнение экспертов, которые указали на то, что заявления Саудовской Аравии о том, что арабская коалиция предпринимает усилия по сокращению жертв среди гражданского населения, не соответствуют действительности. Теперь Помпео решил притвориться, что Эр-Рияд не использует в боях детей-солдат, при том, что имеются многочисленные доказательства, указывающие на то, что Саудовская Аравия занимается подобными вещами уже не первый год. Все участники конфликта вербуют детей-солдат, и Саудовская Аравия не является исключением. Нет никаких оснований для исключения Саудовской Аравии из списка стран, которые занимаются этой ужасной практикой. Можно только предположить, что Помпео сделал для Эр-Рияда исключение, потому что Саудовская Аравия покупает огромное количество оружия американского производства.

Как сообщает Reuters, подобное решение, принятое после ожесточённых внутренних дебатов, может привести к появлению новых обвинений со стороны правозащитников и некоторых законодателей в том, что администрация президента США уделяет приоритетное внимание безопасности и своим экономическим интересам в отношениях с богатой нефтью Саудовской Аравией — одним из ключевых союзников и импортёров американского оружия.

Можно с уверенностью сказать, что обвинения со стороны правозащитников будут абсолютно оправданы. Администрация Трампа изо всех сил боролась против антивоенной резолюции Конгресса, которая позволила бы вывести Соединённые Штаты из войны в Йемене. Вашингтон бесстыдно покрывал саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джемала Хашогги. В мае 2019 года Трамп злоупотребил своим правом на введение «чрезвычайного положения», чтобы ускорить поставки оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Конгресс уже несколько недель борется с этим «чрезвычайным положением». Сенатор Рэнд Пол является одним из участников коллективных усилий представителей двух партий по противодействию фиктивному режиму «чрезвычайного положения». На прошлой неделе Пол заявил о необходимости заблокировать поставки оружия Бахрейну и Катару, поскольку распространение оружия на фоне царящего хаоса может привести к катастрофе. Затем Пол высказался в отношении заявления американской администрации о том, что ускоренные поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ необходимы для противодействия региональной деятельности Ирана:

Аргумент администрации заключается в том, что мы должны вооружать всех, кроме Ирана. Нам говорят, что из-за угрозы, исходящей от Ирана, США должны продавать оружие любому, кто выступает против Ирана, даже странам, достаточно наглым для того, чтобы убить собственного диссидента в здании иностранного посольства. Неважно, как себя ведёт та или иная страна, кого она убивает, мы всё равно должны поставлять оружие. Что произойдёт, если мы просто скажем «нет»… Неужели саудовцы настолько слабы, что Иран сможет с лёгкостью с ними справиться, если у них не будет нашего оружия? Конечно, нет! Саудовская Аравия тратит на обеспечение своей армии больше, чем Россия. Саудовская Аравия занимает третье место в мире по объёму военных расходов… Саудовская Аравия и её союзники по Персидскому заливу тратят на оборону в восемь раз больше, чем Иран. Они вполне способны самостоятельно защитить себя от Ирана.

Что саудовцы делают со всем тем оружием, которое мы им поставляем? Ну, во-первых, они бомбят мирных жителей в Йемене… Нам нечего делать в йеменском конфликте. Конгресс никогда не голосовал по этому вопросу. Это незаконно, это неконституционно, и мы не имеем права помогать саудовцам в этой бойне. Саудовцы использовали наши бомбы, чтобы разбомбить похоронную процессию. Они ранили более 400 человек… похоронная процессия! Они ранили более 400 и убили 150 человек. Саудовская Аравия недавно разбомбила школьный автобус, убив 40 детей. Саудовцы при нашей поддержке продолжают блокаду одного из главных портов Йемена. В результате этой блокады и гражданской войны в Йемене 17 млн человек оказались на грани голода. Кроме того, саудовцы без разбора поставляют оружие в Сирию.

Это только часть речи сенатора Пола. Он очень хорошо объясняет, почему мы не можем доверить наше оружие Саудовской Аравии. Мы заранее понимаем, что это оружие будут использовать для совершения военных преступлений. Также мы знаем о том, что часть американского оружия, поставляемого в Саудовскую Аравию и ОАЭ, в конечном итоге окажется в руках боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзников. Не существует никакого «чрезвычайного положения», которое могло бы оправдать поставки оружия. Наоборот, США вообще не должны поставлять им никакого оружия.

В 2018 году издание The New York Times сообщило о том, что Саудовская Аравия вербует детей-солдат из суданского Дарфура. Саудовская Аравия и ОАЭ используют рекрутов из Судана в качестве пушечного мяса, пока сами отсиживаются в тылу:

Некоторые семьи так жаждут денег, что подкупают представителей полиции, чтобы те отпустили их сыновей воевать. Многие покидают страну в возрасте от 14 до 17 лет. В интервью пять бойцов, вернувшихся из Йемена, а также ещё один, который собирается уехать, заявили, что дети составляли по крайней мере 20% их подразделений. Двое сказали, что число детей составляло 40%.

Читайте также: Atlantic Council: До краха ядерной сделки с Ираном остались считаные дни?

Находясь на безопасном расстоянии от передовой, их саудовские или эмиратские надзиратели почти всегда прибегали исключительно к дистанционному командованию атакой или отступлением, используя радиосвязь и системы GPS, выданные суданским офицерам.

После подобных сообщений о том, что арабская коалиция использует детей-солдат, завербованных в Судане, эксперты Государственного департамента порекомендовали добавить Саудовскую Аравию в соответствующий список стран. Нет никаких сомнений в том, что Саудовская Аравия вербует детей-солдат для участия в боевых действиях в Йемене, и нет никаких сомнений в том, что эта возмутительная практика заслуживает осуждения со стороны нашего правительства. Также нет никаких сомнений в том, что администрация Трампа заинтересована только в том, чтобы угождать Саудовской Аравии и ОАЭ, независимо от ущерба для наших интересов, ценностей или репутации.