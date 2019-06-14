Главные события Бурятии за неделю с 8 по 14 июня в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Виновных ищите в Москве

Все начало июня в России проходит под знаком сдачи Единых государственных экзаменов. ИА REGNUM сообщало о подготовке к приему экзаменов с установкой металлодетекторов, видеокамер и глушилок мобильной связи. Все это уже давно превратилось в нечто подобное спецоперации и породило шутки вроде, если бы за деятельностью чиновников следили так же, как за выпускниками, то жизнь в стране наладилась бы очень быстро.

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Однако так ли эффективны все эти дорогостоящие приготовления, попыталась выяснить газета «Номер один», поговорив с организаторами экзаменов на условиях анонимности. Выяснилось, что прежде, чем организовать ЕГЭ для учеников, учителям нужно самим пройти тщательный инструктаж. Причем отказаться от этого они фактически не могут, так же как и не явиться в день ОГЭ или ЕГЭ, «если только ты не умер или тебя не отвезли на скорой в больницу».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ по математике

На самом экзамене педагога ждут немаленькие штрафы, если он сделает вид, что не заметил ребенка со шпаргалкой, в то время как учащиеся списывающего «рассекретили». Причем дети приносят с собой шпаргалки, даже несмотря на то, что экзаменационные задания приходят запакованными.

«Пакет передается при свидетелях в штабе, в ППЭ пакеты вскрывают при детях за 5−10 минут до экзамена», — говорит один из организаторов ОГЭ в Улан-Удэ, делая вывод, что утечка происходит уже на уровне Москвы.

«Бесполезные» шпаргалки

Причем за доказательствами наличия шпаргалок не приходится далеко ходить, достаточно заглянуть в мусорные ведра после экзаменов.

«Мало кто списывает прямо в аудитории. Дети ходят в туалет, мы не можем этому препятствовать. Запоминают там, например, пять букв, цифр, возвращаясь, пишут их. А через минут 15 снова просятся выйти в туалет. А потом уже мы в мусорных ведрах или за плиткой находим маленькие шпаргалки, и чья это была шпаргалка, уже установить невозможно. Уже не редкостью стали случаи, когда подозрительно часто бегающие в туалет троечники сдавали экзамены намного лучше, чем честные трудяги — хорошисты и отличники», — отмечают организаторы.

По их подсчетам, списывающих обычно оказывается порядка 40% от общего числа сдающих экзамен. При этом сами шпаргалки перестали выполнять ту небольшую, но позитивную роль, которую играли в «старые добрые» времена.

«В советское время тоже пользовались шпаргалками, но из чего она состояла? Ты изучаешь материал, делаешь конспект, кратко все записываешь. То есть в любом случае изучаешь материал и автоматически выучиваешь его хотя бы на тройку. Сейчас же шпаргалки — это какие-то цифры и буквы: «№1 — б», «2 — г» и так далее. Дети берут ответы где-то в интернете и списывают только эти иероглифы. Ответы от 1 до 20 можно написать на клочке бумаги размером 2 на 2 сантиметра», — говорит собеседник газеты.

Hariadhi Шпаргалка

В результате, делают вывод педагоги, старая билетная система больше способствовала усвоению учеником предмета. В новой системе, по их мнению, либо ты угадал, либо у тебя хорошие зрение и память и ты все запомнишь из малюсенькой шпаргалки. Кроме того, сам процесс подготовки и проведение экзаменов под прицелами камер оказывают, по их мнению, неимоверное психологическое давление и вызывают стресс у выпускников. Единственным плюсом ЕГЭ, по их мнению, стала возможность поступить в любой вуз страны без «дяди Баира» и больших денег.

Министр или экс-министр

Тем временем не всё спокойно в сфере здравоохранения Бурятии после череды резонансных трагедий. Несколько недель назад на популярной площадке для сбора подписей появилось воззвание за отставку главы минздрава Дамбинимы Самбуева. Автор петиции обвинила министра в последних случаях гибели пациентов.

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Автор петиции пишет, что многие «хорошие, грамотные специалисты» просто уволились, а некоторых «выживают» главные врачи, которые «пляшут под дудку» властей.

«Во всех республиканских больницах раскол среди врачей и персонала, а это напрямую сказывается на здоровье пациентов, к сожалению, несмотря на клятву Гиппократа», — говорится в петиции.

Однако в ответ появилась петиция с призывом к главе республики Алексею Цыденову поддержать министра, который работает на своем посту меньше года. Автор называет происходящее вокруг Дамбинимы Самбуева мышиной возней и травлей.

«Якобы он виноват в Баргузинской трагедии и в том, что случилось в детской клинике на Модогоева. Это неправда! Хотя бы потому, что главных врачей волевым решением назначал предыдущий министр — Кожевников», — пишет автор, предполагая, что бывший глава минздрава пытается вернуться во власть.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

К слову, вторую петицию на данный момент поддержало почти ровно в два раза больше людей, чем первую — 519 против 260 подписей. Тем не менее это не снимает вопроса о необходимости что-то делать с медициной в Бурятии, поскольку от последних резонансных трагедий так просто не отмахнуться. На обсуждении в Народном Хурале республики выяснили, что проблема не только в Бурятии.

Медицина, которую мы потеряли

По мнению главного врача Первой Городской поликлиники Натальи Бадмаевой, снижение качества связано с реформой медицинского образования.

«Всё обучение будет проводиться только через ординатуру. Соответственно приток специалистов у нас планируется минимум через два года», — передает слова медика телеканал «Ариг Ус».

Это усугубило и без того острую проблему нехватки специалистов — дефицит в республике составляет более 500 медработников. По данным журналистов, на тысячу жителей Бурятии приходится всего два врача и четыре медработника, что, конечно, выше, чем в Российской империи столетней давности, но уже ниже, чем в СССР 50 лет назад.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Для решения этой проблемы в республике была запущена программа «Земский доктор», но что-то, видимо, пошло не так. Министр здравоохранения уклончиво заявил, что «с 2011 года удалось привлечь и закрепить на последующие пять лет в сельское здравоохранение 866 врачей», но сколько из них осталось работать по истечении пяти лет, осталось неизвестным. Достаточно сказать, что из-за нехватки специалистов сегодня в районах республики простаивают десятки ФАПов. Между тем, как и в сфере образования, дефицит врачей и фельдшеров в будущем будет только нарастать — благодаря федеральным субсидиям в ближайшие годы планируется строительство новых медицинских учреждений.

Пока же выход депутатам приходится искать в развитии эрзац-медицины. Как передает телеканал, для обеспечения качественного уровня первичной помощи планируют развивать работы мобильных медицинских бригад. В следующем году для этого закупят 36 передвижных комплексов на 300 миллионов рублей.