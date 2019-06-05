В Бурятии будет ликвидирована больница, отметившаяся детскими смертями

Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по Детской клинической больнице (ДКБ) Улан-Удэ — она ликвидируется как самостоятельное учреждение. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

Печально прославившееся серией детских смертей медицинское учреждение будет присоединено к Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Главный врач ликвидируемой больницы будет уволена. Напомним, именно этого требовали родители, чьи дети либо умерли здесь, либо их состояние сильно ухудшилось.

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Будет проведена переаттестация медицинского персонала ДКБ, а к проверке действий врачей будет привлечена прокуратура. В настоящий момент этим занимается министерство здравоохранения. Самим ведомством также займутся — с сегодняшнего дня к его проверке приступает комиссия во главе с зампредом правительства Вячеславом Цыбикжаповым.

Глава республики также распорядился уволить начальника отдела медицинской помощи детям минздрава республики. Самому министру Дамбиниме Самбуеву объявлен строгий выговор с объявлением о неполном служебном соответствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля попавший в ДКБ с бронхитом четырехмесячный ребенок впал в кому. По данным Следственного управления СКР, это произошло из-за неоказания пациенту надлежащей медицинской помощи. По факту смерти 3 мая в этой же больнице полуторамесячного ребенка следователи возбудили уголовное дело.

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