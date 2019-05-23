Операция «ЕГЭ»: школы в Бурятии оснащены глушилками и металлоискателями

Улан-Удэ, , 12:25 — REGNUM Все пункты проведения экзаменов (ППЭ) в Бурятии оснащены системами подавления подвижной связи и видеонаблюдения, переносными металлоискателями. В 96% аудиториях видеонаблюдение будет вестись онлайн, в остальных — в режиме офлайн. Подготовку спецоперации под названием проведение единых госэкзаменов (ЕГЭ) обсудили в правительстве республики.

«Все ППЭ у нас обеспечены техникой, в том числе и резервной. Даже расходными материалами. Техническая готовность у нас 100%», — отметила директор Регионального Центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.

На заседании муниципальным властям было рекомендовано взять под особый контроль доставку выпускников в ППЭ из отдалённых сёл, а также обратить особое внимание на бесперебойное обеспечение пунктов электроэнергией.

«Меньше недели осталось до начала основного периода ЕГЭ, сейчас идет тестирование системы видеонаблюдения. Если система видеонаблюдения не фиксирует более 15 минут, то экзамен считается несостоявшимся. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы на все пункты проведения экзаменов поставили в этом году генераторы», — добавила чиновник.

Всего в Бурятии организовано 59 пунктов приема. На первое мая 2019 года было зарегистрировано 6315 желающих сдать экзамены, из которых выпускников текущего года — 5642. С 20 мая началась доставка экзаменационных материалов в муниципалитеты.

«В период подготовки к экзаменам особое внимание уделяется проведению психологической подготовки школьников к ГИА, в каждом районе разработаны комплексные мероприятия психологической подготовки обучающихся выпускных классов», — отметил заместитель министра образования республики Валерий Поздняков.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ продлится с 27 мая до 1 июля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России школу оканчивают около 1,7 миллиона учащихся. При этом большинство родителей, учителей, а также самих выпускников, согласно опросам, отрицательно относятся к единому госэкзамену. Несмотря на это, большинство граждан России — 57% из числа опрошенных — поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ. По их мнению, действующая процедура сдачи и проверки работ позволяет избежать нарушений.

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