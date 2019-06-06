У американской экономики есть один маленький грязный секрет: Соединённые Штаты извлекли и продолжают извлекать выгоду на фоне глобального экономического спада. Экономика США продолжает работать без сбоев, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон не знает, что делать с «жёлтыми жилетами», в Великобритании протестующие забросали молочными коктейлями сторонников Брексита, а китайские технологические фирмы, такие как Huawei, боятся потерять свою долю на внешних рынках, пишет Тодд Г. Буххольц в статье для издания Project Syndicate.

Meutia Chaerani Уолл-стрит

Читайте также: Bloomberg: США проигрывают КНР в битве разумов

В 2018 году экономика США выросла на 2,9%, в то время как рост ВВП еврозоны составил всего 1,8%, что придало ещё больше уверенности конфронтационному стилю Трампа. Однако относительно высокие темпы роста ВВП США на фоне других стран — это пример, который не вписывается в то, что обычно предсказывают нам учебники по экономике. Что случилось с высоко интегрированной глобальной экономикой?

Экономика США оказалась во временной, но достаточной мощной фазе, когда слабость зарубежных экономик усиливает экономические показатели в США. Но эта экономическая эйфория не имеет ничего общего с разрушительной политикой Трампа и во многом связана с процентными ставками.

AgnosticPreachersKid Федеральная резервная система США

Стоимость заимствований в настоящее время ниже, чем когда-либо с момента основания федеральной резервной системы США в 1913 году или с момента создания Банка Англии в 1694 году. Десятилетняя казначейская облигация США приносит доходность около 2,123%, а в апреле сервис Netflix выпустил мусорные облигации со ставкой всего 5,4%.

Если бы условный экономист «Рип ван Винкль» проснулся сегодня после десятилетнего сна и увидел эти цифры, он бы пришёл к выводу, что пятая часть граждан США оказалась без работы, и теперь люди вынуждены стоять в очередях у бесплатных столовых. Вместо этого уровень безработицы в США находится на самом низком уровне с тех пор, как Нил Армстронг сделал свой знаменитый первый шаг на поверхности Луны 50 лет назад.

Устойчиво низкие процентные ставки и низкий уровень инфляции сулят экономике США многочисленные выгоды. Для начала, американские потребители, чья реальная заработная плата (с поправкой на инфляцию), наконец, начала расти после десятилетий стагнации, готовы заключать всевозможные сделки. Консультанты в магазинах бытовой техники или автомобильные дилеры готовы предложить своим покупателям кредиты под 0%.

Более того, фондовый рынок США устремился ввысь, потому что доходность банковских депозитных сертификатов (CDs) оказалась минимальной. В 1970-х годах американская семья могла положить свои сбережения в банк и получить не только 6% прибыли, но и блендер. Сегодня шестимесячный банковский депозитный сертификат может принести только треть процентного пункта. Американская семья теперь не может рассчитывать не только на блендер, но даже на бесплатный леденец в обмен на размещение своих сбережений в банке.

Наконец, низкие процентные ставки позволяют американским предприятиям получать практически бесплатное финансирование при покупке нового оборудования. Учитывая низкие ставки по кредитам и снижение налогов, США смогли создать 215 тыс. новых рабочих мест в машиностроении в 2018 году. И иностранные инвесторы также хорошо понимают, что новое оборудование сделает американские компании более конкурентоспособными.

Производственные мощности в США

Однако экономические учебники настаивают на том, что стреноженная мировая экономика приведёт к снижению экспорта США. Да, это верно, особенно учитывая новые торговые пошлины КНР на американские товары и сильный доллар. Экспорт США становится более дорогим на международном уровне.

Читайте также: Atlantic: США могут потерять ЕС в своей борьбе с КНР

Тем не менее экспорт составляет всего 12% экономики США, и почти треть экспорта идёт в Канаду и Мексику, экономика которых в порядке. Кроме того, многие из наиболее ценных экспортных товаров США — это товары, которые хотел бы получить каждый, например самолёты Boeing, чипы Qualcomm или продукцию компании Apple. Даже Франции и Германии трудно обойтись без всего этого.

Оживление экономики США беспокоит политиков других стран. Они предпочли бы, чтобы США, также спотыкаясь, шли рядом с ними и были вынуждены придумывать совместные меры по ускорению глобального экономического роста. Вместо этого Трамп особо не торопится заключать торговые сделки и с довольной улыбкой позволяет экономике США процветать, однако это процветание является результатом экономической депрессии за рубежом. До тех пор, пока инфляция по-прежнему будет оставаться едва различимым видением на горизонте, экономика США будет и дальше наслаждаться этим необычным типом роста.