Atlantic: США могут потерять ЕС в своей борьбе с КНР

Александр Белов, , 08:12 — REGNUM

В апреле 2019 года около дюжины дипломатов из европейских и других союзных стран приняли участие в переговорах со своими американскими коллегами в государственном департаменте США. Встреча дипломатов произошла незадолго до китайского форума «Один пояс — один путь». США хотели послать Пекину чёткое послание. На встрече в Вашингтоне американские дипломаты настоятельно призвали своих союзников подписать совместное заявление, осуждающее китайский инфраструктурный план «Один пояс — один путь». Но вскоре стало понятно, что ни европейские страны, ни страны Азии и Латинской Америки, не станут подчиняться США, пишет Ной Баркин в статье для издания The Atlantic.

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«Никто не был готов пойти на это», — заявил один европейский дипломат на условиях анонимности. С точки зрения европейских дипломатов, на встрече в государственном департаменте им в очередной раз была явлена ошибочная уверенность США в том, что Вашингтон может публично осуждать своих союзников по ряду вопросов, но рассчитывать на их поддержку по другим вопросам. На апрельских переговорах США окончательно осознали, что ЕС не желает противостоять Китаю.

Однако Европейский союз во главе с Германией и Францией занял гораздо более жёсткую позицию в отношении Китая в течение последнего года, установив новые правила контроля за китайскими инвестициями в европейские страны, чтобы защитить себя от несправедливых торговых практик. Также в течение долгих лет ЕС избегал столкновения с Китаем, однако, наконец, признал его «стратегическим соперником».

Ирония заключается в том, что высокопоставленные чиновники администрации США в частном порядке признают, что успех США в рамках противостояния с КНР в конечном счёте будет зависеть от ситуации в ЕС. Однако у большинства американских чиновников просто не хватает терпения, по крайней мере в высших эшелонах администрации президента США Дональда Трампа, когда дело доходит до работы с европейскими союзниками. В американской администрации также не слишком высоко оценивают действия ЕС, предпринятые против КНР в течение последнего года. Некоторые официальные лица США заявили, что действия ЕС против КНР — это детские шаги, которые далеки от того, что действительно необходимо.

Однако это не означает, что трансатлантическое сотрудничество в отношении КНР полностью парализовано. В 2018 году дискуссии были в основном сосредоточены на мерах по контролю за китайскими инвестициями. В последнее время участники дискуссии перешли к обсуждению совместных действий в отношении китайской инфраструктуры 5G и инициативы «Один пояс — один путь». По словам официальных лиц ЕС, в мае 2019 года Вашингтон и Брюссель договорились проводить ежеквартальные координационные совещания для обсуждения приведённых выше вопросов.

Нетрудно себе представить, как могла бы выглядеть трансатлантическая повестка дня в отношении Китая. В ответ на китайскую инфраструктурную инициативу США и ЕС могли бы разработать общие стандарты прозрачности сделок, установить экологические и социальные стандарты для инфраструктурных проектов, а также объединить свои финансовые ресурсы. На первом месте в списке приоритетов оказалась бы защита прав интеллектуальной собственности, наряду с совместными усилиями по созданию собственной телекоммуникационной инфраструктуры и цепочек поставок, надёжно защищённых от саботажа со стороны Китая или шпионажа.

Некоторые европейские сторонники жёсткой линии в отношении Китая надеются на то, что к более широкой трансатлантической повестке дня можно будет перейти, если в 2020 году на президентских выборах в США победит кандидат от Демократической партии. Все ведущие кандидаты в президенты США от Демократической партии, включая Джо Байдена, Берни Сандерса, Элизабет Уоррен и Пита Баттигига, критикуют Китай и выступают за более тесное сотрудничество с союзниками в борьбе против Пекина.

Тем не менее европейцы должны быть осторожны в своих желаниях. Кандидат от Демократической партии может победить на президентских выборах, а может и нет. Тогда Трамп станет одним из главных оправданий ЕС, почему он вновь отказывается идти на компромисс с США по Китаю. В краткосрочной перспективе ЕС смог извлечь немалую выгоду из конфронтации между Трампом и Пекином, добившись уступок от китайского правительства, которое отчаянно стремится предотвратить формирование единого трансатлантического фронта.

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Европейские компании активно продолжают инвестировать средства в Китай, в том числе в чувствительные новые технологии, такие как искусственный интеллект. Когда дело дойдёт до настоящей драки, откажутся ли европейские страны от преимуществ, которые они получили, играя роль хорошего полицейского? Рискнёт ли ЕС своими долгосрочными коммерческими связями с Китаем?

По мнению директора центра Азиатского общества по американо-китайским отношениям Орвилла Шелла, в настоящий момент в США нет политических сил, которые были бы готовы выстраивать сотрудничество с Китаем. Поэтому независимо от того, кто именно возглавит Белый дом, европейским странам придётся адаптироваться к миру, в котором США будут всегда рассматривать ЕС через призму противостояния с КНР, примерно так же, как во времена «холодной войны» США рассматривали европейские страны через призму противостояния с СССР.