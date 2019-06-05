Bloomberg: США проигрывают КНР в битве разумов

Максим Исаев, , 08:35 — REGNUM

В этом году исполнится 75 лет со дня основания Школы передовых международных исследований (SAIS) Университета Джона Хопкинса. SAIS является одним из ведущих мировых институтов по изучению глобальных вопросов. Школа была создана в начале 1940-х годов в рамках широкой национальной мобилизации интеллектуальных ресурсов США для поддержки формирующегося глобального лидерства страны. Сегодня Вашингтону нужно провести ещё одну интеллектуальную мобилизацию, чтобы справиться с новым геополитическим вызовом, пишет Хэл Брандс в статье для издания Bloomberg.

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Во время и после Второй мировой войны Вашингтон предпринял беспрецедентные усилия по формированию международной системы. США создали глобальную сеть альянсов в области безопасности, они возглавляли такие международные учреждения, как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). Эти инициативы опирались на непревзойденную экономическую и военную мощь Соединённых Штатов. Они также основывались на национальном обязательстве, предполагающем повышение качества знаний США обо всём мире.

В послевоенную эпоху появилось огромное количество исследовательских центров, ориентированных на изучение глобальных вопросов, в качестве дополнения к тем немногим интеллектуальным центрам, таким как Школа дипломатической службы имени Эдмунда Уолша, появившимся до начала Второй мировой войны. Миссия заключалась в том, чтобы дать студентам знания о международной экономике, геополитике и дипломатии, которые им понадобились бы для участия во внешней политике сверхдержавы. Если до Второй мировой войны было всего несколько ключевых мозговых центров, таких как Совет по международным отношениям, то в послевоенный период появилась более широкая сеть подобных институтов, которые должны были подготовить интеллектуальный капитал для решения ключевых вопросов американской государственности.

Многие из этих начинаний пользовались щедрой поддержкой со стороны ведущих благотворительных организаций, таких как фонды Форда и Рокфеллера, а также дяди Сэма. Правительство США инвестировало значительные средства в научную сферу в начале 1950-х годов, чтобы защитить американское технологическое доминирование. Правительство также вкладывало деньги в изучение главного соперника США — Советского Союза — и регионов мира, в которых Вашингтон и Москва соперничали за влияние.

Благодаря таким ключевым законодательным актам, как «Закон об образовании в области национальной обороны» 1958 года и «Закон о высшем образовании» 1965 года, были выделены немалые средства. Правительство поддержало новое поколение ученых, ученых-аналитиков и будущих официальных лиц США для повышения качества знаний о других странах. Роберт Гейтс, которому впоследствии предстояло возглавить ЦРУ и министерство обороны, получил высшее образование за счёт государственных инвестиций, став экспертом по СССР. Как писал Дэвид Энгерман в своей замечательной книге «Знай своего врага», правительство США в партнёрстве с ключевыми фондами и академическими институтами создало особое интеллектуальное поле — советологию, — чтобы получить исчерпывающее знание о вражеской стране и обществе. Создание сообщества американских советологов позволило лучше понять своего врага и в конечном итоге победить его.

Сегодня победа США в Холодной войне кажется далеким воспоминанием. Сегодня Вашингтон вступил в новую эру соперничества с Китаем и Россией. В некотором смысле интеллектуальная инфраструктура американского глобализма сейчас гораздо сильнее, чем когда-либо, поскольку число международных учебных заведений и мозговых центров продолжает неуклонно расти. И всё же есть один критически важный недостаток, потому что сегодня США даже близко не обладают тем коллективным экспертным потенциалом в отношении Китая или России, которым они обладали в эпоху СССР. Конечно, есть немало талантливых американских наблюдателей, специализирующихся на России и Китае, однако в общем США и близко не приблизились к той интеллектуальной мобилизации, которая помогла Вашингтону одержать победу в Холодной войне.

С одной стороны, это неудивительно. После окончания Холодной войны изучение России отошло на второй план. С 1971 по 2011 год количество учёных степеней по русскому языку и литературе сократилось более чем на 50%. Теракты 11 сентября 2001 года отвлекли внимание и ресурсы от изучения Китая и России, Вашингтон переключился на Ближний Восток.

Между тем правительство США сняло с себя роль своеобразного катализатора, которую оно играло в прошлом. По словам Чарльза Кинга из Джорджтаунского университета, общее федеральное финансирование университетских региональных исследований составило всего $64 млн в 2014 году по сравнению с почти $500 млн (в долларах с поправкой на инфляцию) во время администрации 36-го президента США Линдона Б. Джонсона. Объём финансирования на исследования в отношении России заметно сократился.

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В результате США оказались в невыгодном интеллектуальном положении, особенно с точки зрения изучения Китая. Китайское правительство инвестировало значительные средства, чтобы улучшить качество своего понимания США. Пекин разработал университетские и аналитические программы и интенсивно изучает американскую политику и способы ведения войны. Более 300 тыс. китайских студентов ежегодно обучаются в колледжах и университетах США. Некоторая часть студентов затем поступает на службу в китайское правительство. Однако, несмотря на то, что Китай и, в меньшей степени, Россия являются соперниками США, нельзя сказать, что в настоящий момент американское понимание конкуренции находится на должном уровне.

Для получения необходимого уровня знаний о сегодняшних конкурентах США потребуется время, деньги и приверженность со стороны научных и правительственных кругов. США в конечном итоге могут заплатить очень высокую цену, если своевременно не укрепят интеллектуальные сухожилия своей внешней политики.