Недавние угрозы со стороны китайского правительства о прекращении поставок стратегически важных полезных ископаемых в США выявили опасную глупость многолетней американской политики в отношении добычи собственных полезных ископаемых. Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.

AlexaHR Китайцы

Читайте также: Atlantic Council: Трамп решил открыть второй фронт торговой войны

Хорошая новость для США заключается в том, что они располагают довольно обильными запасами редкоземельных минералов. Нас предупредили о том, что, учитывая сильную зависимость США от Китая и в меньшей степени от России, Пекин может оказать давление в плане поставок редкоземельных минералов. Председатель КНР Си Цзиньпин может в конечном счёте разыграть эту карту, чтобы получить рычаги влияния на США в рамках продолжающегося торгового спора.

White House Си Цзиньпин и Дональд Трамп

США не настолько сильно зависят от КНР, как считает Пекин. Если председатель КНР решит воплотить в реальность свои угрозы, это решение, скорее всего, может обернуться против Китая. Несколько лет назад Китай уже принимал решение об ограничении поставок редкоземельных минералов, тогда это привело к росту цен на полезные ископаемые. Япония и Австралия начали поиск более надёжных поставщиков, что привело к снижению спроса на китайские металлы. В 2018 году Япония объявила о том, что она нашла минералы на собственном побережье. Запасы полезных ископаемых оказались настолько велики, что в Японии заявили о том, что они «практически неисчерпаемы».

Плохая новость для США заключается в том, что Вашингтон практически прекратил добычу редкоземельных минералов у себя дома. Согласно отчёту геолога Неда Мамулы из Института Катона, ещё в 1990 году «Соединённые Штаты занимали первое место в мире по объёму добычи полезных ископаемых». Но, согласно последним данным геологической службы США, теперь Вашингтон на 100% зависит от импорта по крайней мере 20 важнейших минералов, имеющих стратегическое значение, и на 50−99% — от импорта другой группы из 30 ключевых минералов.

Если честно, такое положение вещей не может не приводить в бешенство, потому что США обладают обильными запасами минеральных ресурсов, которые, вероятно, даже аналогичны запасам минеральных ресурсов Китая. По оценкам Объединённой горнодобывающей ассоциации, США обладают минеральными ресурсами стоимостью около $6 трлн. Этот сундук с сокровищами продолжает лежать в земле из-за чрезвычайно высоких экологических стандартов. Процедура получения разрешения на открытие шахт настолько сложна, что федеральному правительству может потребоваться 5−10 лет, прежде чем горнодобывающей компании будет дан «зелёный свет». На получение разрешения в США уходит вдвое больше времени, чем в большинстве других стран.

Сейчас можно наблюдать некоторое стремление США вернуться на эти рынки после своего небрежного ухода. Президент США Дональд Трамп предпринял ряд действий в поддержку горнодобывающей промышленности. В богатых ресурсами западных штатах начали перспективные раскопки. В 2020 году на месторождении редкоземельных металлов открытой добычи Маунтин-Пасс, законсервированном в 2002 году, заработает обогатительная фабрика. Австралийская компания Lynas направила инвестиции в предприятие по сепарации редкоземельных элементов в Соединенных Штатах совместно с корпорацией Blue Line. Компания Texas Mineral Resources планирует начать разработку полезных ископаемых и открыть обогатительную фабрику.

Afedchenko Подземная добыча минералов

Читайте также: Bloomberg: «Машина» Трампа продолжает перемалывать производителей США

Однако экологические активисты по-прежнему выступают против запуска новых горнодобывающих проектов. По иронии судьбы чрезвычайно высокие американские экологические стандарты приводят к переносу добычы полезных ископаемых в КНР или африканские страны, где низкие экологические гарантии приводят к загрязнению воздуха и воды. Также нас волнует вопрос, понимают ли американские экологические активисты, что для перехода на «зелёную энергетику», которую они не устают расхваливать, нужны стабильные поставки редкоземельных минералов?

Другие страны, похоже, готовы составить серьёзную конкуренцию китайскому господству в плане добычи редкоземельных минералов. Почему США не поступить так же? Конечно, потребуется время для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру, извлечь из земли эти минералы и доставить их на рынок. Недавние угрозы со стороны КНР — это сигнал к тому, что США должны как можно быстрее исправить ситуацию в своей горнодобывающей отрасли. Добыча полезных ископаемых в США позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест и со временем получить продукцию, стоимость которой составит десятки миллиардов долларов. Это также позволило бы в будущем обезопасить себя от любого возможного блокирования поставок полезных ископаемых из Китая.