Bloomberg: «Машина» Трампа продолжает перемалывать производителей США

Александр Белов, , 08:04 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп сравнил свою администрацию с «хорошо отлаженной машиной». Эта «машина» продолжает перемалывать американских производителей, пишет Брук Сазерленд в статье для издания Bloomberg.

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Котировки акции американских производителей сначала подскочили, когда Трамп победил на президентских выборах в 2016 году. Все надеялись на то, что он сократит налоги для предприятий, улучшит доступ к внешним рынкам и начнёт крупномасштабный капитальный ремонт инфраструктуры. Да, предприятия получили ожидаемое снижение налогов, однако вместе с этим они также столкнулись с торговыми пошлинами, которые кажутся такими же живучими, как тараканы. Пошлины усилили макроэкономическую неопределённость и неопределённость в сфере поставок, что делает невозможным принятие мудрых инвестиционных решений и ставит под угрозу восстановление уровня продаж.

На прошлой неделе прошла конференция Electrical Products Group, на которой руководители предприятий потратили немало времени на то, чтобы ответить на вопросы о возможном влиянии рецессии и о том, как они к ней готовятся. В начале 2019 года многие предприятия сделали ставку на восстановление продаж и прибыли во второй половине года. Однако чем больше Трамп усиливает торговую напряжённость, тем более нереалистичными кажутся эти ожидания.

На это неделе Трамп объявил, что намерен постепенно увеличить торговые пошлины на мексиканские товары до 25%, если Мексика не предпримет никаких мер для того, чтобы остановить поток нелегальной миграции в США. Решение было принято всего через две недели после того, как американская администрация отменила пошлины на сталь и алюминий из Мексики, поскольку она заинтересована в скорейшей ратификации пересмотренной версии Североамериканского соглашения о свободной торговле. Белый дом настаивает на том, что последний раунд пошлин никак не связан с этим соглашением. Это весьма глупый аргумент, поскольку Белый дом, похоже, игнорирует тот факт, что пошлины могут нарушить условия данного соглашения.

Между тем, в тот же день, когда Трамп отменил пошлины на алюминий и сталь, он также согласился повременить с торговыми пошлинами в отношении импортных европейских автомобилей. Подобное торговое перемирие кажется очень шатким, поскольку ЕС решил отклонить призывы к добровольному ограничению экспорта. В ходе недавнего визита в Японию Трамп был больше занят критикой кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, чем прогрессом в рамках переговоров о торговом соглашении с Японией.

Что касается Китая, то Пекин пригрозил внести в черный список «ненадежные» американские компании и подготовил план по ограничению экспорта редкоземельных элементов в отместку за кампанию Трампа против китайского технологического гиганта Huawei и увеличение торговых пошлин в отношении китайского экспорта в США на сумму $200 млрд. Короче говоря, США продолжают свои торговые бои, в том числе и с ключевыми американскими союзниками. Вместо этого США стоило бы объединить собственные усилия с усилиями своих партнёров в рамках борьбы за расширение доступа к китайскому рынку. Тем не менее, складывается впечатление, что вся суть политики Трампа заключается в торговых пошлинах, и что Трамп намерен использовать этот тупой инструмент по поводу и без повода.

Американские промышленные предприятия, чьи цепочки поставок разбросаны по всему миру, оказались в сложной ситуации. Некоторые эксперты любят говорить о преимуществах локализованных производственных стратегий, в рамках которых продукция, предназначенная для той или иной страны, должна производиться на территории этой страны. Но как эти стратегии совместить со сложными цепочками поставок составных элементов и разделением процесса финальной сборки от производства компонентов? Некоторые компании США обязались пересмотреть свои цепочки поставок на фоне торгового противостояния между США и КНР, однако недавнее возобновление торговой напряжённости с Мексикой указывает на то, что перед американскими предприятиями стоит сложная задача. Например, американская компания GoPro Inc, изготавливающая экшн-камеры, начнёт производить большую часть камер, предназначенных для США, на территории Мексики, чтобы избежать негативных последствий торговой войны с Китаем. Похоже, что план GoPro Inc может не сработать.

Самый сильный удар придётся по автомобильной и сельскохозяйственной промышленности. Треть стоимости каждого автомобиля, проданного в США, приходится на труд мексиканских рабочих и запчасти, поступающие в Мексику. Власти Мексики заявили, что не станут предпринимать ответные действия, не обсудив сначала этот вопрос с США. Похоже, Мексика стремится избежать возобновления напряжённости, но действия Трампа в конечном итоге могут загнать Мехико в тупик. Мексика, вполне, может ответить увеличением пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию.

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Другая проблема, с которой могут столкнуться американские компании, заключается в том, что готовность Трампа вновь возобновить торговую напряжённость с Мексикой может подорвать уверенность Китая в ценности каких-либо переговоров с США. В чём смысл, если в один прекрасный момент Вашингтон может просто разорвать соглашение и ввести пошлины против Китая? По крайней мере, повторная эскалация напряжённости в отношениях с Мексикой может исключить возможность заключения какого-либо побочного соглашения между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в Осаке, на которое надеялись некоторые инвесторы.

На Уолл-Стрит крайне негативно отреагировали на заявление Трампа о пошлинах против Мексики. Позицию Трампа также не поддержали некоторые представители его собственной партии, включая сенатора-республиканца Чака Грассли из Айовы, чьи фермеры, вероятно, одними из первых столкнуться с последствиями торговой войны с Мексикой. Возможно, Трамп в конечном итоге всё же отступит. Однако с точки зрения доверия, ущерб США уже нанесён.