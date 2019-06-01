Atlantic Council: Трамп решил открыть второй фронт торговой войны

Максим Исаев, , 08:27 — REGNUM

Решение президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин в отношении импорта из Мексики, которые будут действовать до тех пор, пока на южных границах США не будет остановлена нелегальная миграция, «нанесёт серьёзный удар по экономике США», считает директор Центра Латинской Америки им. Адриенна Аршта Атлантического совета Джейсон Марчак, пишет Дэвид Вемер в статье для Atlantic Council.

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Глава Белого дома объявил 30 мая, что его администрация введёт 5-процентные торговые пошлины на все товары, которые поступают в США из Мексики. Трамп также пригрозил, что торговые пошлины будут увеличены, если Мексика не предпримет решительные действия для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов через южную границу США.

Трамп стремится оказать давление на мексиканских чиновников, чтобы те остановили поток нелегальной миграции. Однако американские потребители, несомненно, ощутят на себе негативные последствия этих торговых пошлин, считает Марчак.

«Введение торговых пошлин в отношении мексиканского импорта в размере от 5% до 25% равнозначно введению торговых пошлин на американскую продукцию. В конце концов, товары, импортируемых в США из Мексики, на 40% состоят из компонентов, произведённых американскими компаниями», — добавил директор Центра Латинской Америки им. Адриенна Аршта.

Для того, чтобы оправдать своё решение в отношении Мексики, Белый дом опубликовал заявление, в котором утверждалось, что «Мексика потворствует это массовому вторжению, что представляет собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и экономики США». Далее в заявлении Белого дома было указано, что у Мексики есть сильное миграционное законодательство, поэтому она может с лёгкостью остановить поток мигрантов. Американская администрация предупредила о том, что 1 июля 2019 года торговые пошлины в отношении товаров из Мексики будут увеличены до 10%, если Мексика не предпримет никаких действий. Затем торговые пошлины будут ежемесячно увеличиваться на 5%, пока не достигнут 25%.

С экономической точки зрения, нет никакого смысла вводить торговые пошлины в отношении второго по величине экспортного партнёра США. В ответ на любые американские пошлины Мексика может ввести собственные пошлины на товары из Соединённых Штатов, уверен Марчак.

Трамп сделал своё заявление всего через две недели после того, как Соединённые Штаты отменили пошлины на сталь и алюминий из Мексики и Канады, чтобы упростить процесс ратификации соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA). Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани заявил журналистам 30 мая, что USMCA и новые торговые пошлины «никак не связаны между собой», подчеркнув, что новые пошлины связаны не с торговым спором, а с проблемой нелегальной миграции. На фоне нынешней торговой войны между США и КНР, открытие нового торгового фронта в отношении Мексики нанесёт дополнительный удар по американским потребителям.

Американская администрация объявила о своих планах в отношении новых торговых пошлин в тот же день, когда торговый представитель США Роберт Лайтхайзер направил письмо в Конгресс, чтобы начать процесс ратификации USMCA. В этот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил USMCA в сенат Мексики для ратификации.

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По мнению заместителя директора Центра Латинской Америки им. Адриенна Аршта Атлантического совета Марии Фернанды Перес Аргуэльо, заявление Трампа о введении постепенно растущих пошлин в отношении мексиканского импорта всего через несколько часов после отправки USMCA в Конгресс для ратификации — это полная бессмыслица. Соглашение USMCA гарантирует прочные двусторонние торговые связи между странами-участницами, а единственное, что могут сделать пошлины — подорвать эти экономические связи.

Политическое будущее USMCA в Мексике в настоящий момент столкнулось с неопределённостью. Торговые пошлины не только причинят вред торговым отношениям США с их южным соседом, но и ещё больше ослабят экономику Мексики, которая сейчас переживает нелёгкие времена. Учитывая высокий уровень интеграции экономик двух стран, любое негативное влияние на экономику Мексики также может привести к крупным экономических последствиям и для Соединённых Штатов.