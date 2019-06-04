На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель выступила с речью в Гарварде. Она пообещала «сделать всё возможное, чтобы Германия достигла целей климатической нейтральности к 2050 году». Если Меркель действительно серьёзно относится к данному вопросу, в первую очередь она должна исправить ошибку, допущенную её собственным правительством в марте 2011 года, когда было принято решение об отказе от ядерной энергетики к 2022 году, пишет Чарльз Лейн в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

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Немецким правительством был принят план по осуществлению энергетического перехода (Energiewende), в рамках которого Берлин сделал ставку на ветровую и солнечную энергетику. Однако к настоящему моменту этот план не достиг особого успеха с точки зрения сокращения выбросов углерода в атмосферу, несмотря на то, что за последние пять лет на его реализацию было потрачено около $180 млрд.

Ветряк

В недавнем докладе федеральной палаты аудиторов Германии указано, что огромные усилия и значительное бремя, возложенные на граждан и экономику, резко не соответствуют достигнутым результатам. Интересно, если бы в Гарварде знали об этом, стала бы аудитория аплодировать после выступления Меркель? Германия даже близко не приблизилась к своей цели, заявленной на 2020 год, согласно которой страна должна была сократить количество выбросов на 40% по сравнению с 1990 годом. В течение первых шести лет после принятия плана по осуществлению энергетического перехода общий объём выбросов практически не изменился. Правда, в 2018 году произошло падение уровня выбросов на 4%, но это произошло потому, что более тёплая погода привела к снижению спроса на отопление.

Граждане Германии платят самые высокие в ЕС цены за электроэнергию. Суть проблемы заключается в том, что раньше у Германии было 17 ядерных реакторов, которые позволяли удовлетворить примерно 25% от общего объёма энергетических потребностей страны. Сейчас количество действующих реакторов сократилось до семи, они производят около 12% об общего объёма необходимой электроэнергии. Учитывая то, что такие возобновляемые источники энергии, как ветер и солнце, пока так и не смогли компенсировать утрату ядерных мощностей, в краткосрочной перспективе Германии пришлось компенсировать недостаток ядерной энергии за счёт угольных электростанций.

Всё международное сообщество должно извлечь из этого урок. Несмотря на все риски, которые связаны с ядерной энергетикой, она остаётся важнейшим источником энергии с наименьшим уровнем выбросов углерода. На долю ядерной энергетики приходится 18% от общего объёма поставок электроэнергии в промышленно развитых странах и 10% мирового производства. В докладе Международного энергетического агентства (МЭА) за май 2019 года указано, что «без инвестиций в ядерную энергетику будет гораздо сложнее создать устойчивую энергетическую систему». На самом деле в докладе говорится о том, что для достижения целей Парижского соглашения по климату, необходимо увеличить долю ядерной энергетики. В МЭА сделали всё возможное, чтобы избежать открытой критики Германии, однако намёк на Energiewende Меркель очевиден.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Необязательно, что вся политика Меркель в данной сфере была ошибочной или что немецкий план по осуществлению энергетического перехода изначально был обречен на провал. Просто Германия могла бы достигнуть своих целей по снижению уровня выбросов гораздо раньше, если бы она сохранила свою ядерную энергетику.

В прошлом Меркель сама призналась в этом. В 2010 году Меркель стремилась протолкнуть закон, продлевающий срок эксплуатации немецких атомных электростанций в среднем на 12 лет. Однако экономически и экологически разумное решение Меркель оказалось непопулярным с политической точки зрения. Несмотря на безупречный послужной список немецких АЭС в сфере безопасности, в Германии присутствует широко распространённое недоверие к ядерной энергетике. Когда цунами обрушилось на японскую АЭС Фукусима — 1, антиядерные настроения в Германии достигли небывалого масштаба, от политического мужества Меркель не осталось и следа, поэтому она отказалась от своего первоначального решения, предполагавшего продление срока эксплуатации немецких АЭС.

Внезапно оказалось, что от ядерной энергетики, которую ранее Меркель называла «мостом» в будущее возобновляемой энергетики, нужно отказаться, несмотря на минимальный риск повторения аварии, произошедшей в Японии, и на то, что в Германии существуют совершено иные геологические условия.

Законные опасения с сфере ядерной энергетики могут быть связаны с необходимостью утилизации ядерных отходов на фоне массового закрытия АЭС. Германия рискует столкнуться с определенными рисками и затратами, поскольку она решила вывести из эксплуатации слишком много АЭС в короткий промежуток времени. Однако и глазом не моргнув, представители правительственной комиссии Германии недавно заявили о том, что к 2038 году Германия полностью откажется от угольной энергетики. У Германии не останется ни ядерной, ни угольной энергетики для защиты от пасмурных и безветренных дней. Однако Германия продолжит импорт российского природного газа, что может дополнительной усилить её зависимость от России.

Christian VisualBeo АЭС Графенрайнфельд в Германии

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Между тем уровень выбросов углерода на душу населения во Франции составляет примерно половину от уровня выбросов в Германии. При этом Франция получает три четверти электроэнергии за счёт своих АЭС. Конечно, Франция тоже планирует сократить свою зависимость от ядерной энергии к 2035 году, но до 50%, а не до нуля, как в Германии. Даже Япония, которая пострадала в результате аварии на АЭС «Фукусима — 1», не намерена полностью отказываться от своего ядерного энергетического потенциала.

Скорее всего, как следует из доклада МЭА, Energiewende Меркель — это пример того, как не нужно делать, и поучительная история, на которую должны обратить внимание США.