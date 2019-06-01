Washington Post: В чём кроется смысл поездки Трампа в Великобританию?

Александр Белов, , 07:40 — REGNUM

Великобритания оказалась во власти беспрецедентного политического кризиса, который был немыслим всего шесть месяцев назад. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подала в отставку и покинет свой пост в течение нескольких дней. Поддержка двух ведущих политических партий Великобритании — консерваторов и лейбористов — достигла рекордно низкого уровня. На выборах в Европейский парламент недавно созданная партия «Брексит» заняла первое место, в то время как две партии, выступающие против выхода Великобритании из ЕС, — либерал-демократы и «зелёные» — заняли второе и четвёртое место. Правящая Консервативная партия пришла к финишу пятой, пишет Энн Эпплбаум в статье для издания The Washington Post.

Читайте также: Bloomberg: Какую сделку могли бы заключить Трамп и Хаменеи?

В общей сложности партии, выступающие против Брексита, получили больше голосов, чем партии, поддерживающие выход Великобритании из состава ЕС. Результаты некоторых социологических опросов показывают, что если бы в ближайшие дни в Великобритании прошли парламентские выборы, то на них победила бы крошечная партия либерал-демократов. Более 10 кандидатов претендуют на пост лидера Консервативной партии, члены Лейбористской партии начали открытую борьбу против друг друга, а британское правительство перестало принимать какие-либо решения.

И тут, ко всему прочему, на следующей неделе в Великобританию прибывает Трамп. Зачем? Ведь ясно, что он не собирается вести какие-либо важные переговоры или подписывать крупные соглашения. Трамп может привести с собой ряд угроз. Как сообщается, он планирует заявить Лондону, что Вашингтон откажется от сотрудничества с британской разведкой, если Великобритания продолжит вести бизнес с китайским технологическим гигантом Huawei. Однако британский кабинет сейчас просто не в состоянии дать какой-либо вразумительный ответ. В чём тогда заключается смысл официального визита Трампа? Его приезд точно не приведёт к укреплению легендарных, хотя несколько потрёпанных англо-американских отношений.

Последний визит Трампа в Великобританию стал катастрофой для Мэй. Он оскорбил британского премьер-министра, смутил королеву Великобритании Елизавету II и вызвал чувство негодования у британских СМИ. Во время последнего визита Трампа 77% граждан Великобритании выступали против его политики. Нет никаких оснований думать, что эта статистика изменилась в лучшую сторону.

С точки зрения Лондона, визит Трампа тоже не имеет никакого смысла. Все попытки британцев выстроить отношения с Трампом провалились. Усилия Мэй, направленные на то, чтобы укрепить отношения с Трампом, привели к обратному результату, усилив непопулярность Мэй среди собственных граждан. Лидеры лейбористов и либерал-демократов отказались присутствовать на государственном банкете в его честь. Герцогиня Сассекская — супруга принца Гарри, герцога Сассекского — также заявила, что не станет встречаться с президентом Соединённых Штатов. Но у других членов королевской семьи, похоже, нет выбора. Государственный визит, в отличие от рабочего визита, предполагает продолжительное участие королевской семьи во главе с Елизаветой II вплоть до банкета в Букингемском дворце. Кажется, что вся суть визита Трампа заключается именно в этом банкете.

Читайте также: Project Syndicate: Японии нужна новая энергетическая политика

Визит Трампа ничего не даст ни США, ни Великобритании. Однако Трамп может получить то, что для него действительно важно. Он сфотографируется со знаменитостями мирового класса: Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Гарри. Все они будут присутствовать на государственном банкете, выполняя свой долг. Они в полной мере смогут удовлетворить нарциссическую потребность Трампа всегда быть в центре внимания. Совсем недавно он использовал столь же бессмысленную поездку в Японию с той же целью. Трамп стал первым иностранным лидером, сфотографировавшимся рядом с новым императором и императрицей Японии. В оставшееся время он был занят критикой своих внутриполитических оппонентов.

Рабочие встречи прискучили Трампу. Он не может вести переговоры и заключать соглашения, потому что недостаточно ознакомлен с существующими проблемами. Однако его впечатляют помпезные мероприятия, такие как парад во Франции в честь Дня взятия Бастилии. Любой государственный визит всегда связан с огромными расходами. Например, Великобритания потратит около $22 млн на обеспечение безопасности Трампа в ходе официального визита. Американским налогоплательщикам этот визит обойдётся ещё дороже. Будут потрачены сотни часов на планирование мероприятия. И всё это только лишь для того, чтобы удовлетворить эго одного единственного человека.