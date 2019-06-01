Президент США Дональд Трамп сравнил свою администрацию с «хорошо отлаженной машиной». Эта «машина» продолжает перемалывать американских производителей, пишет Брук Сазерленд в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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Котировки акций американских производителей сначала подскочили, когда Трамп победил на президентских выборах в 2016 году. Все надеялись на то, что он сократит налоги для предприятий, улучшит доступ к внешним рынкам и начнёт крупномасштабный капитальный ремонт инфраструктуры. Да, предприятия получили ожидаемое снижение налогов, однако вместе с этим они также столкнулись с торговыми пошлинами, которые кажутся такими же живучими, как тараканы. Пошлины усилили макроэкономическую неопределённость и неопределённость в сфере поставок, что делает невозможным принятие мудрых инвестиционных решений и ставит под угрозу восстановление уровня продаж.

На прошлой неделе прошла конференция Electrical Products Group, на которой руководители предприятий потратили немало времени на то, чтобы ответить на вопросы о возможном влиянии рецессии и о том, как они к ней готовятся. В начале 2019 года многие предприятия сделали ставку на восстановление продаж и прибыли во второй половине года. Однако чем больше Трамп усиливает торговую напряжённость, тем более нереалистичными кажутся эти ожидания.

Сделано в Америке

На этой неделе Трамп объявил, что намерен постепенно увеличить торговые пошлины на мексиканские товары до 25%, если Мексика не предпримет никаких мер для того, чтобы остановить поток нелегальной миграции в США. Решение было принято всего через две недели после того, как американская администрация отменила пошлины на сталь и алюминий из Мексики, поскольку она заинтересована в скорейшей ратификации пересмотренной версии Североамериканского соглашения о свободной торговле. Белый дом настаивает на том, что последний раунд пошлин никак не связан с этим соглашением. Это весьма глупый аргумент, поскольку Белый дом, похоже, игнорирует тот факт, что пошлины могут нарушить условия данного соглашения.

Между тем в тот же день, когда Трамп отменил пошлины на алюминий и сталь, он также согласился повременить с торговыми пошлинами в отношении импортных европейских автомобилей. Подобное торговое перемирие кажется очень шатким, поскольку ЕС решил отклонить призывы к добровольному ограничению экспорта. В ходе недавнего визита в Японию Трамп был больше занят критикой кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, чем прогрессом в рамках переговоров о торговом соглашении с Японией.

Что касается Китая, то Пекин пригрозил внести в черный список «ненадежные» американские компании и подготовил план по ограничению экспорта редкоземельных элементов в отместку за кампанию Трампа против китайского технологического гиганта Huawei и увеличение торговых пошлин в отношении китайского экспорта в США на сумму $200 млрд. Короче говоря, США продолжают свои торговые бои, в том числе и с ключевыми американскими союзниками. Вместо этого США стоило бы объединить собственные усилия с усилиями своих партнёров в рамках борьбы за расширение доступа к китайскому рынку. Тем не менее складывается впечатление, что вся суть политики Трампа заключается в торговых пошлинах и что Трамп намерен использовать этот тупой инструмент по поводу и без повода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Американские промышленные предприятия, чьи цепочки поставок разбросаны по всему миру, оказались в сложной ситуации. Некоторые эксперты любят говорить о преимуществах локализованных производственных стратегий, в рамках которых продукция, предназначенная для той или иной страны, должна производиться на территории этой страны. Но как эти стратегии совместить со сложными цепочками поставок составных элементов и разделением процесса финальной сборки от производства компонентов? Некоторые компании США обязались пересмотреть свои цепочки поставок на фоне торгового противостояния между США и КНР, однако недавнее возобновление торговой напряжённости с Мексикой указывает на то, что перед американскими предприятиями стоит сложная задача. Например, американская компания GoPro Inc, изготавливающая экшн-камеры, начнёт производить большую часть камер, предназначенных для США, на территории Мексики, чтобы избежать негативных последствий торговой войны с Китаем. Похоже, что план GoPro Inc может не сработать.

Самый сильный удар придётся по автомобильной и сельскохозяйственной промышленности. Треть стоимости каждого автомобиля, проданного в США, приходится на труд мексиканских рабочих и запчасти, поступающие в Мексику. Власти Мексики заявили, что не станут предпринимать ответные действия, не обсудив сначала этот вопрос с США. Похоже, Мексика стремится избежать возобновления напряжённости, но действия Трампа в конечном итоге могут загнать Мехико в тупик. Мексика вполне может ответить увеличением пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию.

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Напряженные отношения

Другая проблема, с которой могут столкнуться американские компании, заключается в том, что готовность Трампа вновь возобновить торговую напряжённость с Мексикой может подорвать уверенность Китая в ценности каких-либо переговоров с США. В чём смысл, если в один прекрасный момент Вашингтон может просто разорвать соглашение и ввести пошлины против Китая? По крайней мере, повторная эскалация напряжённости в отношениях с Мексикой может исключить возможность заключения какого-либо побочного соглашения между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в Осаке, на которое надеялись некоторые инвесторы.

На Уолл-Стрит крайне негативно отреагировали на заявление Трампа о пошлинах против Мексики. Позицию Трампа также не поддержали некоторые представители его собственной партии, включая сенатора-республиканца Чака Грассли из Айовы, чьи фермеры, вероятно, одними из первых столкнутся с последствиями торговой войны с Мексикой. Возможно, Трамп в конечном итоге всё же отступит. Однако с точки зрения доверия ущерб США уже нанесён.