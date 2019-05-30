The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена

Александр Белов, , 08:49 — REGNUM

Природный газ и сжиженный природный газ (СПГ) ещё никогда не были настолько важны для Соединённых Штатов. Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

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На фоне обострения торговой войны между США и Китаем ответные меры Пекина наносят ущерб экспорту энергоносителей, в конечном итоге Вашингтон рискует потерять свою долю на рынке. Недавнее решение Саудовской Аравии о начале импорта американского сжиженного природного газа не позволит компенсировать потенциальные потери в Китае, которые решил осуществлять поставки СПГ из других стран.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп нередко указывал на то, что одна из его целей — это обеспечение энергетического доминирования США. Фактически США достигли рекордных показателей в 2018 году и впервые за 60 лет превратились в чистого экспортёра природного газа. Но этот экспорт может столкнуться с серьёзными рисками.

Недавно Китай объявил о том, что он рассматривает возможность повышения торговых пошлин в отношении американских поставок СПГ с 10% до 25% в качестве ответной меры на недавнее повышение американских торговых пошлин в отношении китайского импорта. Негативные последствия не заставят себя ждать.

Американские поставки СПГ в Китай резко упали, когда Китай установил 10-процентные пошлины. За последние шесть месяцев США осуществили поставки СПГ в Китай всего несколько раз. За аналогичный период 2018 года Вашингтон осуществил 35 поставок СПГ в Китай. КНР является вторым по величине импортёром СПГ в мире после Японии, поэтому она может воспользоваться широким спектром рычагов давления, когда дело касается СПГ. Многие американские компании заключили с КНР долгосрочные соглашения в рамках предполагаемых экспортных проектов. Однако при отсутствии растущего спроса на американский природный газ со стороны КНР запланированные проекты по экспорту СПГ могут оказаться под угрозой.

Отказ Китая от импорта СПГ из США также повышает рыночный потенциал зарубежных конкурентов, таких как Катар и Австралия, которые могут в конечном итоге обойти США. Всё это может подорвать долгосрочную конкурентоспособность американских СПГ-проектов. Также важно отметить, что негативные последствия нынешней торговой войны могут выйти за пределы энергетической отрасли США и оказать существенное влияние на глобальный порядок. Отсутствие поставок СПГ из США может выступить в качестве дополнительного стимула для развития китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь», поскольку Китаю необходимо восполнить пробел в поставках СПГ. С этой целью Китай вложил $27,1 млрд в развитие энергетической инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском и Евразийском регионах. Китай надеется, что его партнёры в рамках инициативы «Один пояс — один путь» обеспечат стабильные поставки энергетических ресурсов.

Растущая торговая напряжённость может ещё больше укрепить китайско-российский альянс. Зависимость Китая от российских газопроводов может увеличиться. Магистральный газопровод «Сила Сибири», который, как ожидается, должен заработать в 2019 году, сможет удовлетворить почти 15% потребностей Китая в импорте природного газа. Плотное энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем может укрепить из взаимный интерес к противодействию США.

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На фоне постепенного отступления США из Азиатско-Тихоокеанского региона союзники США продолжают наращивать связи с Россией в сфере энергетики. Южная Корея уже ведет переговоры с Россией о прокладке газопровода через Северную Корею, в то время как Япония стремится увеличить импорт СПГ из России. Москва наращивает своё присутствие в регионе.

При стабильной поддержке со стороны России, а также партнёров по инициативе «Один пояс — один путь», Китай может уверенно занять позицию соперничающей с США сверхдержавы, что может положить конец американской гегемонии.