IMI: Китай в конечном итоге может прийти на помощь Ирану

Максим Исаев, , 08:57 — REGNUM

Трудно предсказать, что именно ожидает нефтяной рынок по мере ужесточения санкций США в отношении Ирана. Пока Индия, Япония, Южная Корея и Турция, похоже, решили воздержаться от покупки иранской нефти. Эти страны, наряду с Китаем, выступали для Ирана в качестве основных источников иностранной валюты, пишет Виджай Прэшед в статье для Independent Media Institute (IMI).

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В настоящее время маловероятно, что Индия, Япония, Южная Корея и Турция смогут прорвать экономическую блокаду вокруг Ирана. Эти страны дали понять, что не намерены выводить из себя США. Правительство Индии заявило, что после выборов Нью-Дели может пересмотреть поставки дешевой иранской нефти. Вполне вероятно, что Индия возобновит часть своих поставок из Ирана, но, конечно, этого будет недостаточно, чтобы предотвратить экономический коллапс Ирана.

Импортёры иранской нефти воспользовались освобождением от американских санкций, чтобы нарастить поставки нефти из Ирана и создать собственные запасы нефти. Доходы Ирана от экспорта нефти достигли $50 млрд в течение 2018−2019 иранского финансового года, который завершился 20 марта. На долю нефтяного сектора пришлось 70% всего экспорта Ирана. Ежегодные расходы иранского правительства составляют примерно $24 млрд. На фоне прекращения экспорта нефти в Индию, Японию, Южную Корею и Турцию Ирану будет очень сложно обеспечить уровень доходов, достаточный для поддержания своей экономики. Национальные резервы Ирана продолжают сокращаться.

Иран уже давно надеется на то, что Китай продолжит импорт иранской нефти. Китай мог бы продолжить импорт иранской нефти, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, Иран может предоставить Китаю дешевую нефть именно того качества, которое предпочитают китайские нефтеперерабатывающие предприятия. Во-вторых, Иран занимает ключевое положение вдоль маршрута проектов «Один пояс — один путь». Дестабилизация ситуации в Иране неприемлема для Пекина. Маршруты инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь» должны пройти через страны Центральной Азии, а затем через Иран и страны Западной Азии в Турцию и ЕС. Роль Ирана в рамках инициативы «Один пояс — один путь» нельзя недооценивать.

В первые несколько месяцев 2019 года на долю Китая пришлось около половины экспорта иранской сырой нефти. Представители дипломатического ведомства КНР открыто заявляют о том, что отказ Китая от поставок иранской нефти или инвестиций в экономику Ирана приведёт к серьёзным последствиям для Исламской Республики. Однако, как указывают эксперты, два крупнейших китайских импортёра нефти — China Petrochemical Corporation и China National Petroleum Corporation — не осуществляли никаких поставок иранской нефти с тех пор, как в начале мая истёк срок действия освобождения от санкций США.

Почему Китай не покупает иранскую нефть? Китай — самый быстрорастущий потребитель нефти в мире — продолжает покупать нефть у США. В настоящий момент США ведут торговую войну против КНР, что привело к увеличению торговых пошлин в отношении широкого спектра товаров. Пекин пока не стал вводить ответные торговые пошлины в отношении импорта сырой нефти из США, но сократил поставки американской нефти на 80%. Несмотря на уход Китая с нефтяного рынка США, он не стал отказываться от возможности будущих покупок.

Между тем в апреле Китай увеличил поставки нефти из Саудовской Аравии на 43%. Есть все признаки того, что Китай продолжит наращивать импорт саудовской нефти, чтобы компенсировать поставки иранской нефти и, возможно, американской нефти. Китай также постепенно наращивает импорт природного газа из Австралии, и многие уверены в том, что эта тенденция будет только усиливаться.

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Китай ясно дал понять, что он сможет продолжить поставки иранской нефти, если оплата будет осуществляться в юанях или евро, но при этом Китай не хочет, чтобы ситуация вокруг Ирана дополнительно обострила его торговое противостояние с США. У Пекина нет никакого желания играть роль посредника в переговорах между Ираном и США. Китай просто не готов предоставить Ирану защиту.

С другой стороны, Китай расширил своё участие в Западной Азии, но не до такой степени, чтобы быть втянутым в конфликт, который он считает ненужным. Это означает, что Ирану не стоит полагаться на Китай. И всё же Китай остаётся единственной страной, которая могла бы помочь Ирану избежать экономического удушения. Существует одна-единственная причина, которая может заставить Пекин оказать помощь Ирану, — это необходимость защиты своей инициативы «Один пояс — один путь».